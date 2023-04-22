Представитель Запорожской области рассказал о массовых случаях перехода военнослужащих ВСУ на сторону России

Военнослужащие украинских формирований, находящихся на оккупированной части Запорожской области, все чаще дезертируют из ВСУ и переходят на сторону Российской Федерации. Об этом рассказал РИА Новости руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По утверждению запорожского политика, такие случаи в настоящее время приняли массовый характер. Вероятно, это связано с принудительным характером мобилизации на Украине, когда в рядах ВСУ оказываются люди без мотивации, не поддерживающие киевский режим или, по крайней мере, не желающие погибать ради непонятных целей и амбиций президента Владимира Зеленского и его западных покровителей.
Люди больше не хотят воевать за режим Зеленского
- цитирует РИА Новости слова Владимира Рогова.
Политик отметил, что недавно сдались в плен по собственному желанию восемь военнослужащих. Это были жители Запорожской области из 110-й бригады территориальной обороны, которые не захотели рисковать жизнями ради преступного киевского режима. Не исключено, что по мере роста потерь в рядах ВСУ, будет расти и количество потенциальных перебежчиков.
Украинское командование находится в курсе подобных настроений в войсках. Поэтому, подчеркнул Рогов, киевский режим старается перебрасывать в Запорожскую область бригады, сформированные в западных регионах Украины и укомплектованные выходцами из западных областей. Так руководство рассчитывает повысить уровень лояльности к киевскому режиму в находящихся на линии боевого соприкосновения украинских формированиях.