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В Белгороде извлекли и вывезли авиабомбу, из-за которой эвакуировали три тысячи жителей

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В Белгороде извлекли и вывезли авиабомбу, из-за которой эвакуировали три тысячи жителей

Недалеко от места падения нештатно оброненной самолетом Су-34 и взорвавшейся авиабомбы в Белгороде была обнаружена еще одна неразорвавшаяся авиабомба. В связи с этим, в районе обнаружения взрывоопасного предмета была проведена эвакуация жителей окрестных домов.


Всего власти города эвакуировали около трех тысяч человек. Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, из опасного района вывезли жителей 17 многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости от обнаруженной бомбы.

После эвакуации граждан начались работы по извлечению из земли авиационной бомбы. Позже губернатор региона сообщил о том, что взрывоопасный предмет был изъят и вывезен. Специалисты Министерства обороны РФ приняли решение обезвредить авиационную бомбу на специальном полигоне, не подвергая риску граждан.

Как только бомбу вывезли с территории, где она находилась, людям разрешили возвращаться в свои квартиры. До этого времени они находились в специально оборудованных пунктах временного размещения, им предоставлялось горячее питание.

Ранее в результате нештатного схода боеприпаса с пролетавшего над Белгородом самолета Су-34 ВКС произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали три местных жителя, а также поврежден многоэтажный жилой дом. Кроме того, взрывной волной повреждены припаркованные поблизости автомобили и оборваны линии электропередачи.
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23 комментария
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  1. Советский Молдаван
    Советский Молдаван Сегодня, 15:48
    +1
    Слава Богу , что так все получилось !!!!!!Родным и Близким Здоровья!!!! Победа будет за Нами!!!!

    3 часа сидел на нервах и молился чтоб не рвануло hi
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:50
    -1
    Эта бомба времён Великой Отечественной Войны? Я так понимаю?
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 15:58
      -4
      Да, Великой Отечественной войны 2024 года.
      1. Ратибор_А
        Ратибор_А Сегодня, 16:06
        0
        Не дождетесь хо.клы это вы за презика-наркомана бьетесь и за амбиции США. А у нас СВО, где не рискуют жизнями наших воинов, а просто засыпают вас чугунием.
        Туда вам и дорога. Выживать должны умнейшие, дурачьё в виде упоротых хо.клов приведёт к вырождению человечества. Естественная селекция...
    2. Сергей Дворников
      Сергей Дворников Сегодня, 15:59
      -3
      Навальный гад провел диверсию - добавить гаду ещё лет 10!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:16
        +1
        Можно и четвертак.А вот почему случилась эта бомбардировка разбираться необходимо.Может это вовсе и не технический сбой.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 16:22
          +1
          Вообще-то, при неплановом сходе - отрыве, бомба взораться не должна, механизм МВН взводится перед сбросом
    3. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:44
      0
      1812 видимо...я так думаю.но,текст моего сами понимаете...
  3. Комментарий был удален.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:59
    +1
    Не пойму - зачем наши летают над городами РФ с полным боезапасом?
    Летать надо с этими бомбами над Киевом, Харьковым.
    1. stankow
      stankow Сегодня, 16:14
      0
      Взлетают против ветра. А не просто летают над городами.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:46
        0
        Цитата: stankow
        Взлетают против ветра. А не просто летают над городами.

        дельтопланы что ли ? что за чушь то ? есть ВПП,штатная,что вы мелете ?
  5. spirit
    spirit Сегодня, 16:01
    +2
    Тонна бомб упала в центре города, и ноль смертей.Точно чудо!Я так понял повезло что цель изначально была заглубленная, так бы пару домов снесли.
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 16:04
      -3
      . Тонна бомб упала в центре города, и ноль смертей.Точно чудо!
      . Не совсем так, в телеге есть на многих даже каналах запись с видеонаблюдения, там прямо видно как один авто перевернулся от ударной волны, так что ноль никак не получается. Там просто проезжая часть была прямо рядом, и штуки три авто мимо проезжали как раз в момент взрыва, так что осколками могло и остальных задеть. Вообще официально же сказали три человека пострадало, по крайней мере в новостях читал вчера
      1. Михаил Маслов
        Михаил Маслов Сегодня, 16:23
        +1
        Бомба сошла строго вертикально и упала между проезжей частью и многоэтажкой.Бомба заглубилась и только после этого взорвалась это и спасло и жителей и строения,хотя как я понимаю на соседнюю улицу прилетела 2 часть бомбы именно ответственная за планирование бомбы.Т.е произошло разделение и это спасло.Пострадавших действительно трое с черепно-мозговыми и ушибами.Жертв нет.Авто которую забросило взрывной волной на крышу пятерочки стояла припаркована и без владельцев.Ущерб серьезный,хоть бомба и упала между проезжей частью и жильем от взрыва вывернуло и автодорогу и разрушило стены в нескольких местах.,это та которая бомба.Вторая часть разбила стену в доме и посносила балконы это вторая часть.Попала как раз в теплотрассу ,хорошо зима закончилась.Что сказать вопрос один почему авиция работает на городом.Есть предположение самолет был поврежден и возращался на базу с неизрасходованным боекомплектом.
    2. stankow
      stankow Сегодня, 16:13
      -1
      Упала, но не взорвалась. Воронка образовалась только от кинетической знергии.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:50
        0
        Цитата: stankow
        Упала, но не взорвалась. Воронка образовалась только от кинетической знергии.

        блин...пишите хотя бы разобравшись,чтоб полными лохами не выглядеть.есть ведь видео взрывы..ну ?
    3. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 16:22
      +1
      Перевернулась это даже мягко сказано, ее просто " сдуло". Видео не смогу выложить, извините, только скриншот, но канал Рыбаря все знают, можете сами найти, видео ещё там, только что смотрел
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:15
    -1
    А что за вторая бомба то, мы потеряли две или вторая со времён ВОВ?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:28
      0
      Цитата: 75Сергей
      А что за вторая бомба то, мы потеряли две или вторая со времён ВОВ?

      Читайте внимательно статью, там написано, что потеряли две, одна из которых взорвалась, другая нет, но её нашли не сразу. Кому-то будет очень кисло за косяк с бомбами. hi
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:17
    +3
    Т.е. самолёт потерял не одну, а аж две бомбы сразу? Я правильно понял?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:29
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Т.е. самолёт потерял не одну, а аж две бомбы сразу? Я правильно понял?

      Да. hi
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:51
        0
        Цитата: Хорон
        Цитата: Кот Александрович
        Т.е. самолёт потерял не одну, а аж две бомбы сразу? Я правильно понял?

        Да. hi

        но, мы этого,не говорили.
  8. BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 16:24
    +1
    Взрыв первой все видели в интернете с камер наблюдения.
    А вторая по каким то причинам не рванула.
    Получается две бомбы самолет потерял.
    А если две, то значит не железо виновато (крепление сорвало), а человек. Скорей всего ИАС, потому что летчик случайно сбросить не может, слишком много предохранителей. Не завидую инженеру по АВ, а про тех, кто самолет готовил к вылету, лучше вообще не вспоминать.
    Чудо, что жертв нет.