Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Крыма сообщил о работе сил ПВО над полуостровом

12
Глава Крыма сообщил о работе сил ПВО над полуостровом

Сегодня в Крыму работали системы противовоздушной обороны ВС РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.


Как отметил глава крымской администрации, в небе над Крымом отработали силы ПВО. В результате их работы пострадавших лиц и повреждений имущества государства, организаций и граждан не было.

Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие, а информацию о происходящем получать только из проверенных источников. Судя по всему, имела место очередная попытка украинских формирований атаковать территорию республики.

Как известно, в последние месяцы территория Крыма регулярно подвергается атакам украинских беспилотных летательных аппаратов. 8 апреля 2023 года в районе Феодосии была сбита ракета, которую запустили со стороны Украины. Как и в других приграничных регионах России, в Крыму сейчас действует высокий («желтый») уровень опасности. В феврале 2023 года он был продлен бессрочно из-за сложившейся ситуации.

Напомним также, что вчера беспилотные летательные аппараты атаковали территорию Курской области. Один из беспилотников был сбит военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ из стрелкового оружия. До этого ВСУ с помощью беспилотников пытались атаковать здания районных военных комиссариатов и отдела полиции в приграничных районах Брянской области.

Российские силы противовоздушной обороны в Крыму находятся в состоянии повышенной боеготовности и регулярно отражают попытки украинских формирований наносить удары с помощью беспилотников по объектам военного назначения на территории полуострова.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 10:57
    0
    Есть сообщения, что украинцам удалось закрепиться на восточном берегу реки. Нужно ли начинать расстреливать неумелых? Как можно позволить украинцам перейти эту реку? Уничтожьте плацдармы сейчас же. Действия против этих плацдармов в восточной части реки нельзя откладывать ни на секунду. Уничтожьте их и уничтожьте бюрократов, которые помешали артиллерийскому обстрелу в нужный момент. Кто неумелый, который отвечает?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:58
    +1
    Цитата: Carlos Sala
    Есть сообщения, что украинцам удалось закрепиться на восточном берегу реки.

    ССылочку на источник дайте пожалуйста. hiА то знаете это тухло пахнет.
    1. Carlos Sala
      Carlos Sala Сегодня, 11:00
      -4
      Сходите посмотрите сами или спросите у фронтовиков, потому что эту новость крутят по всем пророссийским каналам, она не выдуманная.Солдаты на фронте жалуются, что бюрократы не спешат давать им разрешение на использование артиллерии, и этим обстоятельством пользуются украинские спецназовцы, чтобы пройти на бронекатерах и установить небольшие плацдармы. Возьмите бюрократов и ведите их на фронт вместе с Вагнером и чеченскими отрядами. Или лучше воскресить Сталина, чтобы восстановить страх и дисциплину. Теперь не теряйте больше времени и немедленно уничтожайте эти маленькие плацдармы.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 11:04
        +2
        Цитата: Carlos Sala
        Сходите посмотрите сами или спросите у фронтовиков, потому что эту новость крутят по всем пророссийским каналам, она не выдуманная.

        Не мне интересно ...восточной берег какой реки?
        Волги,Оки,Нила,Ганга,Брахмапутра...наши СМИ так себе источник...а фронтовикам некогда языком чесать.
        А у вас похоже информация из первых рук. feel
        1. Carlos Sala
          Carlos Sala Сегодня, 11:09
          -3
          Но что это будет за река? Тот, что разделяет фронт в Херсоне, Днепр.
          1. Леха с Андроида.
            Леха с Андроида. Сегодня, 11:12
            0
            Цитата: Carlos Sala
            Но что это будет за река? Тот, что разделяет фронт в Херсоне, Днепр.

            Ну наконец то уже что то.
            Теперь бы хотелось узнать на каком участке херсонского района высадились укронацисты,какими силами,с какой поддержкой,есть ли прикрытие артиллерией и авиацией...как осуществляется снабжение плацдарма и множество других моментов.
        2. Carlos Sala
          Carlos Sala Сегодня, 11:17
          -2
          Вот один из пунктов, где обосновались эти нацисты. РАЗРУШАТЬ
          1. Прокоп_Свинин
            Прокоп_Свинин Сегодня, 11:22
            -2
            Не думаю, что они там сидят. Наверняка, уже расползлись по всему острову.
      2. Прокоп_Свинин
        Прокоп_Свинин Сегодня, 11:13
        -1
        Все движение на реке должны отслеживать спутники и ДРЛО, и сразу наводить на цели разведывательно-ударные дроны. Применительно к ВС РФ, звучит полной фантастикой.
    2. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 11:05
      -2
      Вчера здесь читал. Не помню в какой заметке.
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 11:03
    +2
    Не видать Крыму и Севастополю мира вовек, пока Одесса, Николаев и Херсон находятся вне суверенитета Российской Федерации, под чужим сапогом!
  4. potap6509
    potap6509 Сегодня, 12:18
    +1
    Сегодня около 9 утра было четыре бабаха в районе Бондаренково и Юркино, по звуку думаю зенитные ракеты, пасмурно, не видно.Это окрестности Керчи.