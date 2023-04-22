В связи с нехваткой боеприпасов к зенитным системам ВСУ могут полностью лишиться контроля над своим воздушным пространством. Это означает, что Украина не сможет сдержать российский натиск из-за нехватки ракет для ПВО.
Такое мнение высказывается в статье, опубликованной британской газетой The Times.
Теперь, когда русские знают, что у нас заканчиваются боеприпасы, они становятся смелее
- заявил журналистам один из боевиков ВСУ с позывным «Голливуд» в беседе с журналистами.
По его словам, российским силам в зоне СВО поступает все больше авиации, которую практически нечем остановить.
Украинские солдаты сталкиваются с нехваткой огневой мощи, чтобы остановить российское наступление
- утверждается в британской прессе.
Еще одним крайне неприятным для ВСУ моментом стало все более широкое применение ВС России модернизированных авиабомб. Оснащение их двигателями, крыльями и GPS позволяет сбрасывать данные боеприпасы на удалении от цели, до которой они добираются «своим ходом».
Также украинские военные столкнулись с дефицитом живой силы. Он вызван большими потерями, особенно в районе Артемовска.
Можно предположить, что западные СМИ, публикуя подобные статьи, преследуют цель подстегнуть правительства западных стран, чтобы они наращивали военные поставки киевскому режиму. Дескать, все пропало, украинской армии нечем воевать. Тем более, что они готовят масштабную наступательную операцию.