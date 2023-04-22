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Представитель Запорожской области рассказал о массовых случаях перехода военнослужащих ВСУ на сторону России

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Представитель Запорожской области рассказал о массовых случаях перехода военнослужащих ВСУ на сторону России

Военнослужащие украинских формирований, находящихся на оккупированной части Запорожской области, все чаще дезертируют из ВСУ и переходят на сторону Российской Федерации. Об этом рассказал РИА Новости руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.


По утверждению запорожского политика, такие случаи в настоящее время приняли массовый характер. Вероятно, это связано с принудительным характером мобилизации на Украине, когда в рядах ВСУ оказываются люди без мотивации, не поддерживающие киевский режим или, по крайней мере, не желающие погибать ради непонятных целей и амбиций президента Владимира Зеленского и его западных покровителей.

Люди больше не хотят воевать за режим Зеленского

- цитирует РИА Новости слова Владимира Рогова.

Политик отметил, что недавно сдались в плен по собственному желанию восемь военнослужащих. Это были жители Запорожской области из 110-й бригады территориальной обороны, которые не захотели рисковать жизнями ради преступного киевского режима. Не исключено, что по мере роста потерь в рядах ВСУ, будет расти и количество потенциальных перебежчиков.

Украинское командование находится в курсе подобных настроений в войсках. Поэтому, подчеркнул Рогов, киевский режим старается перебрасывать в Запорожскую область бригады, сформированные в западных регионах Украины и укомплектованные выходцами из западных областей. Так руководство рассчитывает повысить уровень лояльности к киевскому режиму в находящихся на линии боевого соприкосновения украинских формированиях.
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16 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 14:52
    +14
    восемь военнослужащих
    Слабовата массовка,да и комментарий короткий к тому же.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 15:02
      +10
      восемь военнослужащих
      Слабовата массовка,да и комментарий короткий к тому же.

      Ну да массовостью и не пахнет и тем более не перешли изъявив желание воевать на стороне ВС РФ а сдались дыбы есть печеньки с вареньем в плену а не быть убитым в бою.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:04
      +9
      Да, восемь перебегунов массовым явлением может назвать только чиновный чиновник...
      1. azkolt
        azkolt Сегодня, 15:35
        -3
        Вы правы!)))) Массовая сдача проходит в других сферах
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:54
    +10
    Слово "массово" всё-таки явно лишнее. Количество упоротых, конечно, будет уменьшаться со временем, но ещё надо работать и работать.
  3. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 15:04
    +2
    любое высказывание имеет место,на существование yes ....даже те,кто сдался единицами-шли именно с этой целью! (если нет заград-отряда) в затылке. каждый видит свою жизнь и будующее....под разным углом и каждый выбирает своё
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:05
    +3
    киевский режим старается перебрасывать в Запорожскую область бригады, сформированные в западных регионах Украины и укомплектованные выходцами из западных областей.

    Вряд ли это поможет Киеву. На ЗУ тоже "дурных нема". Особенно при успехах войск РФ. Другое дело, что таких перебежчиков надо очень хорошо проверять.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:07
    +7
    Господи..Что Рогов гонит?Я понимаю,людей надо пропагандировать,обнадеживать..Но не так тупо.Там что,рота перешла?Они сражаются упорно и отчаянно.Вот это мы видтм.Сражаются массово
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:41
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Я понимаю,людей надо пропагандировать,обнадеживать..

      Их 30 лет пропагандировали , с самых пеленок (те что на фронте). Их переубедить нельзя, как и после ВОВ бандеровцев. Выход один.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:48
        0
        Да я про нашу,чудную пропаганду...С теми уже все ясно
  6. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:13
    +2
    Полагаю что процесс будет подобен цепной реакции. После провала "контрнаступа".
  7. Филин
    Филин Сегодня, 15:18
    +2
    Перед наступлением. Не хотят идти "на убой"...
  8. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 15:26
    0
    Ну, если 8 (восемь) укропов - это массово, то что скажет руководитель движения про это:
    По некоторым данным, под Сталинградом в плен попало от 91 до 110 тыс. немецких солдат.
  9. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 15:30
    +1
    . президента Владимира Зеленского и его западных покровителей.

    Правильно будет - и его западных хозяев.
    Иначе возникает неверное представление о наличии какой-то самостоятельности киевского режима.
  10. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:38
    0
    Это были жители Запорожской области из 110-й бригады территориальной обороны, которые не захотели рисковать жизнями ради преступного киевского режима

    Это те, у которых родственники живут на освобожденной части Запорожской области.
    киевский режим старается перебрасывать в Запорожскую область бригады, сформированные в западных регионах Украины и укомплектованные выходцами из западных областей.

    И этот нацистский, бандеровский говнофонд Галичины мы должны полностью уничтожить в степях юга Украины.
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:56
    0
    Западной грязи там очень много двухсотят десятки прикопов в каждом поселении.