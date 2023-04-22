Американская пресса: секретные документы Пентагона начали появляться в сети за два дня до начала СВО

Подозреваемый в "сливе" секретных документах Пентагона военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра начал выкладывать подобную информацию еше в феврале 2022 года.Как сообщает американское издание New York Times, Тейшейра выкладывал секретную документацию военного ведомства США в канале в мессенджере Discord, доступ к которому имели около 600 пользователей.По данным издания, задержанный американскими спецслужбами по подозрению в публикации секретных документов военнослужащий начал выкладывать информацию в общий доступ еще в феврале прошлого года, когда началась российская спецоперация на Украине. Якобы Тейшейра считал вооруженный конфликт на Украине "удручающим" и был убежден, что между Россией и Украиной гораздо больше общего, чем противоречий.Сообщается, что в феврале 2022 года неизвестный пользователь, по ряду характеристик совпадающий с Тейшейрой, начал публиковать секретные разведданные Пентагона в закрытом канале в Discord. Неназванный пользователь публиковал секретную документацию американского агентства нацбезопасности, ЦРУ и других разведывательных служб, при этом заявляя об имеющемся доступе к секретной информации.Подчеркивается, что впервые секретная информация была обнародована в этом канале менее чем за двое суток до начала российской спецоперации на Украине. Пользователь тогда заявил о скором начале вооруженного конфликта. Секретные документы регулярно публиковались в этом канале вплоть до марта 2023 года.