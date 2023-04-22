Казахстан, несмотря на острую зависимость от российской инфраструктуры, пытается увеличить экспорт своей нефти в обход России

По итогам первого квартала текущего года Казахстан, стремясь снизить существующую зависимость от России, экспортировал 163,4 тысяч тонн нефти по обходному морскому маршруту Актау - Баку. Экспортированные в обход России объемы нефти в шесть раз превышают те, что были годом ранее.Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в этой отрасли, в течение первого квартала 2023 года было экспортировано еще 104 тысячи тонн нефти по трубопроводу "Баку - Тбилиси - Джейхан".Несмотря на это, около 80% казахской нефти экспортируется через российскую территорию. Попытки транспортировки черного золота по Каспийскому морю обходится значительно дороже. Для того, чтобы иметь возможность наращивать объемы поставок и добиться снижения стоимости перевозок, необходимы значительные инвестиции, а также расширение портовой инфраструктуры в Актау, углубление дна Каспийского моря и модернизация БТД. В условиях долгосрочных контрактов с российскими компаниями, предполагающих схему "качай или плати", перенаправлять на обходные пути большие объемы нефти в настоящее время невыгодно.Через Каспийский трубопроводный консорциум Казахстан поставляет на мировой рынок около 80% своей нефти, что в прошлом году составило около 53 миллионов тонн. Более половины этого объема идет в страны Евросоюза: Италию, Нидерланды, Францию и Швейцарию. Потенциальные логистические задержки будут означать значительные убытки для Казахстана.