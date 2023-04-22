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В британской прессе: Украина не сможет сдержать российский натиск из-за нехватки ракет для ПВО

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В британской прессе: Украина не сможет сдержать российский натиск из-за нехватки ракет для ПВО

В связи с нехваткой боеприпасов к зенитным системам ВСУ могут полностью лишиться контроля над своим воздушным пространством. Это означает, что Украина не сможет сдержать российский натиск из-за нехватки ракет для ПВО.

Такое мнение высказывается в статье, опубликованной британской газетой The Times.

Теперь, когда русские знают, что у нас заканчиваются боеприпасы, они становятся смелее

- заявил журналистам один из боевиков ВСУ с позывным «Голливуд» в беседе с журналистами.

По его словам, российским силам в зоне СВО поступает все больше авиации, которую практически нечем остановить.

Украинские солдаты сталкиваются с нехваткой огневой мощи, чтобы остановить российское наступление

- утверждается в британской прессе.

Еще одним крайне неприятным для ВСУ моментом стало все более широкое применение ВС России модернизированных авиабомб. Оснащение их двигателями, крыльями и GPS позволяет сбрасывать данные боеприпасы на удалении от цели, до которой они добираются «своим ходом».

Также украинские военные столкнулись с дефицитом живой силы. Он вызван большими потерями, особенно в районе Артемовска.

Можно предположить, что западные СМИ, публикуя подобные статьи, преследуют цель подстегнуть правительства западных стран, чтобы они наращивали военные поставки киевскому режиму. Дескать, все пропало, украинской армии нечем воевать. Тем более, что они готовят масштабную наступательную операцию.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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9 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:45
    +2
    Интересная подача новости...

    Значит наши ведут наступление, и оно станет ещё успешнее, т.к. у ВСУ заканчиваются ракеты для систем ПВО? И ракет в ВСУ то никто не отправит?
    Может перевод некорректный?
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 15:13
      +1
      И русские даже "стали смелее" с учётом этих знаний. laughing
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:01
    0
    Можно предположить, что западные СМИ, публикуя подобные статьи, преследуют цель подстегнуть правительства западных стран, чтобы они наращивали военные поставки киевскому режиму.

    Вполне возможно. Тем более, что на Евроньюс дает интервью бывший, а ныне обмененный военнопленный. "Вы поймите, нам просто нечем стрелять было. А так, что там Вагнеровцы - на картинке все красиво, а в реале просто бомжи какие-то. А в плену раненым не только лекарств не давали, воды не принесут..." И все это на чистом русском языке! (((
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 15:04
    +2
    Самое большое противоречие в статье это то, что дела на укрорейхе всё хуже и хуже, но наступление при этом всё ближе и ближе.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:12
    +1
    Англии глубоко ,сейчас у них коронация,кто кого в королевской семье посылает,муниципальные выборы и корупционный скандал в Шотландии.Хватит что украинцев за колючей проволокой на базах обучают.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:18
    0
    Украина не сможет сдержать российский натиск из-за нехватки ракет для ПВО

    Украина просто не сможет сдержать российский натиск без всяких объяснений. Главное чтобы натиск состоялся! Пока это не очень заметно.
  6. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 15:27
    -1
    Целей у таких статей как минимум две.
    Первая - выбить денег.
    Вторая - подготовить оправдание провала все операции гейропейская Украина
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:33
      0
      Цель этих статей заработать фунтов ,за каждое слово не более.Команду даёт самоходный Джо.Англия сейчас следит за эвакуацией подданных из Хартума .Малейший бздынь ,обвинят Вагнера к бабке не ходи.И выразят очередную озабоченность.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:29
    0
    Самое смешное тут то, что например:
    https://asiatimes.com/2023/04/guided-and-glide-bombs-new-feature-in-ukraine-war/
    Помните сколько воплей было про JDAM и прочие вундервафли? Так вот - азиаты недоумевают - почему у русских планирующие бомбы сбить невозможно американским оружием, а вот расхваленые американские оказались полным Г... Как и американское ПВО, нифига не могущее сделать с русскими бомбами?
    ПиСи: секте святого Хаймарса - отдельный и очередной привет.
    Чем дальше в лес - тем больше статей именно в ИХ прессе, что отсталые - совсем не Россия