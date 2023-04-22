Глава Крыма сообщил о работе сил ПВО над полуостровом

Сегодня в Крыму работали системы противовоздушной обороны ВС РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Как отметил глава крымской администрации, в небе над Крымом отработали силы ПВО. В результате их работы пострадавших лиц и повреждений имущества государства, организаций и граждан не было.
Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие, а информацию о происходящем получать только из проверенных источников. Судя по всему, имела место очередная попытка украинских формирований атаковать территорию республики.
Как известно, в последние месяцы территория Крыма регулярно подвергается атакам украинских беспилотных летательных аппаратов. 8 апреля 2023 года в районе Феодосии была сбита ракета, которую запустили со стороны Украины. Как и в других приграничных регионах России, в Крыму сейчас действует высокий («желтый») уровень опасности. В феврале 2023 года он был продлен бессрочно из-за сложившейся ситуации.
Напомним также, что вчера беспилотные летательные аппараты атаковали территорию Курской области. Один из беспилотников был сбит военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ из стрелкового оружия. До этого ВСУ с помощью беспилотников пытались атаковать здания районных военных комиссариатов и отдела полиции в приграничных районах Брянской области.
Российские силы противовоздушной обороны в Крыму находятся в состоянии повышенной боеготовности и регулярно отражают попытки украинских формирований наносить удары с помощью беспилотников по объектам военного назначения на территории полуострова.