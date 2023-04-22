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Командир группы аэроразведки ВСУ предупредил, что украинская армия рискует остаться без дронов китайского производства

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Командир группы аэроразведки ВСУ предупредил, что украинская армия рискует остаться без дронов китайского производства

Украинские формирования могут вскоре лишиться возможности приобретать дроны китайского производства, которые продает компания DJI. Об этом сообщил командир тактической группы аэроразведки ВСУ Роберт Бровди, более известный под позывным «Мадьяр».


Как отметил Бровди, в ближайшее время власти Китая могут принять решение о запрете на продажу гражданских беспилотных летательных аппаратов за рубеж. Тем самым, в Пекине попытаются не допустить использования гражданских дронов китайского производства в военных целях, в том числе и в украинском конфликте.

По словам Мадьяра, все без исключения воюющие формирования ВСУ используют дроны китайского производства для широкого спектра задач – это и ведение разведки, и патрулирование, и корректировка артиллерийского огня, и сброс боеприпасов на позиции противника. Теперь боевые части ВСУ останутся без беспилотников.

Уже сейчас, сообщил украинский военный, компания DJI понизила месячные лимиты своей продукции для дилеров. Как отмечает Бровди, если ранее один дилер получал 300 дронов, то теперь он получает 30 дронов. Такая скромная цифра приведет к исчезновению БПЛА Mavic на вооружении украинских формирований.

Бровди призвал украинских военнослужащих очень беречь остатки китайских беспилотников, так как вскоре подобной техники у них может уже не быть. Отметим, что именно активное использование украинскими формированиями дронов доставляло с начала специальной военной операции много проблем российским вооруженным силам. С помощью беспилотников украинским вооруженным силам удавалось частично компенсировать плачевное состояние своей военной авиации.
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:31
    +1
    Вообще чушь какая то.Что бы китайцы так взяли и ушли с рынка?Это деза
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 11:37
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Вообще чушь какая то.

      Китайсксая компания Алиэкспресс давно не продает мавики в Россию. Но надо сказать на российском Озоне мавиков полно.
      1. Прокоп_Свинин
        Прокоп_Свинин Сегодня, 11:43
        +4
        Зато продает в Европу, а оттуда все без задержек идет уринцам.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:43
        +2
        То,что Али не продает,совешенно понятно-транснациональная корпорация не хочет иметь санкции.Это касается России,но не Украины
        1. Прокоп_Свинин
          Прокоп_Свинин Сегодня, 11:46
          +2
          Прямо туда тоже не продает. Все поставки через другие страны.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:34
    +4
    в ближайшее время власти Китая могут принять решение о запрете на продажу гражданских беспилотных летательных аппаратов за рубеж.
    Ну да, а как же бобосы? Не верю.... Да и чем вьетнамские, индонезийские, филипинские отличаются от китайских feel Ничем. request
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:35
    0
    Отметим, что именно активное использование украинскими формированиями дронов доставляло с начала специальной военной операции много проблем российским вооруженным силам.

    Это точно...многие ролики оттуда смотреть очень неприятно ...осознаешь что они сделаны с китайских БПЛА.
    Но такова современная война... используется в качестве оружия все что есть под рукой.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:45
      -4
      Неприятно смотреть,что ролики эти сняты всуками,а наши "военкоры"их позаимствовали
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:35
    +2
    Обанкротить DJI и поддержать конкурентов в других странах? Китайцы намного умнее и этого не сделают. Кстати, а российские агенты не могут закупать дроны для нужд СВО прямо в Китае? Граница-то общая есть.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:21
      -1
      Российские агенты умудрились обеспечить все ВВС России японскими авиационными радиостанциями ,у нас есть такой дежурный по авиации ФБ( украинцы его ненавидят всеми фибрами жизни),помощь идёт и западной Европы,такие успешные как вы помогают.Недавно один разово переправил товары двойного назначения на 200 000€( а ему надо было) оказывается надо.У нас проблема с операторами а не дронами.Ругань идёт ужасная. hi
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:30
        0
        японскими авиационными радиостанциями
        Самолеты построили сами- а радиостанции-не смогли belay ?.
  5. solar
    solar Сегодня, 11:44
    +4
    в ближайшее время власти Китая могут принять решение о запрете на продажу гражданских беспилотных летательных аппаратов за рубеж.

    Что за выдумки? Китайцы себе не враги.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:01
    +4
    С канала Тринадцатый

    Попытаюсь обрисовать обстановку на нашем берегу Днепра, в Херсонской области, она явно не будет такой веселой, как рапартуют оптимисты.

    украинцы успешно высадились и закрепились в районе лодочной станции, которая на нашем берегу, за Антоновским мостом, уже как пару недель там тусуются.

    От полутора километров за нами расстояние за мостом контролируют наши, а остальное все контролирует противник.

    Плюс благодаря нашему Я конченный дебилу враги там наладили себе стабильный подвоз, копят силы, эвакуируют раненных, привозят провизию и боеприпасы.

    Катаются на лодках, как кубинские наркобароны, только шлюх на катерах не хватает...

    Как это происходит? А я скажу вам, как это происходит! Это наша еб...ая непобедимая бюрократия!

    Вот я наблюдаю цель, передаю выше, прошу арту, прямого выхода на арту нет, все обязательно должно согласоваться, пока оно согласуется (ЕСЛИ СОГЛАСУЕТСЯ) цель благополучно съё..ет в туман, потому как е...ный раздутый донельзя штат очень долго все это согласовывает.

    Очень прошу командование! Давайте бойцам принимать решения! Они этого не делают по причине уставного идиотизма и бояться быть наказанными за неведомую х...ню, и так на всех ступенях.
    Или сократите ступени связи до минимума, чтоб согласование проходило быстрее.

    У противника нет проблем с боеприпасами и техникой. С коптерами проблем у них нет настолько, что помимо сброса боеприпасов, с помощью коптеров бросают специальные колючки из стали на пути подвоза, для пробития колёс, и у них это получается. Очень много кто там так уже оставался.

    Плюс местные бывают раскидывают. Но это мы ещё с самого начала видели.

    Огромный коптер с названием "баба Яга" который бросает большие мины, летает фактически каждый день, уже задолбал.

    Наши отцы-командиры естественно сейчас принимают меры, готовятся отправить кого-то на зачистку данный район, но!

    Что нужно сделать прежде, чем отправлять туда на зачистку людей? Сбросьте туда парочку ФАБов в район лодочной станции и дач, для порядка ещё можно из "Солнцепёка" приложить.

    Вот координаты места где они тусуются.

    46.661321, 32.701874

    Принимайте меры! Иначе потом будете разводить руками, как крот из чешского мультфильма когда случится катастрофа, а она на мой взгляд приближается семимильными шагами.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:24
      0
      Это читал у Рыбаря ,странное отношение к возможному десанту или думают пусть высаживается, на снабжении десанта мы их и прихлопнем.Странно это.Или заманивают или что то ещё.
    2. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 12:26
      +1
      Дезинформация и нагнетание жути
      ЦИПСО одним словом
  7. Privet
    Privet Сегодня, 12:03
    +1
    Такой дешёвый вброс, смею вам заметить.
  8. Antal
    Antal Сегодня, 12:18
    0
    На счет Алиэкспресс - уже не принадлежит китайцам. Владелец Алибаба - которая уже принадлежит SoftBank — японская инвестиционная компания (крупнейший акционер) и Джозеф Цай (Joseph Tsai) (сооснователь и вице-президент компании тайваньско-канадский бизнесмен). Остальные акции различным инвестиционным фондам (в основном американским). Так что вполне могут решить нам не продавать.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 12:29
      0
      А у Тао Бао кто акционер? Или у самой компании DJI? У T-Mall? Имея с Ктаем общую границу и явное ухудшение китайско-американских отношений как-то странно звучит "блокировка поставок дронов в Россию".
      1. Antal
        Antal Сегодня, 12:33
        -1
        Тао бао тоже принадлежит Алибабе т.е. японцам и американца
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:59
    0
    Командир группы аэроразведки ВСУ предупредил, что украинская армия рискует остаться без дронов китайского производства
    . Простой вопрос... вброс это или не вброс?