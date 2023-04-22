Военное обозрение
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В Закарпатье двое молодых украинцев пытались бежать в Венгрию под видом несовершеннолетних

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В Закарпатье двое молодых украинцев пытались бежать в Венгрию под видом несовершеннолетних

На Украине действует официальный запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет), на улицах городов проводятся рейды по отлавливанию военнообязанных, которых после формального медосмотра очень быстро отправляют на фронт. Не желающие погибать и калечиться ради амбиций киевского режима украинцы изобретают все более изощренные и хитроумные способы, дабы не оказаться в рядах ВСУ.

Западное региональное бюро Государственной пограничной службы Украины сообщает о задержании двух молодых украинцев, которые пытались покинуть страну и перебраться в Венгрию. Накануне они прибыли в пункт пропуска «Лужанка» в сопровождении 52-летнего жителя села Королево Береговского района Закарпатской области. При себе он имел свидетельства о рождении и поручения от родителей на сопровождение двух несовершенных мальчиков в возрасте 13 и 15 лет.

В результате проверки «дети», которым на самом деле 20 и 21 год, а также их «опекун» задержаны пограничниками. Мужчине грозит уголовное наказание до пяти лет, а двум изобретательным уклонистам — административная ответственность. Ну и, соответственно, ускоренная отправка на передовую.

Двое других украинских мужчин были не столь изобретательны. Сбежать в соседнюю Венгрию они пытались через пограничный водоем на резиновых лодках. В процессе активной гребли к «берегу свободы» их и задержал пограничный патрульный катер. За попытку незаконного пересечения границы беглецов привлекли к админответственности, сообщает Госпогранслужба Украины.



Вообще, предоставление различного рода возможностей избежать призыва на Украине давно уже превратилось в поставленный на широкую ногу бизнес. Фиктивные справки об инвалидности, отсрочки и бронь, перевозка за границу могут стоить от двух до десяти тысяч долларов, а то и больше.

Ранее пограничники задержали предприимчивого проводника поезда, который за 2,5 тысячи долларов перевозил в Польшу уклонистов, пряча их в вентиляционной шахте своего купе.

В Одесской области во время проверки документов на вокзале полицейские обратили внимание на женщину в солнцезащитных очках в темное время суток. Дама на самом деле оказалась мужчиной, который приехал на Пасху из европейской страны и намеревался отбыть обратно. В результате, сообщает Госпогранслужба, молодой человек был задержан представителями уполномоченных органов, после чего его «обогатили повесткой».

Автор:
Использованы фотографии:
Госпогранслужба Украины
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:25
    +1
    Мне больше понравился тот кто девчурой прикинулся,результат не помню!!! wassat
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 15:10
      +2
      Дама на самом деле оказалась мужчиной, который приехал на Пасху из европейской страны и намеревался отбыть обратно

      Идиoтизм не лечится.
      Если уж повезло оказаться за рубежом, и не желаешь воевать, нафиг было возвращаться "ненадолго"
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:31
        +1
        Цитата: Shurik70
        Если уж повезло оказаться за рубежом, и не желаешь воевать, нафиг было возвращаться "ненадолго"

        Хотел не надолго, а получилось навсегда. А ведь знал, на что идёт.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:30
    +2
    А что они прыжками через границу не отправились! Тренированные ведь наверняка! Во молодняк в 14-м как скакал! laughing
  3. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 14:30
    +7
    Прыгали же в кастрюлях против России, теперь идите на фронт отдавать свои жизни доказывайте делом.... Не... Не хочется? Прыгать веселее было? Радоваться когда убивали мирных жителей, стариков и детей Донбасса? Вот вам и ответ на,, пожимайте плоды, оставляйте теперь свои подлые хохлятский жизни на поле боя....
  4. боеприпас
    боеприпас Сегодня, 14:30
    0
    По одному .. по два . Как то . у нас бы и внимания не обратили -)) То ли дело - Верхний Ларс. С размахом ! -))))
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:40
      +1
      То ли дело - Верхний Ларс.
      Из России уезжать разрешено. Кроме того, в России СВО, а не "освободительная война", как называют ее сами укропы.
  5. sabakina
    sabakina Сегодня, 14:39
    +1
    Интересно, а в Закарпатье есть горы? А то мне вспомнился фильм "Закон есть закон"...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:33
      +1
      Цитата: sabakina
      Интересно, а в Закарпатье есть горы?

      Есть и очень красивые были, но лес выпиливают, горы лысые. Да и опасно сейчас в горах стало.
  6. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:41
    +3
    Ну да, это конгениально - в 20 и 21 год выдавать себя за 15 и 13-летних. Странно, что не проканало на границе. laughing
  7. Cronus
    Cronus Сегодня, 15:02
    0
    А помнится у них на выборах был Дарт Вейдер герой из фильма.В 2014г вроде мелкал.Что с ним стало,тоже призвали?))
  8. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 15:21
    0
    Мдааа...! Придётся вспомнить рекламу 90х !

    Или типа такого.......
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