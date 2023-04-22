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Бывший сотрудник ЦРУ: новые ракетные разработки КНДР приводят к повышению уязвимости США и их союзников

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Бывший сотрудник ЦРУ: новые ракетные разработки КНДР приводят к повышению уязвимости США и их союзников

Недавно проведенные военными КНДР испытания твердотопливной межконтинентальной ракеты продемонстрировали то, что Пхеньян продолжает успешно наращивать свой ядерный потенциал, Об этом заявил бывший заместитель начальника отдела ЦРУ по делам Кореи и политолог Брюс Клингнер.


В своей статье, размещенной на портале 19FortyFive, Клингнер утверждает, что КНДР имеет возможность преобразовать имеющиеся у нее ядерные силы из инструмента сдерживания в наступательное средство, ввиду чего США, Японии и Южной Корее придется укреплять свои противоракетные системы.

Клингнер подчеркивает, что подготовка к запуску твердотопливных ракет требует значительно меньше времени, чем жидкостных, к тому же их труднее вовремя обнаруживать и сбивать, а значит, новая разработка увеличит военную угрозу со стороны КНДР для США и их союзников в регионе. По мнению эксперта, руководство КНДР параллельно ведёт разработку тактического ядерного оружия и ракетных комплексов нового поколения, что также представляет угрозу для союзников США.

Новая твердотопливная северокорейская МКБР является очередным шагом стартовавшего в 2021 году амбициозного пятилетнего плана Кима Чен Ына, направленного на развитие ядерных сил КНДР, в рамках которого, помимо прочего предполагается разработка более компактных тактических и более крупных стратегических ядерных боеголовок, а также новые средства их доставки с повышенной точностью, включая гиперзвуковые носители.

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что Северная Корея намеревается продолжить наращивание объёмов производства ядерного оружия, предназначенного для противодействия угрозам со стороны США и Южной Кореи.
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4 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:19
    +5
    Пхеньян продолжает успешно наращивать свой ядерный потенциал,

    Пожелаю Великому Ыну больших успехов в развитии своего ракетно-ядерного оружия.
    Оно является надежным гарантом от нападения США на Северную Корею.
    Надеюсь новое поколение ракет "Хвасон" легко долетят до Вашингтона.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 11:21
      +5
      приводят к повышению уязвимости США и их союзников
      Да какие там союзники, вы же их "кинете" при любом удобном случае.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:40
    +3
    Пхеньян продолжает успешно наращивать свой ядерный потенциал
    А, что еще остается ему делать? Постоянные угрозы, вечные санкции, периодические учения РК и Японии с американцами, направленные на демонстрацию силы не только Китаю, но и КНДР. А так враги знают, что в случае чего тов. Ким Чен Ын долго раздумывать и делать каки-либо предупреждения не будет, а спокойно жахнет по РК и Японии, а по последним данным и до Сша долететь может..
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:26
    0
    Запроливный гегемон не хочет смириться с концом своей гегемонии и в истерике может устроить большой бумц.