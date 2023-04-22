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Советник главы «Росэнергоатома»: Атака украинского беспилотника повредила турбинный зал Запорожской АЭС

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Советник главы «Росэнергоатома»: Атака украинского беспилотника повредила турбинный зал Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция подверглась очередной атаке украинских формирований. В этот раз против Запорожской АЭС использовали беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия-24».


Как отметил Карчаа, в результате атаки дрона были выбиты стекла в окнах турбинного зала атомной электростанции. Их выбило взрывной волной, сказал советник главы «Росэнергоатома». По утверждению Карчаа, сейчас украинские формирования перешли от артиллерийских ударов к атакам беспилотных летательных аппаратов против Запорожской АЭС.

Ранее в администрации Запорожской области РФ рассказывали, что из-за участившихся атак с помощью беспилотников охрану станции стараются вооружить максимальным числом антидроновых ружей. Обеспечением безопасности станции, напомним, занимаются российские военнослужащие, поскольку Запорожская область по итогам референдума вошла в состав Российской Федерации осенью 2022 года.

Российское руководство неоднократно сообщало в МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергетике) о рисках обстрелов Запорожской АЭС украинскими формированиями. Однако Киев не прислушивается даже к международной организации, его западные покровители также закрывают глаза на огромную опасность аварии на атомной электростанции вследствие постоянных провокаций украинской стороны.

Между тем, в случае аварии на ЗАЭС пострадать могут не только собственно Запорожская область и прилегающие территории России и Украины, но и многие страны Восточной Европы, особенно имеющие выход к Черному морю.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Ralf1969
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15 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:42
    +1
    Окраина страна напуганных идиотов. До сих пор не доходит, что с АЭС не шутят. fool
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:09
      +1
      Чем хуже у шароварных дела, тем выше вероятность что они сподобятся устроить гадость на ЗАЭС. И плевать они хотели на МАГАТЭ. Слюной.
    2. meandr51
      meandr51 Сегодня, 15:09
      +2
      В их интересах массовая радиационная катастрофа, угрожающая Европе. Вину, как всегда, свалят на Россию, зато будет предлог для ввода "миротворческого контингента" НАТО.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:16
        +1
        Туда поляков и прибалтов отправят. Арийские натовцы туда не пойдут если там будет устроено радиационное заражение - "не барское это дело" (с) им туда лезть
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 14:44
    +6
    Сейчас бы в ответ взрывной волной выбить окна на других украинских АЭС. Вот это было бы безопасно и очень отрезвляюще
    1. meandr51
      meandr51 Сегодня, 15:10
      0
      Им только того и надо. Отличный предлог для прямого натовского вмешательства. Ничего и никого они не боятся.
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 15:15
        +2
        А мы что, боимся? Натовского вмешательства?
        Тогда плохи дела.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:47
    +1
    Освобождение ЗАЭС от нацистов ,это наш очевидный успех в СВО.Если бы не выбили их стремительным натиском ,сейчас бы на ЗАЭС был бы опорный пункт отпусников НАТО с международным прикрытием ,в лице миротворцев,но без оружия и бешеная Грета была бы в первых рядах.ВСУ шникам такое дело не доверили .
    1. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 15:06
      +7
      Очевидный успех СВО это хотя бы по 50-100 км движения вперёд в неделю. Всё что можно всё разрешаем противнику. И поставки техники, боеприпасов противнику, и не наносим удары туда куда надо, бережём руководство всех уровней. Возникает мысль о предательстве. soldier
    2. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 15:41
      -1
      Трудно назвать это "освобождением", если ЛБС проходит прямо на противоположном берегу Днепра, а сама АЭС находится в прямой досягаемости РСЗО, ОТРК.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 14:56
    -1
    Ну и где это МАГАТЭ? Когда заявит открытый протест Украине?
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:08
    0
    Russland sollte den "Sakopharg" in Tschernobyl zerstören, damit
    die Damen und Herren Sponsoren der Faschisten in Kiew auch ein wenig "Freude" und einen Vorgeschmack darauf bekommen was passiert, wenn es in Zaporozhye zu einem ernsthaften Krisenfall kommen sollte...!!
    Außerdem hätten die Gangster aus Kiew dann erst einmal eine neue
    "Beschäftigung"...!!!
  6. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 15:16
    +2
    Управляемыми авиабомбами можно уже давно перемешать с землёй все военные объекты на правом берегу Днепра в районе ЗАЭС. Средств разведки достаточно, авиабомбы тоже в наличии. И в чём задержка? Давно пора установить качественные системы ПВО и системы РЭБ возле ЗАЭС. От систем РЭБ все беспилотники падают. Позвоните в Тегеран и попросите средства РЭБ которыми они уничтожают американские БПЛА. Они вам пришлют.
  7. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:33
    +1
    Если Путин не собирается наступать по Украине на запад до Днестра и не собирается освобождать от нацистов Запорожье, Екатеринослав и Одессу - то Запорожскую АЭС придётся закрыть навсегда и демонтировать, потому что если противоположный берег Днепра будет не под полным контролем РФ - обстрелы будут постоянными, не прекратятся никогда, пока США и ЕС будут производить оружие и боеприпасы.
  8. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 16:59
    0
    Вот в чём отличие социалистического СССР и капиталистической России. В СССР давно бы без лишнего шума приняли меры и заткнули эту брешь ПВО. В нынешней России уже второй год визг в СМИ на тему, - а нас за шо? - попил бюджета всевозможными структурами, от типа государственных и частных "рога и копыта", а на выхлопе если что и есть, то мизер.