Украинские военнослужащие наносят на переданную странами НАТО военную технику тактические знаки, которые неотличимы от эмблемы 23-й танковой дивизии вермахта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Как утверждают военкоры, стрелки, которые восемьдесят лет назад наносили на свои танки гитлеровцы из 23-й дивизии вермахта, появились на боевых машинах пехоты Bradley американского производства и на словенских танках М-55S (Т-55). Эти боевые машины были переданы Украине странами Североатлантического альянса, сейчас они находятся на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
По некоторым данным, именно с такой символикой украинские формирования планируют идти в анонсированное в ближайшей временной перспективе контрнаступление.
На русской земле вновь появятся танки и бронетранспортеры с гитлеровскими опознавательными знаками, причем, по печальной иронии судьбы, часть таких символов наносится на технику советского производства, доставшуюся Украине от СССР или от стран Восточной Европы, некогда входивших в Организацию Варшавского договора.
Отметим, что это – далеко не первый зафиксированный случай использования украинскими войсками нацистской символики. Эмблемы Третьего рейха встречаются на Украине постоянно – и на военной технике (белые кресты), и на нашивках на униформе военнослужащих. У многих украинских военнопленных при осмотре обнаруживают татуировки в виде свастики и другой символики гитлеровской Германии и действующих в западных странах неонацистских группировок.
Напомним, что 23-я танковая дивизия вермахта была сформирована на оккупированной части Франции в 1941 году. В марте 1942 года ее перебросили на восточный фронт в Харьковскую область, затем она воевала под Сталинградом, Днепропетровском, отступала в Польшу и Венгрию. В мае 1945 года остатки дивизии отступили в Австрию.