Недавно бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва с делегацией, одним из участников которой был его специальный помощник по международным вопросам Селсу Аморим, посетил Португалию. В рамках визита президентский советник встретился с представителями Ассоциации украинцев Португалии.Об этом сообщала бразильская газета Folha de Sao Paolo.После встречи помощника президента с украинской диаспорой в Португалии он отправится в Киев. Дата визита пока не определена. Целью его поездки является встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит чиновника анонсировал глава президентского секретариата Марсиу Маседу, опубликовав информацию о нем в соцсети.А в прошлом месяце Аморим посещал Москву, где встречался с российским лидером Владимиром Путиным. Их беседа носила конфиденциальный характер. Факт встречи подтвердил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Следует заметить, что чиновник не занимает явно выраженную проамериканскую позицию. Ранее в интервью вышеупомянутому изданию он критиковал политику Запада, действия которого, по его мнению, ведут к затягиванию вооруженного конфликта на Украине.Его взгляды совпадают и с позицией президента Бразилии, который во время визита в Китай призвал Вашингтон прекратить подталкивать Киев к дальнейшим авантюрам и приложить усилия к мирному разрешению конфликта. По его мнению, посредниками в переговорах между Украиной и Россией могли бы стать Бразилия или Китай.