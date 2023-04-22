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Китайская пресса: Российские управляемые и планирующие бомбы изменили ход украинского кризиса

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Китайская пресса: Российские управляемые и планирующие бомбы изменили ход украинского кризиса

Российские планирующие бомбы УПАБ показали очень высокую эффективность в ходе вооруженного конфликта на Украине. ВСУ пока не удается заглушать или сбивать подобные бомбы. При этом американские планирующие бомбы, поставленные Киеву, оказались низкоэффективными и с легкостью перехватываются российской армией.


В опубликованной в китайском издании Asia Times статье утверждается, что это оружие является новинкой в украинском конфликте, представляющей чрезвычайную угрозу для ВСУ.

В ответ на поставки украинской армии двух типов западных планирующих бомб, Россия начала активное применение двух типов своих высокоточных бомб: "Гром-Э2" и УПАБ-1500Б-Э.

В отличие от американских аналогов, не показавших высокой эффективности и успешно перехватываемых российскими войсками, бомбы УПАБ-1500Б показали себя эффективными и надежными даже при ограниченном использовании. Украинским силам пока ни разу не удалось ни заглушить, ни сбить ни одной бомбы УПАБ.

Украинские военные не нашли никаких способов останавливать УПАБ. Отчасти это связано с сильным износом украинских систем ПВО. Украинцы возможно также столкнулись с трудностями с глушением сигнала Глонасс, что указывает на то, что западное оборудование для его подавления либо обладает низкой эффективностью, либо неправильно используется. В связи с этим США анонсировали передачу украинской армии новых глушителей в мае этого года.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Vslv
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28 комментариев
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  1. azkolt
    azkolt Сегодня, 15:49
    -11
    Слишком хорошо для правды! Но вот в Бахмуте взорвали одну и что то украинцы оттуда все равно не побежали.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:02
      +5
      Наверно потому что одной слишком мало.И там взорвали насколько я понимаю УМПК с ОДАБ-500 .
      1. frruc
        frruc Сегодня, 16:37
        -1
        azkolt ......в Бахмуте взорвали одну и что то украинцы оттуда все равно не побежали.

        Если вы про то здание, которое взлетело на воздух, то его сами украинцы и взорвали. В подвале находился склад боеприпасов, чтобы не достался вагнеровцам.
    2. Spichka
      Spichka Сегодня, 16:12
      +5
      А должны были побежать от одной бомбы? Вы с какой планеты прилетели?
  2. squid
    squid Сегодня, 15:49
    +1
    ну неужели. лучше поздно чем никогда...
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 16:21
      +1
      Так ведь вынудили. Сказано же, что это пошло в ответ на применение таких изделий уринцами. Наказали, пока слегка.
  3. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 15:51
    +4
    Так это ж хорошо bully продолжать в том же духе
  4. alekseyzezin
    alekseyzezin Сегодня, 15:56
    +2
    Десяток ФАБ 1500 и Бахмут сразу бы капитулировал.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 16:44
      0
      Можно было бы поэкспериментировать с воздушным шаром на привязи и контейнером с бомбами и оптическим прицелом, чтобы управляя процессом скидывать с высоты на головы укровермахта.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:57
    -7
    Китайская пресса: Российские управляемые и планирующие бомбы изменили ход украинского кризиса
    fool Помолчали бы...., за умного сошли бы. Пиарщики хреновы. what Сколько уж их было "Изменителей " - Калибры, Эскандеры, Кинжалы, Герани, ..... и сколько еще будет.... recourse
  6. Denis812
    Denis812 Сегодня, 16:00
    0
    Звучит, конечно, неплохо, но что-то я сильно сомневаюсь в таких суперспособностях планирующих бомб.
    Да, хорошо, что они появляются, но даже по бомбопаду на Белгород очевидно, что они в стадии "тестирования".
    Да и вообще, вундерваффе кроме как ЯО пока что нет.
  7. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 16:03
    -5
    Ничего они не изменили. Что Украина нам сдаётся? Мы с ходу берём города? Украина живее всех живых. Везде свет, бензин, перебоев с хлебом, продовольствием нет. По всем фронтам пытаются атаковать. Газ который мы качаем через фронт, вы думаете он доходит до Европы? Нет его использует Украина.
    Почему мы не устраиваем танковый биатлон по Украине? Кто ответит за концепцию разоружения нашей армии за 30 лет? soldier
    1. km-21
      km-21 Сегодня, 16:15
      +4
      Это смотря какая поставлена задача.
      Если речь идет о максимально быстром захвате территории противника, то да, эта задача не выполнена. Но если стоит задача максимально перемолоть ресурсы противника с минимальными собственными потерями, то вполне возможно, что эта задача решается достаточно успешно.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 16:50
      0
      Солдатов В. .....Украина живее всех живых.

      Ну и хорошо. Цель- денацификация и разоружение. А за разоружение уже и отвечать некому. Все лежат в земле.
  8. km-21
    km-21 Сегодня, 16:11
    +2
    Управляемая планирующая авиабомба имеет радиус действия порядка нескольких десятков километров (от точки сброса до цели), что позволяет, не входя в зону ПВО противника, обрабатывать только передний край его территории. Почему бы не дополнить УПАБ небольшим двигателем, позволяющим увеличить радиус действия такой бомбы до сотни и более километров? На мой взгляд получилось бы недорогое и очень эффективное решение.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:14
      0
      Да, есть и образцы планирующих боеприпасов с движком. И даже изредка применяются.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:27
        +5
        Двигатель - это тепловая машина, это нагрев и тепловое излучение. Следовательно средства ПВО с ИК-наведением смогут такие бомбы захватывать и сбивать.
        Просто планирующая бомба - холодная, и ПВО с ИК-наведением такую бомбу не видит.
        1. Авиатор_
          Авиатор_ Сегодня, 16:35
          0
          ПВО с ИК-наведением такую бомбу не видит.
          А в радиодиапазоне её видно. Тем не менее, пока они не сбиваются. Может,потому, что копатели моря боятся включать РЛС, чтобы по ней сразу же не прилетело?
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 16:39
            +1
            Может и боятся.... Я не ПВОшник и не шароварный, извините.
        2. km-21
          km-21 Сегодня, 16:41
          +1
          Горячий двигатель можно использовать в качестве ускорителя на разгонном участке траектории. При входе в зону ПВО он отбрасывается и уводит за собой средства перехвата с ИК-наведением. А холодная бомба продолжит полет в режиме планирования.
      2. Прокоп_Свинин
        Прокоп_Свинин Сегодня, 16:32
        -1
        Была здесь статья: говорилось о картонных австралийских, дальность 120 км, возможен старт с наземной ПУ. Уринцы накопили их уже под 2000. Пока не применяют, наверное, готовят для массовых запусков.
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 16:39
      0
      Тут всё зависит от высоты и скорости сброса таких бомб. Американские 100кг игрушки по 100км пролетают. Просто их можно поднять даже лёгкому самолёту. Нам тоже бы надо что то в этой весовой категории, тогда их можно будет делать массово.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:51
        0
        Ил-76, зарядить под самую крышу, открыть аппарель и запустить в шароварных эти планирующие изделия - мало не покажется.
        1. Грица
          Грица Сегодня, 17:04
          0
          Цитата: Nexcom
          Ил-76, зарядить под самую крышу, откпыть аппарель и запустить в шароварных эти планирующие изделия - мало не покажется.

          Зачем хороший самолет переделывать? Для этого есть Ту-22
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 17:07
            0
            а Ту-22 разве столько утащит сколько в Ил-76 можно напихать?
  9. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 16:55
    0
    Прежде, чем оценивать влияние УПАБ на боевые действия, надо знать, что является целями таких боеприпасов, возможности работы по оперативным целям, способы прицеливания и возможность перенацеливания, время реакции на запрос применения, и еще весьма много факторов, влияющих на эффективность боевого применения таких АСП.
    Мы, как "зрители", оцениваем лишь мощность взрыва, и верим в точность попадания. Этого мало для оценки эффективности.
  10. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 17:01
    0
    В отличие от американских аналогов, не показавших высокой эффективности и успешно перехватываемых российскими войсками, бомбы УПАБ-1500Б показали себя эффективными и надежными даже при ограниченном использовании. Украинским силам пока ни разу не удалось ни заглушить, ни сбить ни одной бомбы УПАБ.

    Интересуюсь. Где мы успешно перехватывали или перехватываем американские управляемые бомбы? На Украине? В Сирии? По моим крестьянским понятиям, не зависимо от того чья бомба, на конечном участке полета бомбы "против лома нет приёма".
  11. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 17:03
    0
    Российские управляемые и планирующие бомбы изменили ход украинского кризиса

    Это китайцы у меня списали с ВО! Я тут как раз недели три назад вот так и сказал...