Военное обозрение
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На переданной Западом Украине военной технике заметили эмблемы гитлеровской танковой дивизии

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На переданной Западом Украине военной технике заметили эмблемы гитлеровской танковой дивизии

Украинские военнослужащие наносят на переданную странами НАТО военную технику тактические знаки, которые неотличимы от эмблемы 23-й танковой дивизии вермахта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».


Как утверждают военкоры, стрелки, которые восемьдесят лет назад наносили на свои танки гитлеровцы из 23-й дивизии вермахта, появились на боевых машинах пехоты Bradley американского производства и на словенских танках М-55S (Т-55). Эти боевые машины были переданы Украине странами Североатлантического альянса, сейчас они находятся на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

По некоторым данным, именно с такой символикой украинские формирования планируют идти в анонсированное в ближайшей временной перспективе контрнаступление.


На русской земле вновь появятся танки и бронетранспортеры с гитлеровскими опознавательными знаками, причем, по печальной иронии судьбы, часть таких символов наносится на технику советского производства, доставшуюся Украине от СССР или от стран Восточной Европы, некогда входивших в Организацию Варшавского договора.


Отметим, что это – далеко не первый зафиксированный случай использования украинскими войсками нацистской символики. Эмблемы Третьего рейха встречаются на Украине постоянно – и на военной технике (белые кресты), и на нашивках на униформе военнослужащих. У многих украинских военнопленных при осмотре обнаруживают татуировки в виде свастики и другой символики гитлеровской Германии и действующих в западных странах неонацистских группировок.

Напомним, что 23-я танковая дивизия вермахта была сформирована на оккупированной части Франции в 1941 году. В марте 1942 года ее перебросили на восточный фронт в Харьковскую область, затем она воевала под Сталинградом, Днепропетровском, отступала в Польшу и Венгрию. В мае 1945 года остатки дивизии отступили в Австрию.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Операция Z. Военкоры Русской весны"
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30 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:34
    +5
    На переданной Западом Украине военной технике заметили эмблемы гитлеровской танковой дивизии


    Ну и закончат так же как закончила та танковая дивизия времён Вермахта.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 10:38
      +1
      Дык они этого и не скрывают. Лишь бы жареного написАть. Я не удивлюсь, если они намалюют эмблемы ТД, ТТБ, ещё и СС до кучи. . А уж тем более на леопердах. И потом будут сочинять сказки по мотивам Виттмана, о призраке степей под Запорожьем.)))) А белые кресты это скорее знак быстрого опознования. Три буковки латинского алфавита мы застолбили, а на большее у шароварников мозга не хватат. А две палки может и полный неграмотный дегенерат нарисовать. Чем "подписывали" докУменты необразованные людишки? Правильно - или грязным пальцем, или крестиком.))))
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 10:48
        +4
        Цитата: lukash66
        Дык они этого и не скрывают. Лишь бы жареного написАть.

        фашисты и в африке фашисты
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:37
        +3
        Цитата: lukash66
        А уж тем более на леопердах. И потом будут сочинять сказки по мотивам Виттмана, о призраке степей под Запорожьем.

        Прежде чем сочинять сказки по мотивам Виттмана, украинцы должны вспомнить, что эти сказки дорого обошлись Украине. Институт национальной памяти Украины приводит цифру 8 миллионов, демографы считают, что порядка 9 миллионов.

        Деревня под Киевом 1942 год. Это сделали фашисты, об этом забыли украинцы, нарисовав фашистские кресты на танках.
        Вопрос - "А как вас теперь уважать ?"
    2. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 11:21
      0
      Ну и закончат так же как закончила та танковая дивизия времён Вермахта.

      Так же и с украинской государственностью. Выбрали себе в качестве малого герба аллегорию атакующего башкой вниз сокола и теперь летят, все дружно, туда же - вниз.
      1. solar
        solar Сегодня, 11:57
        +1
        атакующего башкой вниз сокола

        Именно что стремительно атакующего. Сокол так ведет себя в момент атаки на жертву во время охоты.

        Вообще-то это фамильный знак Рюриковичей.
        1. frruc
          frruc Сегодня, 12:04
          0
          yuriy1863
          Выбрали себе в качестве малого герба аллегорию атакующего башкой вниз сокола......

          Не думаю, что это "атакующий сокол". Трезубец был символом у древних греков, потом появился у крымских татар. Но укpы ведь намного древнее, возможно, они переняли символы у древних шумеров (а может укропетеков).
      2. stelltok
        stelltok Сегодня, 12:05
        0
        Пикирующий сокол это герб старой ладоги.
        Сокол тотемное животное рода Рюриковичей.

        Рюрика назвали в честь сокола.
        Рюрик родом из бодричей.
        Рюрик(Рарог) - Праславянское *rarogъ, сокол.
  2. frruc
    frruc Сегодня, 10:35
    +5
    ......вновь появятся танки и бронетранспортеры с гитлеровскими опознавательными знаками

    Эти кресты сами xoxлы и нарисовали. Или для кого-то это что-то новое. Я бы удивился, если там был нарисован другой символ.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:02
      +4
      Цитата: frruc
      Эти кресты сами xoxлы и нарисовали. Или для кого-то это что-то новое. Я бы удивился, если там был нарисован другой символ.

      Но вот в Европе фашизм осуждают, а эти знаки у укроармии никто не замечает! Или "это другое"?
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:53
        +1
        Цитата: Егоза
        Но вот в Европе фашизм осуждают, а эти знаки у укроармии никто не замечает! Или "это другое"?

        Фашизм в Европе не осуждают, а делают вид что осуждают, но фашизм в Европе после 9 мая 1945 года не прекратил свое существование.
        И как можно обьяснить новую политику СДПГ по отношению к России:
        "Основываясь на ценностях и принципах ОБСЕ, мы выступаем за формирование новой европейской Восточной политики с фокусом на единой и последовательной политике ЕС в отношении России".
        Ясно откуда "растут ноги" и к чему эта политика ведет.
  3. палестинец
    палестинец Сегодня, 10:36
    +3
    идут по Украине солдаты группы центр
    первый второй первый второй
    а каждый второй тоже герой
    в рай попадет вслед за тобой... В. Высоцкий
    1. Комментарий был удален.
  4. Legionista
    Legionista Сегодня, 10:45
    -3
    Что именно автор в статье хотел сказать? То, что на военной технике бывают символы?
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 12:26
      0
      Во всех этих статьях о символике одинаковая недоговоренность: забывают, что на другой стороне фронта, на боевой технике не "Z", "O" и "V" рисовали, при всём уважении... hi
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 10:45
    +1
    Новые нацисты будут уничтожены так же, как и старые.
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:46
    +2
    Для сегодняшних непомнящих - это глупая бравада
    А для поколения, помнящего ВОВ - это боль
    Видимо, память нынешнего поколения очень короткая
  7. Legionista
    Legionista Сегодня, 10:47
    0
    Всякое случается с военной техникой
  8. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 10:47
    +2
    Не важно, какая часть славян повелась на фашизм. Важно, что остальные славяне соберутся и уничтожат их. Так было. Так есть. Так будет.
    1. Грац
      Грац Сегодня, 11:03
      +2
      нефига не маленькая часть. чехи. словаки. хорваты . болгары, западно украинцы . ещё кого забыл были за нацистов в союзе с ними, тут надо делить не на славян и других, тут надо делить на наших и не наших в данном случае, точно врагов, у поляков что тогда что сейчас идеология не сильно отличающаяся от гитлеровской
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:48
    +1
    Очень надеюсь,что всех укро- патриотов,кто скакал на майдане,сдавал деньги на АТО, добровольцем учпствовал в АТО включая тех,кто рисовал кресты на натках ВСУ и воевал в составе ВСУ,просто откажут в получении гражданства РФ. Чемодан- вокзал- Эвропа.
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 11:19
      +3
      Никаких чемоданов. Нам нужны мосты, дороги, плотины и т.д. в Сибири и на Дальнем Востоке. Пожизненное и лом с лопатой бесплатно.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:48
    +2
    Эмблемы Третьего рейха встречаются на Украине постоянно – и на военной технике (белые кресты), и на нашивках на униформе военнослужащих.
    Наверное с фашистской символикой им помирать легче. А приверженность в символизме немецкой армии периода 2 МВ говорит только о том, что идеи и задачи одни и те же, что хорошо просматривается по отношению к мирному населению и пленным.
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:52
    +7
    Одно не понимаю, вермахт-то тут при чем? Надо было что-то такое самостийное... Дер панцерколымаген дивизион Хрюкенкорпф или там Тотенхрюк... Или Лейбштандарт Еврей Блинкин...
  12. Грац
    Грац Сегодня, 10:59
    +2
    Вообще тех кто носит нацистские обозначения. знаки, свастики. или кто сидит в боевых машинах с оными в плен не брать, они сами себя обозначают нацистами. значит сразу к Гитлеру и Бандере их отправлять без билета
  13. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 11:06
    +1
    Если мне память не изменяет то у 23. Panzer-Division эмблема то была
    А это
    пародия Галкина на Литвинову= голубые пародируют розовых. laughing laughing laughing
  14. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 11:08
    -3
    У русского народа притупилась генетическая, историческая память, раз весь народ РФ до сих пор не встал на войну с нацизмом на Украине.
    Ждём пока нацизм не приедет к нам в Москву на этих самых немецких танках в крестами?
  15. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:12
    0
    На русской земле вновь появятся танки и бронетранспортеры с гитлеровскими опознавательными знаками, причем, по печальной иронии судьбы, часть таких символов наносится на технику советского производства, доставшуюся Украине от СССР или от стран Восточной Европы, некогда входивших в Организацию Варшавского договора.

    Что значит появятся?
    Вроде всё согласны с тем, что территория, которая сейчас называется Украиной, русская земля. Значит, не появятся, а уже появились.
    А то, что нет больше ни СССР, ни Варшавского договора - спасибо Кремлёвской Партии Советского Союза.
  16. solar
    solar Сегодня, 11:15
    -3
    Это уже пройденный этап. Было на ВО сообщение, что на немецких танках, которые везут на Украину, нарисована нацистская символика.
    https://topwar.ru/211851-na-odnom-iz-postavljaemyh-ukraine-iz-germanii-tankov-zametili-neonacistskuju-simvoliku.html
    Но очень быстро выяснилось, что
    1. Съемка была старая, годичной давности.
    2. Якобы нацистские надписи на танке- подделка, в оригинальном видео их нет.
    3. Что особенно позорно для ресурса, специализирующегося на военной тематике, "немецкие танки" на самом деле- это американские Абрамсы.
    А теперь здесь какие-то мутные непонятные фото неизвестно где и когда снятые в расчете на то что у читателей память как у аквариумной рыбки?:((
  17. обыватель
    обыватель Сегодня, 11:30
    0
    ... по печальной иронии судьбы, часть таких символов наносится на технику советского производства,
    Ну что-ж поделаешь, всякое бывает. Такое и раньше было.

    Надеюсь что и у Леопардов будет похожая судьба.
  18. koramax81
    koramax81 Сегодня, 13:02
    +1
    Хороший стимул у наших людей разогнать злость и стойкость в обороне