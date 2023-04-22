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Казахстан, несмотря на острую зависимость от российской инфраструктуры, пытается увеличить экспорт своей нефти в обход России

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Казахстан, несмотря на острую зависимость от российской инфраструктуры, пытается увеличить экспорт своей нефти в обход России

По итогам первого квартала текущего года Казахстан, стремясь снизить существующую зависимость от России, экспортировал 163,4 тысяч тонн нефти по обходному морскому маршруту Актау - Баку. Экспортированные в обход России объемы нефти в шесть раз превышают те, что были годом ранее.


Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в этой отрасли, в течение первого квартала 2023 года было экспортировано еще 104 тысячи тонн нефти по трубопроводу "Баку - Тбилиси - Джейхан".

Несмотря на это, около 80% казахской нефти экспортируется через российскую территорию. Попытки транспортировки черного золота по Каспийскому морю обходится значительно дороже. Для того, чтобы иметь возможность наращивать объемы поставок и добиться снижения стоимости перевозок, необходимы значительные инвестиции, а также расширение портовой инфраструктуры в Актау, углубление дна Каспийского моря и модернизация БТД. В условиях долгосрочных контрактов с российскими компаниями, предполагающих схему "качай или плати", перенаправлять на обходные пути большие объемы нефти в настоящее время невыгодно.



Через Каспийский трубопроводный консорциум Казахстан поставляет на мировой рынок около 80% своей нефти, что в прошлом году составило около 53 миллионов тонн. Более половины этого объема идет в страны Евросоюза: Италию, Нидерланды, Францию и Швейцарию. Потенциальные логистические задержки будут означать значительные убытки для Казахстана.
Использованы фотографии:
Pixabay
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29 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:19
    -1
    Кроме Каспиского консорциума,в Новороссийск нефть шла и по железной дороге.Сейчас цистерн с казахской нефтью на станции не видно.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 11:21
      -2
      Мудрят что то казахи. what
      Непонятно за чей счет они хотят банкет устроить.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:26
        +3
        Они не хотят попасть под санкции.Экономика страны,а это в первую очередь сырьевой сектор находится под контролем США.Запустили к себе в страну кого не лень,от полосатых до турков.Причем,на правах хозяев.Сейчас ничему удивляться не приходится
        1. Александр Советский Союз
          Александр Советский Союз Сегодня, 11:36
          +5
          Запустили к себе в страну кого не лень,от полосатых до турков.Причем,на правах хозяев.

          А кто не запустил? Из стран постсоветского пространства разве что Беларусь, ну или по крайней мере не на правах хозяев.
          1. Geosun
            Geosun Сегодня, 13:34
            0
            Цитата: Александр Советский Союз
            А кто не запустил?

            По большому счету, вариантов не было. В 90х весь бюджет России около 40 млрд $ был. Денег не было ни у кого, инфраструктуры и оборудования тоже. Это сейчас легко рассуждать.
      2. Сергей Дворников
        Сергей Дворников Сегодня, 11:49
        +2
        Что тут непонятно то!? Выбивает с путина поблажки ровно как и все остальные "дружеские" страны - в обмен на симпатии к путину! Вован им уже суперскидку на газ дал - так что жди очередного поднятия на газ бензин и саляру!
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 12:16
          0
          так что жди очередного поднятия на газ бензин и саляру!

          Газ на АГЗС у нас за две недели подорожал на 1,5руб Самарская обл.
      3. Сергий_ОСВ
        Сергий_ОСВ Сегодня, 12:07
        0
        Весь кипишь с постсоветскими республиками будет иметь место, - ибо США используют их на полную катушку против России.
        Но! По международному праву ни одна республика не вышла из состава СССР на законных основаниях. По сути - все они являются спорными территориями в пользу России.
        Надо это никому не забывать и иметь ввиду.
        1. Ivan Ivanov_7
          Ivan Ivanov_7 Сегодня, 12:22
          -1
          Основная масса добытой нефти принадлежит американским инвесторам! И только 20% принадлежит Казахстану! По этому и понятно, почему нужен обход России.
          1. fif21
            fif21 Сегодня, 13:34
            0
            Цитата: Ivan Ivanov_7
            И только 20% принадлежит Казахстану!

            При этом Казахстанская компания умудрилась залезть в огромные долги , и встает вопрос о её приватизации wassat Скорее всего перейдет под контроль КНР . И где она эта Казахстанская нефть ? Вот какого уважения требуют эти представители древнейшей профессии ? hi
        2. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 12:31
          0
          По сути - все они являются спорными территориями в пользу России.
          Надо это никому не забывать и иметь ввиду.

          Ну прям поднял настроение. А вообще кроме России в это верит? Тут некоторые не братья заявляют что Сталинградская битва и битва за Москву это всего лишь выдумки коммунистов а ВОВ выиграли америкосы и КО при их непосредственном участии .
      4. fif21
        fif21 Сегодня, 13:01
        0
        Цитата: Леха с Андроида.
        Мудрят что то казахи. what

        Нефть Казахстана уже не принадлежит Казахстану . Его доля ничтожна , она под контролем Европейских и Американских ТНК . Казахстан превращается в колонию запада . Такаев предложил еще более выгодные условия . ТНК уже манипулируют Казахстаном - вызывая недовольство народа, сокращением штатов и урезанием зарплат . Плюшками от таможенного союза пользуются западные компании . Казахстан не суверенная страна . hi
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:23
      +6
      Казахстан поставляет на мировой рынок около 80% своей нефти, что в прошлом году составило около 53 миллионов тонн. Более половины этого объема идет в страны Евросоюза: Италию, Нидерланды, Францию и Швейцарию

      Знаем мы куда ещё идёт ГСМ из Казахстана.
      1. Сергей Дворников
        Сергей Дворников Сегодня, 11:51
        -3
        Раз знаешь что тогда молчишь! Давай бей набат - поднимай общественность типа тебя! Встань с дивана на защиту интересов РФ!
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 12:22
          +5
          Давай бей набат - поднимай общественность типа тебя! Встань с дивана на защиту интересов РФ!

          За последний год- полтора столько приняли новых законов что что для здоровья полезней тихо мирно сидеть на кухне за рюмкой чая и шёпотом разговаривать .
  2. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 11:32
    +2
    Я смотрю история с хохлостаном ничему казахов не учит. Ровно на те же грабли уже не то что наступают а прям скачут на них.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:33
      +1
      Цитата: FoBoss_VM
      Я смотрю история с хохлостаном ничему казахов не учит. Ровно на те же грабли уже не то что наступают а прям скачут на них.

      А, с этими тоже англосаксы поработали и многих прикупили.
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 11:47
      +1
      Цитата: FoBoss_VM
      Я смотрю история с хохлостаном ничему казахов не учит. Ровно на те же грабли уже не то что наступают а прям скачут на них.

      да, нам неприятно происходящее с Казахстаном. обидно. но почему они должны встать рядом с РФ, получить санкции и т.п.? зачем им это, если альтернатива Китай, США, ЕС с получением всяческих "плюшек"? ну вот просто без эмоций- которым не место в политике- зачем им сближаться с РФ, а не с вышеуказанными? что они от этого получат/что мы им предложим взамен? вот поэтому не могу сказать, что меня сильно удивляет данная ситуация.. а еще и если СВО закончится с потерями "имиджа" РФ как "старшего, сильного соседа", то и другие потянутся в ту же сторону активнее, чем сейчас, потому что итак идут в том направлении все - кроме Беларуси (и то, что будет после Батьки- неизвестно)..
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 13:26
        0
        Цитата: советник 2 уровня
        да, нам неприятно происходящее с Казахстаном. обидно. но почему они должны встать рядом с РФ, получить санкции и т.п.?

        Казахстан должен встать рядом с собой ! Стать суверенной страной, вернув свои богатства под свой контроль . Обидно смотреть как дешевые баи , за копейки , распродают богатства своей страны , вгоняя народ Казахстана в нищету . Но это их проблемы , которые могут стать нашими . hi
    3. fif21
      fif21 Сегодня, 13:09
      -1
      Цитата: FoBoss_VM
      Я смотрю история с хохлостаном ничему казахов не учит.

      До этого были истории с колонизацией через ТНК Латинской Америки , Африки ..... Но кого это научило ? Похоже только Россию , которая старалась ,контрольный пакет акций 50% +1 акция , оставлять под своим контролем .
      Отсюда и вопли западных подстилок в РФ , об иностранных инвестициях и передаче госсобственности полностью в руки частного бизнеса . Предлагаю ,действия направленные на ослабления суверенитета России в экономике, приравнивать к государственной измене . hi
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:37
    +4
    Сначала смотрим на собственников добычи нефти в Казахстане вопросы сразу отпадут.Из четырёх крупнейших компаний ,только одна Казахстано - Китайская ,у них нефть идёт вся в КНР.Но три другие акционеры или директора.Вот от этого и перевороты случаются.


  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:53
    +1
    Цитата: FoBoss_VM
    Я смотрю история с хохлостаном ничему казахов не учит.
    А вы посмотрите на фотографии казахских националистов во время беспорядков и сравните их с майданутыми. Выражение лиц, ненависть в глазах и антироссийские лозунги. Два сапога пара. Поэтому переворот на Украине и последующие события их ни чему не научили, т.к. сами жаждят того же.
  5. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:00
    -4
    Вся экономика Казахстана принадлежит английскому и американскому капиталу.
    А политика Казахстана управляется ярыми русофобами - казахскими националистами.
    После Украины РФ придётся проводить СВО и в Казахстане, где местный национализм уже сегодня стремительно перерастает в нацизм.
    1. Комментарий был удален.
    2. ВПП-1
      ВПП-1 Сегодня, 13:40
      0
      Цитата: AlexKruglov1976
      Вся экономика Казахстана принадлежит английскому и американскому капиталу.
      А политика Казахстана управляется ярыми русофобами - казахскими националистами.
      После Украины РФ придётся проводить СВО и в Казахстане, где местный национализм уже сегодня стремительно перерастает в нацизм.

      Промедление смерти подобно! Немедленно собирайте таких же турбопатриотов под свои знамёна и начинайте!!! lol
  6. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 12:13
    0
    Ужас, ужас.
    А уж как Россия в обход Казахстана " пытается увеличить экспорт своей нефти "
    Капитализм на дворе. Куда продал - деньги не пахнут
    Об этом пишут уже давно. Лицемерие полное.
  7. BrTurin
    BrTurin Сегодня, 12:17
    0
    агентство Reuters со ссылкой на свои источники в этой отрасли, в течение первого квартала 2023 года было экспортировано еще 104 тысячи тонн нефти по трубопроводу "Баку - Тбилиси - Джейхан".

    Азербайджан подналег на экспорт газа - экспортировано - всего 22,3 млрд м3/год, рост - 3,4 млрд м3/год или 18% (в 2021 г. - 18,9 млрд м3/год),
    раньше газ закачивали в нефтяные скважины для увеличения добычи, похоже что сейчас главное экспорт газа... в итоге получаем падение добычи и экспорта нефти
    - добыча нефти и газового конденсата - 32,6 млн т/год, падение добычи - 2 млн т/год YoY или 5,8% (в 2021 г. - 34,6 млн т/год),
    экспорт - 26,3 млн т/год, падение - 1,8 млн т/год или 6,8% (в 2021 г. - 28,1 млн т/год);
    https://neftegaz.ru/news/dobycha/766357-za-2022-g-dobycha-nefti-v-azerbaydzhane-dostigla-32-6-mln-t-a-gaza-46-7-mlrd-kubometrov/
    падение экспорта 1,8 млн.т. место в трубе освободилось... если снова захотят нарастить то останется ли место... а так создали инфор. повод... все обсуждают новый маршрут, только объемы по этому маршруту одной стороны (104х4=408 тыс. т) по сравнению с падением другой (1,8 млн. т.)....
  8. Andobor
    Andobor Сегодня, 12:38
    0
    Казахстан не может резко увеличить добычу нефти, по КТК качают российскую, а казахскую пускают по альтернативным маршрутам.
  9. dump22
    dump22 Сегодня, 12:47
    0
    Абсолютно рационально казахи действуют.
    Монополизм вредит всегда.
    Монополист неизбежно рано или поздно захочет воспользоваться своим положением.

    Мы вот специально построили СП и трубопроводы в Китай, чтобы избежать монопольной зависимости от украинских трубопроводов для нашего экспорта.
    Казахи в этом берут с нас пример.
  10. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 13:35
    0
    Зачем деланно удивляться?! Здесь соединяются два момента - это желание меньше зависеть от наших трубопровода и порта с неожиданными и ожидаемыми отключениями + нежелание попасть под западные санкции...