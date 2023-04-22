Протестующие в Кривом Роге родственники военнослужащих ВСУ: «Их бросили на передовую без ничего»

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины местные жители вышли на акцию протеста в защиту прав военнослужащих. Об этом сообщила украинская пресса.
По утверждению украинских СМИ, в акции участвуют родственники военнослужащих сформированной в Кривом Роге 129-й отдельной бригады территориальной обороны. Они обеспокоены ситуацией, в которой оказались их родные и близкие, брошенные на передовую.
Как заявляют жены и матери военнослужащих, их родственников отправили на линию фронта на собственном автотранспорте. Никаких бронемашин в части нет, из оружия выдали только одни автоматы. Боевики территориальной обороны жалуются родным на отсутствие еды и воды: их просто не подвозят на позиции.
Их бросили на передовую без ничего
- рассказала прессе одна из участниц акции протеста.
Протестующие заявляют, что даже раненых военнослужащих не вывозят с позиций. Из-за этого в бригаде могут быть высокие потери. Родственники военнослужащих ВСУ перекрыли проезжую часть на одной из криворожских улиц. Участники акции скандируют «Позор!».
Одним из виновников происходящего протестующие называют главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула. Ему даже посвятили отдельный транспарант с надписью: «Продаю все и всех за деньги. Обращаться – Вилкул и их компания».
Между тем, представитель российской Запорожской области заявил, что в последнее время все большее количество военнослужащих украинской армии сдается в плен добровольно и даже изъявляет желание перейти на сторону Российской Федерации.