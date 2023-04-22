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Протестующие в Кривом Роге родственники военнослужащих ВСУ: «Их бросили на передовую без ничего»

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Протестующие в Кривом Роге родственники военнослужащих ВСУ: «Их бросили на передовую без ничего»

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины местные жители вышли на акцию протеста в защиту прав военнослужащих. Об этом сообщила украинская пресса.


По утверждению украинских СМИ, в акции участвуют родственники военнослужащих сформированной в Кривом Роге 129-й отдельной бригады территориальной обороны. Они обеспокоены ситуацией, в которой оказались их родные и близкие, брошенные на передовую.

Как заявляют жены и матери военнослужащих, их родственников отправили на линию фронта на собственном автотранспорте. Никаких бронемашин в части нет, из оружия выдали только одни автоматы. Боевики территориальной обороны жалуются родным на отсутствие еды и воды: их просто не подвозят на позиции.

Их бросили на передовую без ничего

- рассказала прессе одна из участниц акции протеста.

Протестующие заявляют, что даже раненых военнослужащих не вывозят с позиций. Из-за этого в бригаде могут быть высокие потери. Родственники военнослужащих ВСУ перекрыли проезжую часть на одной из криворожских улиц. Участники акции скандируют «Позор!».

Одним из виновников происходящего протестующие называют главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула. Ему даже посвятили отдельный транспарант с надписью: «Продаю все и всех за деньги. Обращаться – Вилкул и их компания».

Между тем, представитель российской Запорожской области заявил, что в последнее время все большее количество военнослужащих украинской армии сдается в плен добровольно и даже изъявляет желание перейти на сторону Российской Федерации.
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12 комментариев
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  1. Советский Молдаван
    Советский Молдаван Сегодня, 15:19
    +8
    Несколько слов про моего друга и брата Николая Пескова. То, что он защищал нашу с вами Родину в рядах ЧВК «Вагнер», я знал уже давно. Руки постоянно тянулись рассказать про это всему свету, учитывая, какими помоями поливали его семью люди «с хорошими лицами» и другие недопредатели нашей страны.

    Спасибо Евгению Пригожину, что обнародовал этот факт отдельно взятого сильного мужского поступка! Сегодня говорил с Николаем, и вот что он мне рассказал по поводу всей этой шумихи вокруг его имени:

    «Я никогда не обращал внимания на то, что говорят за спиной. Я дал присягу служить своей Родине уже много лет назад. Задолго до событий в Донбассе и спецоперации мне выпала честь представлять свой род войск на параде Победы 9 мая. А на сегодняшний день мне удалось выполнять свой долг и защищать свою страну на поле боя в рядах ЧВК «Вагнер». Не сомневайтесь, правда и победа за нами!»

    От себя добавлю, что за девять лет агрессии Украины против людей Донбасса Николай Песков был одним из самых активных моих соратников в деле помощи детям, пострадавшим от военных действий! Спасибо тебе за всё, дорогой! И до скорой встречи!

    Не может Быть!!!!!! кричали тут. Фейк!!!! Что теперь скажете ??? good Жду визги либероты и псевдопатриотов
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 16:03
      0
      Без ничего отправили. Не те ли это бегуны , которые от танка бежали
  2. meandr51
    meandr51 Сегодня, 15:23
    +3
    Надо секретно наградить Вилкула. Так держать, товарищ!
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:30
    +1
    По любому найдут русский след. И у СБУ добавится "клиентов". yes
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:31
    +8
    Это протестуют жены, дети и родители нацистов, ибо они не против убийства русских людей протестуют, а за то, чтобы их выродки убивали русских более эффективно новым оружием.
    1. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 15:36
      +5
      Если были бы выплаты за их свиней,то не вышли
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:32
    +1
    Да, "без ничего" - это плохо. А вот "с ничем" - совсем другое дело!
  6. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 15:37
    0
    Самое время подсуетиться каким-нибудь ГРУшникам и устроить самую банальную и тупую провокацию в стиле американских коллег. Какую? Снайперы на крыше! Застрелить пару одиозных протестующих, требующих наладить снабжение ВСУ, потом пару раз пальнуть в сторону украинских правоохранителей...
  7. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:42
    +1
    Бабло то хоть получат за своих 200х подсвинков?
  8. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 15:42
    0
    Вот это уже хорошо..
    Волнения внутри.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:46
    +3
    Просто супчик и чаек, не дали. И по сто баксов, не заплатили, как на майдане. И оказывается, на передовой не ,, беркут,, безоружный, а ,, Вагнер,, Какое недоразумение!)) Как же так?! ))))
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:48
    +2
    В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины местные жители вышли на акцию протеста в защиту прав военнослужащих.
    recourse Мдя, а если жратву подвозят и раненых забирают, то пускай хлопцы воюют дальше? angry