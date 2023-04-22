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Бойцы «Вагнера» уничтожают врага в домах на западе Артемовска из ПТРК «Метис»

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Бойцы «Вагнера» уничтожают врага в домах на западе Артемовска из ПТРК «Метис»

Бойцы «Вагнера» продолжают освобождение Артемовска (Бахмута), который, по словам куратора ЧВК Евгения Пригожина, находится в оперативном окружении. Бои идут в центральной части города, в южных и северных кварталах. По данным американских аналитиков, «музыканты» выбили противника с территории железнодорожной станции «Бахмут-2». В городе они выдавливают боевиков в районе бульвара Металлургов и аллеи Роз, одновременно вышли на улицу Григория Сковороды.


Пока не подтверждена информация о взятии под физический контроль участка трассы Артемовск-Часов Яр в районе Хромово, но это, скорее всего, произойдет уже в ближайшее время.

В сети появилось видео с кадрами работы «музыкантов» по уничтожению противника, закрепившегося в одном из домов в западной части Артемовска, из ПТРК «Метис». Оператор работает с дальней дистанции, находясь на крыше. Позиция не самая комфортная, особенно с учетом того, что вблизи замечен танк противника. Однако в результате меткого выстрела цель поражена.



На Угледарском участке фронта ВС РФ предприняли наземную атаку на юго-западных подступах к городу. Севернее возобновлены боевые действия у Победы.

Южнее Авдеевки бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса ВС РФ наступают со стороны села Невельское в направлении Первомайского, одновременно атакованы позиции противника на юго-западе. Существенного продвижения пока нет.

На Луганском направлении продолжаются позиционные бои, наша артиллерия работает по позициям ВСУ на востоке и западе от лесного массива Серебрянское лесничество. К западу от Кременной российские войска атаковали на линии между селами Терны и Невское.



На Северском направлении отмечается быстрое обострение ситуации. Наши части по всему фронту прощупывают позиции противника и явно готовятся к более активным действиям. Обратная ситуация на Запорожском участке фронта, где уже ВСУ все более активно ведут разведку боем. Возможно, это отвлекающие действия, хотя именно это направление считается наиболее вероятным для многократно перенесенного «контрнаступления» ВСУ.

Киевская пропаганда продолжает разгонять сакральную теорию, объясняющую, почему ВС РФ в последнее время практически перестали наносить ракетные удары по тыловым объектам вглубь Украины. Глава пресс-службы Сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что российское командование «копит» ракеты для массированных обстрелов украинской территории, приуроченных к празднованию 9 Мая. Ранее представитель ГУР Украины сообщил, что по данным разведки российские военные сменили стратегию и ракетные удары будут наноситься в основном по целям, обеспечивающим «контрнаступление» ВСУ.
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Использованы фотографии:
Соцсети
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7 комментариев
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  1. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 12:41
    +6
    Это правильно. Нечего под автоматы лезть: долбанул и смотри, как разлетаются из окон жмурики.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:44
    +6
    Значит с боеприпасами к ПТРК у нас всё нормально - это расходный материал ! Видосик вчера попался : свиновояки собрались толпой в поле.Наконец нашёл ответ на свой вопрос ,ещё с времён Сирии.Можно увидеть или услышать полёт птура - на счёт услышать ,ясно ,если услышал значит уже умер ,если он в тебя летит.А вот увидел у украинцев была 1- 2 сек чтоб сбежать. Один глазастый увидел ,но как бы не очень помогло,поле раскишее ,низкая стартовая скорость - бздынь и уже в Аду в котле с кипящей смолой причём с большей частью взвода ,а истопник после смены отдыхает в раю.Как то так.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:52
      +4
      Неплохие ТТХ.
      Боевая часть Метис-М1 тандемная кумулятивная и термобарическая фугасного действия. Дальность стрельбы днем и ночью: максимальная — 2000 м, минимальная — 80 м. Вес пускового устройства 9,5 кг, а управляемой ракеты 13,8 кг. Отмечается, что средняя бронепробиваемость за динамической защитой составляет 900–950 мм.

      https://voennoedelo.com/posts/id17949-q2x0sb2u8llemolaszb5
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 13:21
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Неплохие ТТХ.

        По проводам, какая точность, это главное?
        Почему не видно СПГ-9? Шикарная вестч по окнам бить.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:38
          0
          Да по проводам.
          «Метис-М1» имеет полуавтоматическую систему управления с передачей команд по проводам и оборудование, которое обеспечивает стрельбу по цели в любое время суток.Кроме того, несколько лет назад, по информации «Ростеха», для данного ПТРК Государственный институт прикладной оптики (входит в госкорпорацию) разработал тепловизионный прицел, позволяющий получать «визуальное изображение наблюдаемой цели и местных предметов в ИК-диапазоне».Как пояснил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов, в ходе модернизации российские конструкторы адаптировали «Метис» к реалиям современного театра военных действий. В частности, специалисты КБ приборостроения значительно повысили дальность и огневую мощь ПТРК, сохранив при этом его традиционное преимущество — скромные массогабаритные характеристики.

          https://dzen.ru/a/Y-QRVpEr1HRs4wuj
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:51
    +4
    Грамотно. Даже когда засекли - чем ты его на середине крыши достанешь? Три отстреляли - и ноги.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:31
      0
      Цитата: Bingo
      чем ты его на середине крыши достанешь?

      БПЛА