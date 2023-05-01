Сочленённая бронетехника



Боевой тандем: боевая колесная машина, состоящая из двух модулей. В переднем модуле находится двигатель и вооружение. Во втором – также двигатель, но меньшей мощности, отделение для десанта и установка ЗСУ. Такой проект разрабатывался во Франции, но не был одобрен

«Посему, страдает ли один член — страдают с ним все члены; славится ли один член — с ним радуются все члены.»

Первое послание Коринфянам, 12:26



M561 – американский сочленённый автомобиль повышенной проходимости «Гама Гоат» с приводом на шесть колес



UDES-XX20 – шведский легкий танк, который часто называют противотанковой самоходной установкой двухсекционной конструкции. Был разработан ещё в 1977-1982 годах компанией Hägglunds. Прототип машины был изготовлен в единственном экземпляре, его высоко оценили в ходе испытаний, но в серийное производство не приняли. Сейчас находится в Музее шведской армии в Стокгольме



Удачная разработка шведов: BV-206 «Лось» – сочленённый гусеничный вездеход, состоящий из двух модулей. Был разработан в 1974 году шведской компанией Hägglunds. Произведено более 11 000 машин, которые поставлены более чем в 37 стран мира



Т-80БВ с навесными модулями для транспортировки грузов и пехоты



Сочленённый трёхсекционный танк, о котором идёт речь в данном материале

А было так, что ещё в 1997 и 1998 годах в журнале «Военный парад» был опубликован материал В. Батенина, В. Ковалева и М. Старостина, названных представителями Академии бронетанковых войск, о принципиально новом подходе к созданию танков XXI в. Что интересного они предлагали, такого, что можно было расписать в целых трёх материалах? А предлагали они новый подход к конструированию бронетанковой техники, который, по их мнению, способен увести наши танки в полный отрыв от того, что есть у наших потенциальных противников.Концепция – «все агрегаты и экипаж в одном корпусе», на взгляд авторов этой серии статей, устарела и не обеспечивает возможности создавать новые и совершенные танки. Мол, в конструкцию танков внедряются всё более новые и сложные системы, повышается калибр орудия, растёт броневая защита, соответственно, увеличивается и мощность танкового двигателя. Но… всему на свете есть предел. Танки становятся всё тяжелее и тяжелее. Свободное заброневое пространство тоже всё время уменьшается, что снижает комфортность работы экипажа.В итоге экипаж более чем на 70 % потенциальных возможностей танка реализовать не может. А традиционные компоновочные решения не дают возможности значительным образом повысить его ТТХ. Требуется выйти на новый, более высокий уровень эффективности – а как это сделать, если, по сути дела, все возможности совершенствования танков при традиционном подходе к их конструированию исчерпаны?Прежде всего, речь идёт о системообразующем подходе к созданию новых машин. То есть то, что мы как раз сегодня и видим – прежнего многообразия (Т-62, Т-64, Т-72, Т-80, Т-90) в армии быть просто не должно. Должна быть единая платформа для целого семейства боевых машин. Причём кроме боевых машин нужны и машины их обеспечения, что позволит танковым подразделениям действовать в отрыве от основных сил. Такая вот «семейственность» может только приветствоваться, однако пока ещё до неё уровень конструктивного мышления у нас не дошёл. То есть все это понимают, об этом пишут и говорят (причём не только авторы статей в указанном журнале), но разномастные машины пока что побеждают.В общем, авторы предлагают перейти от традиционных однокорпусных машин к многокорпусным, сочленённым боевым машинам. Даже аббревиатуру им придумали, но она слишком длинная и труднопроизносимая, чтобы здесь её приводить. Всё равно столько согласных букв подряд ни один нормальный человек не запомнит. Но сама идея интересная и вполне достойна нашего танкового паноптикума, где, как читатели ВО, конечно, помнят, чего только нет.Короче говоря, авторы предлагают машину-трёхчленку. Состоящую даже не из двух, а из трёх модулей. Причём все три модуля могут расцепляться друг с другом и действовать самостоятельно.Выгоды авторами видятся такие: каждый модуль может иметь повышенное качество за счёт конструирования по отдельности. То есть три совершенства объединяются в одно, отчего итоговое совершенство становится… ещё совершеннее.Основные боевые характеристики танка разделяются, что это рассматриваются как положительный факт. То есть когда все три модуля соединены воедино, то это… танк! Но вот от него отделяется транспортно-эвакуационный модуль и занимается тем, что подвозит двум оставшимся модулям топливо и боеприпасы. Оба мобильных модуля отцепились от боевого модуля и… «ушли по делам», а боевой модуль ведёт огонь с земли в качестве стационарной артиллерийской установки. Затем два транспортных модуля опять стыкуются с боевым и везут его куда надо. Это удобно, поскольку сегодня танковые подразделения обслуживает большое количество колесных машин, которые не бронированы и имеют ограниченную проходимость по местности.В качестве примера авторы указывают на современное им использование танков в Боснии, где они применялись, как правило, в качестве самоходных орудий, а артиллерия использовалась стационарно.Подчёркивается, что «перспективный» сочленённый танк должен состоять из трёх модулей: боевого и двух транспортно-эвакуационных. Боевой модуль подвешен на шарнирах между транспортно-эвакуационными модулями. Шарниры обеспечивают подвижность системе и возможность соединения-разъединения. Соответственно, в боевом модуле имеются гидравлические домкраты, которые поднимают или опускают модуль при его сочленении или разъединении с этими двумя модулями. Интересно, что наличие домкратов также способно, по мнению авторов, повысить ещё и огневую мощь танка. Каким образом? А очень просто – приподнять боевую часть танка, чтобы он мог «видеть дальше», произвести выстрел, а затем «присесть» на грунт, чтобы резко понизить свою высоту и одновременно уменьшить заметность.Боевой модуль оснащён также башней с орудием, и там же находится основной экипаж, а в транспортно-эвакуационных модулях размещаются двигатели, трансмиссии и места механиков-водителей. Тут, надо сказать, авторы проекта возвращаются к идее 20-ых годов, когда на боевых машинах устанавливался второй кормовой пост с рулевым управлением, что позволяло таким БА (а оборудовались ими именно БА, но не танки) быстро, и при этом не разворачиваясь, покидать место боя.То есть прямолинейное движение такого сочленённого танка происходит по принципу «тяни-толкай», и если поражается двигательная установка переднего модуля, то танк из боя выходит за счёт работы заднего, и к тому же можно двигаться вперёд и назад с одинаковой скоростью, чего наши современные танки не могут.Интересно, что разворот такой машины возможен двумя способами – «по-танковому», то есть за счёт работы гусениц, и «по-автомобильному», за счёт поворота каждого отдельного модуля относительно боевого.Также три модуля могут дать системе большую защищённость. Два модуля спереди и сзади обеспечивают высокую защищённость боевому модулю, подобно тому, как двигатель и трансмиссия танка «Меркава», размещённые спереди, повышают защищённость его экипажа. А тут сразу два двигателя и соответствующая бронезащита, что спереди, что сзади, так что до корпуса самого боевого модуля тут и не доберёшься, разве что только сбоку.Повышается проходимость – у сочленённой машины выше клиренс, увеличивается ремонтопригодность – за счёт «каннибализма» подбитых машин, ведь если мы имеем два танка с повреждёнными транспортными модулями, то нам ничего не стоит объединить их в один целый танк, причём без каких-либо проблем.Словом, по мнению авторов всех этих материалов, все выгоды налицо. О «невыгодах» не написано, но они, безусловно, есть. Как известно, делать просто очень сложно, а вот делать сложно очень легко. В данном случае мы имеем очень сложные шарнирные узлы соединения модулей, которые должны будут обладать большой прочностью, а значит, и большим весом. И вес при этом никак не будет влиять на защищённость этой машины. Поломка такого узла на одном модуле, а сломаться может ведь что угодно, на какое-то время выведет такой танк из строя полностью. Потому что на одном модуле он ездить не сможет, и нужно будет где-то искать второй модуль от подбитой машины, которого может под руками и не оказаться.Танк приобретает большие габариты и большой вес, что может свести на нет все плюсы от его повышенной маневренности. Понижается и его защищённость с боков. На современных танках подбашенное отделение худо-бедно прикрывают колеса и гусеницы. На сочленённом танке боковые проекции подбашенной коробки для поражения открыты. Одним словом, интересных на первых взгляд идей в области танкового конструирования всегда было больше, чем их реализаций, и далеко не всё, что вроде бы хорошо смотрится на бумаге, столь же хорошо выглядит в металле! Но как гимнастика для ума… почему бы и нет?!