В Белгороде извлекли и вывезли авиабомбу, из-за которой эвакуировали три тысячи жителей

Недалеко от места падения нештатно оброненной самолетом Су-34 и взорвавшейся авиабомбы в Белгороде была обнаружена еще одна неразорвавшаяся авиабомба. В связи с этим, в районе обнаружения взрывоопасного предмета была проведена эвакуация жителей окрестных домов.
Всего власти города эвакуировали около трех тысяч человек. Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, из опасного района вывезли жителей 17 многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости от обнаруженной бомбы.
После эвакуации граждан начались работы по извлечению из земли авиационной бомбы. Позже губернатор региона сообщил о том, что взрывоопасный предмет был изъят и вывезен. Специалисты Министерства обороны РФ приняли решение обезвредить авиационную бомбу на специальном полигоне, не подвергая риску граждан.
Как только бомбу вывезли с территории, где она находилась, людям разрешили возвращаться в свои квартиры. До этого времени они находились в специально оборудованных пунктах временного размещения, им предоставлялось горячее питание.
Ранее в результате нештатного схода боеприпаса с пролетавшего над Белгородом самолета Су-34 ВКС произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали три местных жителя, а также поврежден многоэтажный жилой дом. Кроме того, взрывной волной повреждены припаркованные поблизости автомобили и оборваны линии электропередачи.