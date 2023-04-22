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Военный аналитик: армия Сербии все больше переходит на западные образцы военной техники

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Военный аналитик: армия Сербии все больше переходит на западные образцы военной техники

Прошедший масштабный смотр вооружений сербской армии продемонстрировал переход от закупок вооружений и военной техники российского производства к продукции военного назначения, изготовленной в странах Запада, КНР или непосредственно в Сербии.


Как сообщает РИА Новости со ссылкой на военного аналитика Александра Радича, после начала вооруженного конфликта на Украине появились трудности в обеспечении регулярного обслуживания военной техники советского и российского производства, что вынудило сербскую армию перейти на закупки вооружений в других странах.

Несмотря на заключенные в 2021 контракты на поставки военной техники из России, Сербия уже на протяжении нескольких лет отдает предпочтение другим поставщикам вооружений. Среди поставок зарубежной военной техники в Сербию лидируют французские, немецкие, испанские, а также китайские производители.

Эксперт также отметил, что значительная часть техники, продемонстрированной в ходе смотра на сербском военном аэродроме в Батайнице, произведена на Западе или же имеет западное происхождение, однако также там присутствовало значительное количество образцов, принятых на вооружение еще Югославской народной армией.

Президент Сербии в начале текущего года заявил о возникших в результате введения западных санкций проблем с доставкой заказанных ранее в России систем радиоэлектронной борьбы. Он также посетовал на имеющиеся трудности в техническом обслуживании находящихся на вооружении ВВС Сербии самолетов МиГ-29, запчасти для которых доставить невозможно.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Срджан Попович
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17 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:24
    +4
    Ноу коммент. Всё уже давно про братушек сказано.
    1. algol-65
      algol-65 Сегодня, 12:48
      0
      Ну до чего же нетерпимы иные комментаторы! Чуть что, все сербам припоминают - и югославского коммуниста-интернационалиста Тито(хорвата,воевавшего в ПМВ против России в составе австро-венгерской армии) с его Югославией(что совсем не равно Сербии), и чьи-то хлесткие высказывания про "братушек"(как будто все, изреченное этими личностями есть истина в последней инстанции, а, в данном случае, в отношении конкретно сербов, это абсолютная неправда). Еще и память короткая у многих. Кто там в 90-е поддержал анти-югославские санкции?
      Еще и про яйца тут непременно, ну, это вопрос еще более короткой памяти, Стрелков его постоянно освещает.
      Да и с "братушками", то есть, болгарами, не так все просто. Надо хотя бы разобраться в сербско-болгарских отношениях и кто кого там поддерживал.
  2. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 12:24
    +2
    А что ей остаётся делать?
    Хотя,могла бы ещё чуть потерпеть...
  3. hohol95
    hohol95 Сегодня, 12:27
    +5
    Югославия всегда действовала так - "Ласковый телятя двух маток сосёт!"
    Ещё при Тито (разругавшемся с СССР) югославы работали с западенскими странами.
    Во всех сферах. При этом пытаясь шпионить в соц. лагере и старались добыть образцы советской техники и вооружения.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 12:41
      0
      Югославия всегда действовала так - "Ласковый телятя двух маток сосёт!"


      Батька видимо в этом всегда брал пример с Тито?

      Ещё при Тито (разругавшемся с СССР)


      Вообще-то это Сталин разругался с Тито.
      И Тито после того как его объявили "фашисткой кликой" и даже попытались свергнуть просто вынужден был начать взаимодействовать с западом и Китаем.

      При этом пытаясь шпионить в соц. лагере и старались добыть образцы советской техники и вооружения.

      А зачем это им было делалась?
      Хрущев помирился с Тито и стал обильно продавать Югославии вооружение (в том числе танки, самолеты, ПВО и т д).
      Югославия даже была членом-наблюдателем в ОВД.
      Но Тито был умный и полностью руководителям СССР все равно не верил. Например покупал оружие не только в СССР, но и в Китае и во Франции. Чтобы не стать зависимым от единственного поставщика.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:28
    +1
    У Сербии при разделе Югославии не оказалось выхода к морю,отсюда и пляшем.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 12:32
      +3
      Сначала у сербских элит не оказалось яиц, а потом у них уже и море отобрали. Яйца в нашем деле - первичны.
      1. algol-65
        algol-65 Сегодня, 13:01
        +1
        Потеря моря - результат выхода Черногории из состава Югославии. А сама Сербия моря и не имела. Ваши действия в данном случае, чтобы этого не случилось?
        А сколько и какие потери понесла Россия? В результате чего имеем то, что имеем? У кого там в 91-м были "яйца"? А даже и в 2014-м? При том, что Россия во много раз больше и сильнее Сербии.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:30
    +2
    Кто девочку кормит тот её и танцует.
    Одно не пойму, зачем маленьким странам импортное вооружение в принципе? Отразить первый удар?! При более-менее затяжных боевых действиях - запчастей нет, вооружения нет, пополнять запасы нечем от слова совсем.
    Маленькие страны, которые не могут себя полностью обеспечить вооружением, обречены быть на подсосе
    1. algol-65
      algol-65 Сегодня, 12:56
      +2
      Мир меняется и может так случиться, что маленькие страны станут между собой воевать. Тем более, на Балканах. А большим уже не до этого будет.
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 13:01
      0
      Одно не пойму, зачем маленьким странам импортное вооружение в принципе? ...обречены быть на подсосе


      Поэтому маленькие страны обязательно должны иметь сильных союзников, вступать в военные союзы. Оружие позволит им продержаться до помощи союзников.

      Сербия поэтому неизбежно (рано или поздно) окажется в НАТО. Потому что другого военного союза рядом с ней просто нет. ОДКБ не поможет, это наглядно показал пример Армении.
  6. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 12:39
    +1
    Сербия может переходить на что угодно. Как покупатель нашего оружия они бессмыслены - тупо нет денег. Как военный союзник - бесполезны - анклав однако. Как союзник политический - ноль - слишком сильно хотят в ЕС, а птом придется и в НАТО. Так что надо расслабиться и забыть, а тем сербам, которые не хотят жить в НАТО, давать землю и гражданство, особенно молодым.
  7. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 12:42
    0
    Ну , в условиях санкций против России и через Индию достать запчасти
    возможно . Хотят сдать ВеликоУкропам- пускай сдают . С-400 отловит .
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:07
    0
    Нет, неужели у кого-то хватает фантазии воображать, что Сербия останется лояльной нам? Глупость несусветная! Границы общей- нет. Нет даже более или менее надежного коридора. Нет политической воли, что то исправить. Нет возможности помочь. А, само собой, в нашу пользу- не рассосется, не образуется. Даже удивительно, как сербы так долго продержались. И, кстати, я их не осуждаю. В отличие от Болгарии и подобным.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:08
    0
    Всё уже давно про братушек сказано.
    Жуков сказал Рокоссовскому в Берлине: "Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят" имея ввиду Европу. Статья про Сербию, а "братушками" принято называть болгар.
    По поводу оружия закупаемого Сербией. Действительно частично мешают санкции, которых Вучич боится, а частично давление запада при выборе партнера.
  10. zippy99
    zippy99 Сегодня, 13:12
    +1
    Вот же... Не хватило им бомбардировок НАТО, теперь техника НАТО. Им тумблер выключат и не будет стрелять эта техника. ДБ.
  11. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 13:24
    0
    Цитата: dump22
    Одно не пойму, зачем маленьким странам импортное вооружение в принципе? ...обречены быть на подсосе


    Поэтому маленькие страны обязательно должны иметь сильных союзников, вступать в военные союзы. Оружие позволит им продержаться до помощи союзников.

    Сербия поэтому неизбежно (рано или поздно) окажется в НАТО. Потому что другого военного союза рядом с ней просто нет. ОДКБ не поможет, это наглядно показал пример Армении.

    Согласен.