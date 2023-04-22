В Закарпатье двое молодых украинцев пытались бежать в Венгрию под видом несовершеннолетних

На Украине действует официальный запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет), на улицах городов проводятся рейды по отлавливанию военнообязанных, которых после формального медосмотра очень быстро отправляют на фронт. Не желающие погибать и калечиться ради амбиций киевского режима украинцы изобретают все более изощренные и хитроумные способы, дабы не оказаться в рядах ВСУ.Западное региональное бюро Государственной пограничной службы Украины сообщает о задержании двух молодых украинцев, которые пытались покинуть страну и перебраться в Венгрию. Накануне они прибыли в пункт пропуска «Лужанка» в сопровождении 52-летнего жителя села Королево Береговского района Закарпатской области. При себе он имел свидетельства о рождении и поручения от родителей на сопровождение двух несовершенных мальчиков в возрасте 13 и 15 лет.В результате проверки «дети», которым на самом деле 20 и 21 год, а также их «опекун» задержаны пограничниками. Мужчине грозит уголовное наказание до пяти лет, а двум изобретательным уклонистам — административная ответственность. Ну и, соответственно, ускоренная отправка на передовую.Двое других украинских мужчин были не столь изобретательны. Сбежать в соседнюю Венгрию они пытались через пограничный водоем на резиновых лодках. В процессе активной гребли к «берегу свободы» их и задержал пограничный патрульный катер. За попытку незаконного пересечения границы беглецов привлекли к админответственности, сообщает Госпогранслужба Украины.Вообще, предоставление различного рода возможностей избежать призыва на Украине давно уже превратилось в поставленный на широкую ногу бизнес. Фиктивные справки об инвалидности, отсрочки и бронь, перевозка за границу могут стоить от двух до десяти тысяч долларов, а то и больше.Ранее пограничники задержали предприимчивого проводника поезда, который за 2,5 тысячи долларов перевозил в Польшу уклонистов, пряча их в вентиляционной шахте своего купе.В Одесской области во время проверки документов на вокзале полицейские обратили внимание на женщину в солнцезащитных очках в темное время суток. Дама на самом деле оказалась мужчиной, который приехал на Пасху из европейской страны и намеревался отбыть обратно. В результате, сообщает Госпогранслужба, молодой человек был задержан представителями уполномоченных органов, после чего его «обогатили повесткой».