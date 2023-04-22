Бойцы «Вагнера» уничтожают врага в домах на западе Артемовска из ПТРК «Метис»

Бойцы «Вагнера» продолжают освобождение Артемовска (Бахмута), который, по словам куратора ЧВК Евгения Пригожина, находится в оперативном окружении. Бои идут в центральной части города, в южных и северных кварталах. По данным американских аналитиков, «музыканты» выбили противника с территории железнодорожной станции «Бахмут-2». В городе они выдавливают боевиков в районе бульвара Металлургов и аллеи Роз, одновременно вышли на улицу Григория Сковороды.Пока не подтверждена информация о взятии под физический контроль участка трассы Артемовск-Часов Яр в районе Хромово, но это, скорее всего, произойдет уже в ближайшее время.В сети появилось видео с кадрами работы «музыкантов» по уничтожению противника, закрепившегося в одном из домов в западной части Артемовска, из ПТРК «Метис». Оператор работает с дальней дистанции, находясь на крыше. Позиция не самая комфортная, особенно с учетом того, что вблизи замечен танк противника. Однако в результате меткого выстрела цель поражена.На Угледарском участке фронта ВС РФ предприняли наземную атаку на юго-западных подступах к городу. Севернее возобновлены боевые действия у Победы.Южнее Авдеевки бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса ВС РФ наступают со стороны села Невельское в направлении Первомайского, одновременно атакованы позиции противника на юго-западе. Существенного продвижения пока нет.На Луганском направлении продолжаются позиционные бои, наша артиллерия работает по позициям ВСУ на востоке и западе от лесного массива Серебрянское лесничество. К западу от Кременной российские войска атаковали на линии между селами Терны и Невское.На Северском направлении отмечается быстрое обострение ситуации. Наши части по всему фронту прощупывают позиции противника и явно готовятся к более активным действиям. Обратная ситуация на Запорожском участке фронта, где уже ВСУ все более активно ведут разведку боем. Возможно, это отвлекающие действия, хотя именно это направление считается наиболее вероятным для многократно перенесенного «контрнаступления» ВСУ.Киевская пропаганда продолжает разгонять сакральную теорию, объясняющую, почему ВС РФ в последнее время практически перестали наносить ракетные удары по тыловым объектам вглубь Украины. Глава пресс-службы Сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что российское командование «копит» ракеты для массированных обстрелов украинской территории, приуроченных к празднованию 9 Мая. Ранее представитель ГУР Украины сообщил, что по данным разведки российские военные сменили стратегию и ракетные удары будут наноситься в основном по целям, обеспечивающим «контрнаступление» ВСУ.