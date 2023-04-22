Запорожская атомная электростанция подверглась очередной атаке украинских формирований. В этот раз против Запорожской АЭС использовали беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия-24».
Как отметил Карчаа, в результате атаки дрона были выбиты стекла в окнах турбинного зала атомной электростанции. Их выбило взрывной волной, сказал советник главы «Росэнергоатома». По утверждению Карчаа, сейчас украинские формирования перешли от артиллерийских ударов к атакам беспилотных летательных аппаратов против Запорожской АЭС.
Ранее в администрации Запорожской области РФ рассказывали, что из-за участившихся атак с помощью беспилотников охрану станции стараются вооружить максимальным числом антидроновых ружей. Обеспечением безопасности станции, напомним, занимаются российские военнослужащие, поскольку Запорожская область по итогам референдума вошла в состав Российской Федерации осенью 2022 года.
Российское руководство неоднократно сообщало в МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергетике) о рисках обстрелов Запорожской АЭС украинскими формированиями. Однако Киев не прислушивается даже к международной организации, его западные покровители также закрывают глаза на огромную опасность аварии на атомной электростанции вследствие постоянных провокаций украинской стороны.
Между тем, в случае аварии на ЗАЭС пострадать могут не только собственно Запорожская область и прилегающие территории России и Украины, но и многие страны Восточной Европы, особенно имеющие выход к Черному морю.