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СМИ США: западные партнёры поставили Киеву системы ПВО Hawk без радаров для отслеживания целей

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СМИ США: западные партнёры поставили Киеву системы ПВО Hawk без радаров для отслеживания целей

Западные партнеры поставили Киеву системы ПВО Hawk без радаров для выявления и отслеживания воздушных целей. Из какой конкретно страны они прибыли, неизвестно.

Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy, ссылаясь на источники.

Украина пытается временно заменить американские Patriot советскими ракетами «Бук» и ракетным комплексом средней дальности Hawk, который прибыл на Украину без радаров

- утверждает автор публикации.

Он напоминает, что Вооруженные силы США прекратили использовать данные системы еще в 90-е годы прошлого столетия.

В статье, опубликованной в американском издании, говорится, что имеющиеся у украинских военных средства ПВО способны прикрыть лишь несколько городов. Но пока что Киеву приходится пользоваться тем, что есть. Правда, отмечает автор публикации, на этой неделе на Украину прибыли первые батареи ЗРК Patriot.

Что касается упомянутых комплексов Hawk без радаров, то их могли поставить как американцы, так и другие страны, на вооружении которых стояли данные системы. К примеру, об их отправке Киеву еще осенью прошлого года заявляли в испанском правительстве. В сообщении речь шла как минимум о шести пусковых установках Hawk и одной системе ПВО Aspide.

Ранее Министерство иностранных дел РФ направило в адрес ряда стран Североатлантического альянса ноту протеста против поставок вооружений Украине. Его глава заявил, что любые грузы военного назначения для киевского режима могут стать целями для ударов Вооруженных сил России.
Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/Минобороны Нидерландов
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12 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 12:53
    +1
    А что другого металома не нашли? Это старье старше моих родителей. Я так понимаю каждый сливает свой металом Украине. (В основном)
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:22
      +2
      Поражаюсь..Люди забыли,что оружие оружием остается,и способно убивать.То,что радара нет-еще надо разобраться ,что это-деза или технические проблемы.Которые вполне у них решаемы
  2. koramax81
    koramax81 Сегодня, 12:57
    +3
    Правильно, все говно - в помощь под кредиты
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:00
    +4
    Тут уже вопрос к нашим спецам по ЗРК ,может ентот Нawk ,до такой степени модернизировали что он может работать с другими западными ЗРК ,а у ВСУ уних богатый выбор.Может поставили для прекрытия Пэтриотов и он с ним в паре работает.Может ересь сказал?Ну не может быть такого снаряд дали а пушку - потом ,когда нибудь,если очень захотим.Или РЛС уже по дороге продали?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:13
      0
      Цитата: tralflot1832
      Ну не может быть такого снаряд дали а пушку - потом ,когда нибудь, если очень захотим.

      На днях новость видели? Бредли-то дали, только пушки с них скрутили, на фото видно, нахрена она без пушки))) МРАП дешевле, а это уже не БТР, а именно невооруженный МРАП
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:17
        -2
        Пушка может и в "салоне " Бредли лежать в смазке.Не верю .На Бредлях поставленных в Польшу в январе 2022г пушек тоже не видно.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 13:27
          0
          При транспортировке Бредли были с пушками. А как ВСУ их стали на полигоне фоткать, мол, "уря, приехало" - сняли пушку, намазали подсолнечным маслом - и в салон? Там в том и хохма, что им пушки в последний момент открутили)
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:02
    0
    СМИ США: западные партнёры поставили Киеву системы ПВО Hawk без радаров для отслеживания целей
    . С бору по сосенке, голом рубаха... возможно без "пуговиц". Так тоже бывает.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:03
    +1
    Ноу-хау: на ракету надевают кастрюлю - и она наводится сама! На халяву!!!
    Место там такое feel
    Кстати, Бук заменить Пэтриот не может никак - Бук как раз вполне себе попадает, даже очень старый - по очень высотным и скоростным целям, как укрозенитчики выяснили уже минимум дважды - с лайнерами. А вот Пэтриот не факт что в небо попадет. Как тоже выяснили например саудиты, разбегаясь от вроде бы в небо запущеных Пэтриотов.
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:07
    0
    а шароварным не стрёмно такие поставки получать? это все равно что арту со снятыми затворами получить. или танки без прицелов. толку почти никакого. не ну разве по старинке, через ствол наводить....
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:14
    +1
    Это, что, для нашего успокоения? Да каким же надо быть наивняком, что бы поверить в эту глупость? Оружие поставляется, что бы воевать. И оно, это оружие, воевать будет. И не ржать надо, а еще вчера искать способы и средства нейтрализации этого оружия. Опыт показывает- любое оружие в умелых руках врага- наша кровь. Или, кто то считает, что с нами воюют идиоты?
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:18
    0
    западные партнёры поставили Киеву системы ПВО Hawk без радаров
    Наверное забыли включить в поставки радары посчитав, что и так помогли чем смогли.
    любые грузы военного назначения для киевского режима могут стать целями для ударов Вооруженных сил России
    Так на территории Украины они обязаны стать целью по определению, а как быть с оружейным хабом в Польше и Германии, на территории которой концентрируется техника перед отправкой в Польшу, а затем на Украину?