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Американская пресса: секретные документы Пентагона начали появляться в сети за два дня до начала СВО

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Американская пресса: секретные документы Пентагона начали появляться в сети за два дня до начала СВО

Подозреваемый в "сливе" секретных документах Пентагона военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра начал выкладывать подобную информацию еше в феврале 2022 года.


Как сообщает американское издание New York Times, Тейшейра выкладывал секретную документацию военного ведомства США в канале в мессенджере Discord, доступ к которому имели около 600 пользователей.

По данным издания, задержанный американскими спецслужбами по подозрению в публикации секретных документов военнослужащий начал выкладывать информацию в общий доступ еще в феврале прошлого года, когда началась российская спецоперация на Украине. Якобы Тейшейра считал вооруженный конфликт на Украине "удручающим" и был убежден, что между Россией и Украиной гораздо больше общего, чем противоречий.

Сообщается, что в феврале 2022 года неизвестный пользователь, по ряду характеристик совпадающий с Тейшейрой, начал публиковать секретные разведданные Пентагона в закрытом канале в Discord. Неназванный пользователь публиковал секретную документацию американского агентства нацбезопасности, ЦРУ и других разведывательных служб, при этом заявляя об имеющемся доступе к секретной информации.

Подчеркивается, что впервые секретная информация была обнародована в этом канале менее чем за двое суток до начала российской спецоперации на Украине. Пользователь тогда заявил о скором начале вооруженного конфликта. Секретные документы регулярно публиковались в этом канале вплоть до марта 2023 года.
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2 комментария
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  1. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 13:28
    -1
    Вот в чём причина.. lol
    А все гадали,почему у 404 не сложилось.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:38
    0
    Почитал эту статью ,нас ждёт новая куча " секретной информации" сострыпаной ночью дежурный по сми.В фантазиях ограничений нет.Сечас апрель 2023г можно выдавать за секреты всё что было в сми до этого времени.Что они сейчас выдают за секреты от этого пацана - мы ввели только одну треть войск своих сухопутных войск- 200 000,это что со временем стало неизвестно?Пентагон узнал о отходе наших войск из под Киева за три дня до официального сообщения - это на кого рассчитано на идиотов.Ни чего сов секретного этот пацан не слил.Эта " растение" похоже на развесистую клюкву - дезоинформацию.Зато пипл в США занят,нас оставили голыми перед Россией,КНДР и КНР.