Командир группы аэроразведки ВСУ предупредил, что украинская армия рискует остаться без дронов китайского производства

Украинские формирования могут вскоре лишиться возможности приобретать дроны китайского производства, которые продает компания DJI. Об этом сообщил командир тактической группы аэроразведки ВСУ Роберт Бровди, более известный под позывным «Мадьяр».
Как отметил Бровди, в ближайшее время власти Китая могут принять решение о запрете на продажу гражданских беспилотных летательных аппаратов за рубеж. Тем самым, в Пекине попытаются не допустить использования гражданских дронов китайского производства в военных целях, в том числе и в украинском конфликте.
По словам Мадьяра, все без исключения воюющие формирования ВСУ используют дроны китайского производства для широкого спектра задач – это и ведение разведки, и патрулирование, и корректировка артиллерийского огня, и сброс боеприпасов на позиции противника. Теперь боевые части ВСУ останутся без беспилотников.
Уже сейчас, сообщил украинский военный, компания DJI понизила месячные лимиты своей продукции для дилеров. Как отмечает Бровди, если ранее один дилер получал 300 дронов, то теперь он получает 30 дронов. Такая скромная цифра приведет к исчезновению БПЛА Mavic на вооружении украинских формирований.
Бровди призвал украинских военнослужащих очень беречь остатки китайских беспилотников, так как вскоре подобной техники у них может уже не быть. Отметим, что именно активное использование украинскими формированиями дронов доставляло с начала специальной военной операции много проблем российским вооруженным силам. С помощью беспилотников украинским вооруженным силам удавалось частично компенсировать плачевное состояние своей военной авиации.