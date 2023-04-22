Бывший сотрудник ЦРУ: новые ракетные разработки КНДР приводят к повышению уязвимости США и их союзников

Недавно проведенные военными КНДР испытания твердотопливной межконтинентальной ракеты продемонстрировали то, что Пхеньян продолжает успешно наращивать свой ядерный потенциал, Об этом заявил бывший заместитель начальника отдела ЦРУ по делам Кореи и политолог Брюс Клингнер.
В своей статье, размещенной на портале 19FortyFive, Клингнер утверждает, что КНДР имеет возможность преобразовать имеющиеся у нее ядерные силы из инструмента сдерживания в наступательное средство, ввиду чего США, Японии и Южной Корее придется укреплять свои противоракетные системы.
Клингнер подчеркивает, что подготовка к запуску твердотопливных ракет требует значительно меньше времени, чем жидкостных, к тому же их труднее вовремя обнаруживать и сбивать, а значит, новая разработка увеличит военную угрозу со стороны КНДР для США и их союзников в регионе. По мнению эксперта, руководство КНДР параллельно ведёт разработку тактического ядерного оружия и ракетных комплексов нового поколения, что также представляет угрозу для союзников США.
Новая твердотопливная северокорейская МКБР является очередным шагом стартовавшего в 2021 году амбициозного пятилетнего плана Кима Чен Ына, направленного на развитие ядерных сил КНДР, в рамках которого, помимо прочего предполагается разработка более компактных тактических и более крупных стратегических ядерных боеголовок, а также новые средства их доставки с повышенной точностью, включая гиперзвуковые носители.
Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что Северная Корея намеревается продолжить наращивание объёмов производства ядерного оружия, предназначенного для противодействия угрозам со стороны США и Южной Кореи.