Украина пытается временно заменить американские Patriot советскими ракетами «Бук» и ракетным комплексом средней дальности Hawk, который прибыл на Украину без радаров

Западные партнеры поставили Киеву системы ПВО Hawk без радаров для выявления и отслеживания воздушных целей. Из какой конкретно страны они прибыли, неизвестно.Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy, ссылаясь на источники.- утверждает автор публикации.Он напоминает, что Вооруженные силы США прекратили использовать данные системы еще в 90-е годы прошлого столетия.В статье, опубликованной в американском издании, говорится, что имеющиеся у украинских военных средства ПВО способны прикрыть лишь несколько городов. Но пока что Киеву приходится пользоваться тем, что есть. Правда, отмечает автор публикации, на этой неделе на Украину прибыли первые батареи ЗРК Patriot.Что касается упомянутых комплексов Hawk без радаров, то их могли поставить как американцы, так и другие страны, на вооружении которых стояли данные системы. К примеру, об их отправке Киеву еще осенью прошлого года заявляли в испанском правительстве. В сообщении речь шла как минимум о шести пусковых установках Hawk и одной системе ПВО Aspide.Ранее Министерство иностранных дел РФ направило в адрес ряда стран Североатлантического альянса ноту протеста против поставок вооружений Украине. Его глава заявил, что любые грузы военного назначения для киевского режима могут стать целями для ударов Вооруженных сил России.