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Американская пресса: Китай увеличивает золотой запас в преддверии новых санкций США

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Американская пресса: Китай увеличивает золотой запас в преддверии новых санкций США

Китайская экономика демонстрирует устойчивый рост, опережающий прогнозные значения, начавшийся после отмены в стране ковидных ограничений. В то время как в США эксперты предрекают рецессию, которая может начаться уже этим летом. При этом Вашингтон не может смириться с фактической потерей мировой гегемонии, как в военно-политическом, так и экономическом плане.

Для сдерживания своего стратегического соперника на мировой арене Штаты применяют излюбленные приемы введения различных ограничений, касающихся как китайских компаний, так и государства в целом. Власти КНР готовятся к дальнейшему усилению санкционного давления со стороны США и предпринимают превентивные меры для смягчения его последствий.

Американская газета The Epoch Times сообщает, что начиная с осени прошлого года Центральный банк Китая планомерно увеличивает свои золотые запасы, одновременно избавляясь от американских гособлигаций. Золотые запасы КНР оставались неизменными с сентября 2019 по октябрь 2022 года. Однако с ноября 2022 года по март этого года Китай закупил 3,86 миллиона унций (около 120 тонн) золота. С конца февраля по конец марта этого года золотые резервы страны увеличились на 580 000 унций (18 тонн) и достигли 66,5 млн унций (2078 тонн). В настоящее время КНР занимает шестое место в мире по величине государственного золотого запаса.

На этом фоне Россия значительно увеличила экспорт золота в КНР, который в 2022 году вырос на 67 процентов по сравнению с 2021-м. В денежном выражении импорт золота в КНР из России вырос на 63 процента — до 386,9 миллиона долларов.

Китай опасается санкций США, которые ограничат его доступ к западным финансовым сетям и доллару, как это произошло с Россией после начала спецоперации на Украине, считает китайский финансовый аналитик Сунь Сяоцзи. Одним из поводов для введения глобальных ограничений со стороны Запада может стать обострение ситуации вокруг Тайваня, особенно в случае перехода конфликта в военную фазу, считают китайские власти.

Одновременно Центральный банк Китая шестой месяц подряд распродает казначейские облигации США, объем вложений в которые за этот период сократился почти на 20 процентов — с более чем триллиона долларов до 859,4 миллиардов. Пекин продолжает сокращать и зависимость от доллара, все более переходя на расчеты с другими странами в национальных валютах. Более всего эта тенденция преобладает среди государств, входящих в БРИКС, где уже обсуждается идея создания собственной межнациональной валюты.

По мнению китайского эксперта, причина дедолларизации среди стран БРИКС заключается не столько в том, что Китай и Россия решили активно отказаться от американской валюты. Он считает, что независимые от Соединенных Штатов и Запада страны таким образом приспосабливаются к окончанию эпохи глобализации, некогда установленной США, и переходу мировой экономики в стадию регионального развития или даже региональной конфронтации.
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Использованы фотографии:
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21 комментарий
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 10:48
    +1
    Всё золото что хранится в США и в Европе надо забрать! И у себя увеличивать запасы. Мы плохие а конфетки наши хороши? Всё забрать! Многие страны увы там держат золото
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 10:59
      +7
      Цитата: Azerbaijan2023
      Всё золото что хранится в США

      ...очень далеко не факт что вообще существует в природе wink По поводу чего в мире давно уже блуждают сомнения. Дело в том, что ревизии золотого запаса США не было уже в районе сотни лет, и есть там вообще что, или мышь повесилась...
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 12:00
        -2
        Цитата: Bingo
        ...очень далеко не факт что вообще существует в природе

        Существует несколько стран, которые держат золото в США. Среди них - Германия, Италия, Франция и Япония. Каждая из этих стран имеет огромные запасы золота, которые хранятся в хранилищах Федерального резервного банка США в Нью-Йорке.

        Согласно данным на начало 2021 года, топ-5 стран, которые держат свое золото в США, выглядят следующим образом:

        Германия - 35,197 тонн золота
        Италия - 25,320 тонн золота
        Франция - 2,436 тонн золота
        Япония - 765 тонн золота
        Нидерланды - 674 тонн золота

        это только топ 5 стран.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 12:10
          +1
          Цитата: Azerbaijan2023
          Существует несколько стран, которые держат золото в США. Среди них

          ...страны, которые добиваются и никак не могут добиться возврата этого самого золота. Именно вполне вероятно как раз потому, что в природе его не существует давно. Особенно давно это касается Германии, с которой вы начали - там и вовсе нет повести печальнее на свете.
          Однако речь не об этом, а о том, что ревизии золотого запаса не было уже давно. Даже на все попытки собственного Конгресса отмазывались "частичными", то есть вероятней всего, пересчитывали одну и ту же стопку раз по несколько wassat
          Ну это еще не говоря о том, что золото многократно закладывалось и перезакладывалось, и даже если оно есть - вопрос кто его собственник...
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:53
    +4
    Золото не заменит ни пценицу, ни чистую воду, ни запасы редких пол ископаемых. Кстати, независимость тоже одним золотом не достигается.
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:55
    -4
    А РФ наоборот свое добытое золото распродаёт во вражеские государства НАТО - только за 2022 год из РФ вывезено в США, ЕС, Англию и Швейцарию 300 тонн добытого золота.

    В ЦБ РФ и Минфине РФ, отказывающихся закупать все добытое в РФ золото надёжно окопалась 5 колонна врага, а Путин этого даже не замечает (а может тайно даже одобряет такую политику?)
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:08
      -1
      Какую глупость вы написали.Для делитантов есть сайты по золоту в России.Смотрите выше коментарий.Fangaro написал коментарий с государственной точки зрения.И не забываем ,запад самоизолировался от нашего золота,запретил себе покупать его.Ага ,думали что кроме них никто не будет покупать высоколеквидный товар- золото.Да были проблемы с реализацией у золото промышленников пару месяцев ,но потом всё устаканилось ,продажа идёт по мировым ценам и на эти деньги мы покупаем ,то что не производим.
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 11:14
        -4
        В Центральном Банке Российской Федерации считают, что накопление золота в международных резервах страны сейчас нецелесообразно. Однако оппоненты сторонников такого подхода имеют свой взгляд на ситуацию и приводят весомые контраргументы.
        Покупка золота для пополнения международных резервов России подтолкнет рост денежной массы в стране. В связи с этим в настоящее время приобретение данного драгметалла российский Центробанком нецелесообразно, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
        Сложноликвидный актив
        «С точки зрения накопления золота в золотовалютных резервах — это то, что в настоящий момент нецелесообразно в силу того, что это создаст дополнительный импульс к росту денежной массы», — приводит «Интерфакс» тезис из выступления представителя ЦБ на совещании по регулированию оборота золота в Совете Федерации. Такое заявление стало ответом на предложение главы Союза золотопромышленников Сергея Кашубы поддержать золотодобывающую отрасль за счет выкупа всего нереализованного на рынке драгметалла.

        «Министерство финансов имеет право принимать решение по использованию своих ресурсов для приобретения золота для пополнения Фонда национального благосостояния в том объеме, в каком оно считает целесообразным, и правительство в целом в рамках проведения промышленной политики может рассматривать какую-то поддержку сектора, но целевая поддержка отдельных секторов экономики не входит в мандат Банка России», — подчеркнул Алексей Заботкин.

        За 2021 год преимущественно в Лондон — столицу самого недружественного (баз кавычек!) России государства — ушло более 300 тонн золота. За январь-февраль 2022-го — ещё около 30 тонн. Это просто предательство какое-то, чистой воды вредительство! Не было счастья, да несчастье помогло — начиная с первых чисел марта сего года «общечеловеки» перекрыли нам работу на данным рынке.

        Вода найдет дырочку. Так и российское золото нашло выход. Теперь поставки идут через Дубай и — это новость — через Швейцарию. Обе страны, как выяснилось, не присоединились к санкциям старым и, возможно, не присоединятся к новым. Так что пока беспокоиться не о чем, отечественный желтый металл, как и нефть с газом, пока очень необходим мировым финансовым рынкам», — объясняет кандидат экономических наук Александр Разуваев.
    2. Сергий_ОСВ
      Сергий_ОСВ Сегодня, 11:51
      -2
      Путин все замечает, просто по конституции РФ, написанной американцами в 90-ые, у президента нет реальной власти. Учите матчасть.
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
      3. Сергий_ОСВ
        Сергий_ОСВ Сегодня, 11:56
        -3
        И по поводу 5-й колонны и денег - "Депутат Госдумы рассказал о своем диалоге с главой ЦБ о нулевой процентной ставке":
        https://t.me/belrusinfo/25467
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:59
    +2
    Центральный банк Китая планомерно увеличивает свои золотые запасы, одновременно избавляясь от американских гособлигаций.
    Китай правильно делает, тем более перед глазами пример ошибок ЦБ РФ. А, как дела в Сша с их золотым запасом и золотым запасам стран хранящих его в Сша? Уж не случилось с ним то, что случилось с золотым запасом Германии когда "золото" оказалось совсем не золотом? Не зря же в американских СМИ затронули эту тему.
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 11:18
      0
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      Цитата: rotmistr60
      Центральный банк Китая планомерно увеличивает свои золотые запасы, одновременно избавляясь от американских гособлигаций.
      Китай правильно делает, тем более перед глазами пример ошибок ЦБ РФ. А, как дела в Сша с их золотым запасом и золотым запасам стран хранящих его в Сша? Уж не случилось с ним то, что случилось с золотым запасом Германии когда "золото" оказалось совсем не золотом? Не зря же в американских СМИ затронули эту тему.

      Увы...
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:24
    -2
    Россия начала в 1993 с запаса 239 тонн ( ау коммунисты куда золото просрали СССР)на 1апреля 2023 имеет запас 2329 тонн стоимостью чуть более 141 млрд $.
  6. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 11:26
    0
    Цитата: rotmistr60
    Центральный банк Китая планомерно увеличивает свои золотые запасы, одновременно избавляясь от американских гособлигаций.
    Китай правильно делает, тем более перед глазами пример ошибок ЦБ РФ. А, как дела в Сша с их золотым запасом и золотым запасам стран хранящих его в Сша? Уж не случилось с ним то, что случилось с золотым запасом Германии когда "золото" оказалось совсем не золотом? Не зря же в американских СМИ затронули эту тему.

    И видимо золото Германии, так же находится на хранении в США..Увы..
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:43
      +1
      Почти у каждой западной страны часть золота находится в США ,как обеспечительный ресурс долларовых вливаний в их экономику.Попробуй не отдай кредит и золото отберут и ещё должен останешься .У них с " ипотекой " строго - чуть что на мороз.
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 12:10
        +1
        Цитата: tralflot1832
        Почти у каждой западной страны часть золота находится в США ,как обеспечительный ресурс долларовых вливаний в их экономику.Попробуй не отдай кредит и золото отберут и ещё должен останешься .У них с " ипотекой " строго - чуть что на мороз.

        В этом и проблема, что они не могут своё золото назад забрать...я думаю они бы с радостью)

        Поэтому сидят с бумагой)
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 12:31
          0
          Да уж бумажного золота в обращении полно.Но цена за тройскую унцию мне сейчас нравится,больше денег в бюджет через налоги и тс.
          1. Павел_Свешников
            Павел_Свешников Сегодня, 13:41
            -1
            В бюджете денег будет ровно столько же, если золото выкупит наш ЦБ за счет эмиссии рублей. Плюсом еще и экономика попрет, которая сейчас страдает недостатком денег в обращении.
  7. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 11:56
    +1
    Цитата: Fangaro
    Кстати, независимость тоже одним золотом не достигается.

    Да, например России - санкциями запретили продажу золота, в том числе и поэтому => приходится его продавать.
  8. monetam
    monetam Сегодня, 13:18
    0
    Да, Россия тоже проходила - этот период - именно что накапливание золотого запаса, и сбрасывание американских ценных бумаг...
  9. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 13:37
    -1
    Если мы хотим что-то значить в мире у нас должны бы колоссальные запасы в район третьего места в мире. С учетом того, что у нас этого золота немерено добывается нужно все золото скупать в запасы ЦБ. А если тот не хочет - снести нафиг все руководство этой шараги, которое соблюдает указания МВФ, который запрещает иметь более 20% золота в резервах. Америкосы - далеко не _дебилы - собрали все золото почти со всего мира у себя и не отдают его. Нам хоть свое сберечь, что сами добываем. И то будем уже молодцы.