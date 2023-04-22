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После встречи помощника президента Бразилии с украинской диаспорой в Португалии он отправится в Киев

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После встречи помощника президента Бразилии с украинской диаспорой в Португалии он отправится в Киев

Недавно бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва с делегацией, одним из участников которой был его специальный помощник по международным вопросам Селсу Аморим, посетил Португалию. В рамках визита президентский советник встретился с представителями Ассоциации украинцев Португалии.

Об этом сообщала бразильская газета Folha de Sao Paolo.

После встречи помощника президента с украинской диаспорой в Португалии он отправится в Киев. Дата визита пока не определена. Целью его поездки является встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит чиновника анонсировал глава президентского секретариата Марсиу Маседу, опубликовав информацию о нем в соцсети.

А в прошлом месяце Аморим посещал Москву, где встречался с российским лидером Владимиром Путиным. Их беседа носила конфиденциальный характер. Факт встречи подтвердил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Следует заметить, что чиновник не занимает явно выраженную проамериканскую позицию. Ранее в интервью вышеупомянутому изданию он критиковал политику Запада, действия которого, по его мнению, ведут к затягиванию вооруженного конфликта на Украине.

Его взгляды совпадают и с позицией президента Бразилии, который во время визита в Китай призвал Вашингтон прекратить подталкивать Киев к дальнейшим авантюрам и приложить усилия к мирному разрешению конфликта. По его мнению, посредниками в переговорах между Украиной и Россией могли бы стать Бразилия или Китай.
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10 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:11
    +2
    17 апреля Лавров нанес визит в Бразилию
    Лаврова встретил начальник авиабазы, а также российский посол...каково...могли и какого нибудь бразильского капитана отправить встречать главу МИД России.
    Так что с этой Бразилией не все так хорошо.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:17
      +6
      Цитата: Леха с Андроида.
      Так что с этой Бразилией не все так хорошо.

      Давно пора понять, что нам не нужно ни с кем "быть хорошо". Только интересы России на взаимовыгодных отношениях.
    2. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:24
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      Так что с этой Бразилией не все так хорошо.
      Действительно бразильские СМИ отмечают не совсем дружеский, по их мнению, прием С. Лаврова и замечают, что бразильская сторона могла бы отправить для встречи и своего министра иностранных дел. При этом акцентируют внимание на том, что поездка С. Лаврова была удачной по содержанию.
      Если кто обратил внимание, то Лавров вышел из самолета не в официальном костюме, а в ветровке, т.к. знал, что высокие официальные лица его встречать не будут.
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 11:19
    +4
    встретился с представителями Ассоциации украинцев Португалии.
    естественно в большей части, это представители ндобитых беглецов бандеровцев.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:25
      -2
      представители ндобитых беглецов бандеровцев
      Это в Канаде. В Португалии- сбежавшие еще в 90е на Запад. Тогда из Португалии от бедности бежали сами португальцы( в Лондоне у них целые улицы), и там легко и без напряжения выдавали ВНЖ чуть ли не любому желающему, да и с работой проблем не было- местные работали в Швейцарии, Франции, Англии. Платили правда не очень- но по сравнению с украиной 90х и ее "купонами" это было богатое западное государство. Как-то так.
      1. hohol95
        hohol95 Сегодня, 12:30
        +1
        Но гонор "Комильцы СССР" наверняка не растеряли!
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 12:36
          0
          наверняка не растеряли!
          Они живут там в городах маленькой деревней среди своих- свои рестораны, магазины,газеты, спутниковое ТВ. Практически в собственном соку варятся. так что скорее да чем нет. Но в политику их там не пускают.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:25
    +1
    Цитата: Теренин
    Давно пора понять, что нам не нужно ни с кем "быть хорошо". Только интересы России на взаимовыгодных отношениях.

    Раз взаимовыгодно what ...ну тогда значит министра иностранных дел Бразилии в России будет встречать начальник аэропорта Шереметьево...и посол Бразилии.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:27
      0
      Начальник аэропорта Шереметьево - слишком круто.
      Бригадир бригады грузчиков - вот в самый раз.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:15
    -1
    В Киеве этого поца заставят на коленях извиняться за неосторожные речи президента Бразилии Лулы.