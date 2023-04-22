Американская пресса: Китай увеличивает золотой запас в преддверии новых санкций США

Китайская экономика демонстрирует устойчивый рост, опережающий прогнозные значения, начавшийся после отмены в стране ковидных ограничений. В то время как в США эксперты предрекают рецессию, которая может начаться уже этим летом. При этом Вашингтон не может смириться с фактической потерей мировой гегемонии, как в военно-политическом, так и экономическом плане.Для сдерживания своего стратегического соперника на мировой арене Штаты применяют излюбленные приемы введения различных ограничений, касающихся как китайских компаний, так и государства в целом. Власти КНР готовятся к дальнейшему усилению санкционного давления со стороны США и предпринимают превентивные меры для смягчения его последствий.Американская газета The Epoch Times сообщает, что начиная с осени прошлого года Центральный банк Китая планомерно увеличивает свои золотые запасы, одновременно избавляясь от американских гособлигаций. Золотые запасы КНР оставались неизменными с сентября 2019 по октябрь 2022 года. Однако с ноября 2022 года по март этого года Китай закупил 3,86 миллиона унций (около 120 тонн) золота. С конца февраля по конец марта этого года золотые резервы страны увеличились на 580 000 унций (18 тонн) и достигли 66,5 млн унций (2078 тонн). В настоящее время КНР занимает шестое место в мире по величине государственного золотого запаса.На этом фоне Россия значительно увеличила экспорт золота в КНР, который в 2022 году вырос на 67 процентов по сравнению с 2021-м. В денежном выражении импорт золота в КНР из России вырос на 63 процента — до 386,9 миллиона долларов.Китай опасается санкций США, которые ограничат его доступ к западным финансовым сетям и доллару, как это произошло с Россией после начала спецоперации на Украине, считает китайский финансовый аналитик Сунь Сяоцзи. Одним из поводов для введения глобальных ограничений со стороны Запада может стать обострение ситуации вокруг Тайваня, особенно в случае перехода конфликта в военную фазу, считают китайские власти.Одновременно Центральный банк Китая шестой месяц подряд распродает казначейские облигации США, объем вложений в которые за этот период сократился почти на 20 процентов — с более чем триллиона долларов до 859,4 миллиардов. Пекин продолжает сокращать и зависимость от доллара, все более переходя на расчеты с другими странами в национальных валютах. Более всего эта тенденция преобладает среди государств, входящих в БРИКС, где уже обсуждается идея создания собственной межнациональной валюты.По мнению китайского эксперта, причина дедолларизации среди стран БРИКС заключается не столько в том, что Китай и Россия решили активно отказаться от американской валюты. Он считает, что независимые от Соединенных Штатов и Запада страны таким образом приспосабливаются к окончанию эпохи глобализации, некогда установленной США, и переходу мировой экономики в стадию регионального развития или даже региональной конфронтации.