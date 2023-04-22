Минобороны: ВС РФ пресекли вылазки четырех украинских ДРГ в ЛНР и Харьковской областти

Согласно сегодняшней сводке Минобороны РФ, сразу на нескольких участках фронта значительно активизировались действия диверсионно-разведывательных групп противника. Военные аналитики полагают, что в ожидании допоставки необходимого для контрнаступления количества западной бронетехники и вооружений, ВСУ как раз сосредоточатся на активных локальных вылазках небольшими отрядами с целью прощупывания обороны ВС РФ.
Минобороны сообщает, что за сутки пресечены действия двух украинских ДРГ в районе села Синьковка Харьковской области к северо-востоку от Купянска и вблизи со Стельмаховкой, расположенной на берегу реки Жеребец в ЛНР. Еще две вылазки украинские боевики совершили также в Луганской Народной Республике в районе села Червоная Диброва, где и попали под огонь нашей артиллерии. Четвертая украинская ДРГ была обнаружена и обезврежена вблизи с селом Павловка юго-западнее Марьинки в ДНР.
Касательно потерь ВСУ, как и ранее, более всего их на Донецком направлении, где штурмовики «Вагнера» при фланговой поддержке десантников «Южной» группировки ВС РФ продолжают освобождать Артемовск, завершая окружение города. За сутки здесь уничтожено до 255 украинских военнослужащих и наемников. Официально сообщается о занятии «музыкантами» еще трех кварталов в западной части Артемовска. Российской авиацией совершено шесть боевых вылетов, артиллерия выполнила 62 огневые задачи, оставив ВСУ без РСЗО «Град» и двух гаубиц Д-20.
Неплохо наши военные отработали по складам ВСУ, тем самым создав дополнительные проблемы как для обороны, так и грядущего «контрнаступления». В районе села Старица на правобережье реки Северский Донец в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. Вблизи с Северском в селе Серебрянка накрыт склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Под огнем нашей артиллерии вновь Константиновка, которая является главным логистическим центром ВСУ на Артемовском направлении. Здесь наши вновь отработали по месту хранения ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки.
Ведется активная работа артиллерии и авиации ВС РФ и на других участках фронта. На Купянском направлении потери противника составили до 60 военнослужащих, выявлена и уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Еще 65 боевиков ликвидированы группировкой войск «Центр» в районе Невского и Червонопоповки в ЛНР, а также вблизи с селом Серебрянка в ЛНР, где как раз был накрыт склад с боеприпасами.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения позиций ВСУ на правобережье Днепра уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.