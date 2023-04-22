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Германия объявила о массовой высылке российских дипломатов

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Германия объявила о массовой высылке российских дипломатов

Власти Германии приняли решение выслать из страны сразу большое количество российских дипломатов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.


Как утверждают в российском дипломатическом ведомстве, действия Берлина заслуживают всяческого осуждения. Сейчас Германия пытается разрушать российско-германские отношения, складывавшиеся десятилетиями и основанные, в том числе, и на развитых экономических связях.

В ответ на высылку большого количества российских дипломатов Москва пообещала принять ответные меры зеркального характера. То есть, в ближайшее время из России будет выслано аналогичное количество сотрудников немецкой дипломатической миссии.

Между тем, из-за высылки дипломатов из ФРГ даже было сделано исключение для российского самолета, которому позволили влететь в воздушное пространство Евросоюза. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Самолет летного отряда «Россия», занимающегося перевозкой высших должностных лиц страны, вылетел в Берлин, получив специальное разрешение от МИД Германии. Через несколько часов российский самолет вылетел обратно, вероятно, с высланными дипломатами и членами их семей.

Вчера министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил с заявлением о том, что он не видит ничего неприемлемого в ударах ВСУ по целям на российской территории, если украинские формирования не будут специально наносить удары по гражданским объектам и мирному населению. В ответ заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал тем немцам, кто мечтает об агрессии против России, провести военный парад ВС РФ в Берлине.
Использованы фотографии:
Управление делами президента РФ / https://udprf.ru
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32 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:39
    +4
    Надеюсь наши утираться не будут ответят по полной тем же. А так, дело идет к прекращению дипломатических отношений. Или их понижению ниже плинтуса....

    зы ДАМ же "разбомбит" бундесов в Твиттере....
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:48
      +2
      А самолет прилетел Ту-204. И хорошо.

      Восстанавливают производство туполевских машин сейчас... Я с удовольствием буду летать отечественными бортами. А "бройлеры" с "арбузами" пусть постоят в сторонке.

      Что касается дипломатов - гады немцы, конечно. Но чем сильнее они попортят отношения, тем на большие уступки им придется идти для восстановления взаимодействия. После победы России в СВО (другие варианты неприемлемы) все будет на новых условиях. Тут "пан или пропал" для обеих сторон...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:50
        0
        а в "Россие" иностранные борта вроде и неположено держать. казённых же людей возят. государственных.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 15:58
      +2
      "Особые, доверительные отношения" в действии.... yes
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:20
      -2
      ДАМа можно было этим самолетом забросить в Берлин.Пусть бы готовил парад.."Штирлиц",фигов
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:39
        0
        Цитата: dmi.pris1
        ДАМа можно было этим самолетом забросить в Берлин.Пусть бы готовил парад.."Штирлиц",фигов

        наши пилоты,дальнобойщики,бомбя Берлин,с тревогой думали: там же Штирлиц...!
    4. frruc
      frruc Сегодня, 17:00
      0
      Борис Писториус выступил с заявлением о том, что он не видит ничего неприемлемого в ударах ВСУ по целям на российской территории

      В таком случае дип.отношения с Германией можно совсем обнулить, напугали, блин.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:42
    0
    Вчера министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил с заявлением о том, что он не видит ничего неприемлемого в ударах ВСУ по целям на российской территории,
    В ответ заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал тем немцам, кто мечтает об агрессии против России, провести военный парад ВС РФ в Берлине.
    Власти Германии приняли решение выслать из страны сразу большое количество российских дипломатов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
    recourse Последовательность была такая, а не как в новости, "ирландское рагу" fool
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:45
      +2
      Думаете ДАМ дотрынделся в Твиттере и спровоцировал бундесов?
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:41
        +1
        Цитата: Nexcom
        Думаете ДАМ дотрынделся в Твиттере и спровоцировал бундесов?

        да кому он нужен. на одной доске с лохматым англичанином и немкой в танке...даже до уровня Вольфовича, не дорос.
      2. VSO-396
        VSO-396 Сегодня, 17:01
        0
        Цитата: Nexcom
        Думаете ДАМ дотрынделся в Твиттере и спровоцировал бундесов?

        Да и он в том числе. Все-таки на такой должности базар фильтровать надо.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:43
    +9
    Просто нет слов … Фрицы обнаглели. Но их наглость- гаслуга Кремля. Меньше надо было верить, « нашим европейским друзьям».
    1. неприкаянный
      неприкаянный Сегодня, 15:54
      +6
      Если бы горбатый не подарил ГДР В 1990 году, то сидела бы вся европа тихо и молча, а теперь за его предательство расплачиваться нам, как мы расплачивались за долги отделившихся республик...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:01
        +3
        меченный не русский. он почетный немец с персональным памятником ему в Германии.
        1. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 16:42
          0
          Цитата: Nexcom
          меченный не русский. он почетный немец с персональным памятником ему в Германии.

          в виде "пиццы".
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:44
    -3
    А говорите ДАМа не слушают,думаю что наши немцам тоже самолёт разрешат в Москву пригнать ,долг платёжём красен.Пропорция будет 1 к 1 ,однозначно.Высылка наших дипломатов ,разве защитит от удара по Германии.У Бербок случаем не климакс начался ,наверно у Фон Ляйн на " вертолёте" в кабинете посидела.
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        1. Комментарий был удален.
  5. al3x
    al3x Сегодня, 15:47
    +7
    Почему всегда ответ зеркальный? Выслали 10 наших, надо выгонять в течении 24 часов 20 их дипломатов. Чего стесняемся? Об нас показательно ноги вытирают, а мы всё терпим. А то ещё и времени на сборы даём по 2 недели. И плевать, что они не успеют дела передать и вещи собрать, это только на пользу.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:47
    +2
    Новость неприятная, но не критичная ( при обоюдном желании всё возвратится на круги своя). В данной ситуации Европа делает больнее себе нежели России. Противостояние нарастает.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 16:58
      0
      Цитата: Лешак
      В данной ситуации Европа делает больнее себе нежели России. Противостояние нарастает.

      Да и хрен с ними, с гансами - все равно газ они теперь уже не покупают.
  7. fif21
    fif21 Сегодня, 15:50
    +2
    Не допускайте порожних рейсов ! В самолете вылетевшем за дипломатами РФ , должны были сидеть дипломаты Германии ! Так было бы дешевле , чартер понимаешь . wassat
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:55
      +1
      Ну вот еще.. Пусть свой борт отправляют за своими немчиками. А перед этим выпрашивают разрешение, согласовывают маршрут и прочае. А то так то можно и через Турцию вкругаря их отправить. С промежуточными посадками для дозаправки.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 17:06
        0
        Через шароварнию пешком отправить laughing
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:56
    0
    Высылка дипломатов всегда предшествует состоянию войны.
    Значит Германия готовится вовсю вступить в войну с Россией.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:14
      0
      А высланных наших дипломатов вполне можно призвать на СВО. Польза от них!
  9. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:57
    +4
    Němci byli vždy fašisti, nezměnili se. Navíc mají velmi krátkou paměť, jak dopadlo Německo ve 2. světové.., kdo ji začal a kdo ji ukončil a kde!?
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:57
      +9
      Немцы всегда были фашистами, они не изменились. К тому же у них очень короткая память, как Германия оказалась во Второй мировой войне.., кто ее начал и кто ее закончил и где!?
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:04
    +2
    Вчера министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил с заявлением о том, что он не видит ничего неприемлемого в ударах ВСУ по целям на российской территории

    Заявление министра обороны, высылка российских дипломатов, Четвертый Рейх готовится "Дранг нах Остен".
  11. spirit
    spirit Сегодня, 16:06
    +1
    Нужно выслать Грефа на историческую родину к ним обратно,пока есть повод от него избавиться))
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:15
      +1
      Акционеры Сбербанка будут против ,светят рекордные дивиденты и акции есть даже у простых смертных - 25 руб на обыкновенную акцию.
    2. Комментарий был удален.
  12. Cannon
    Cannon Сегодня, 16:38
    -1
    """"""Пенсионный фонд России выплачивает пенсии жителям 129 стран мира. По последним данным ПФР, таких насчитывается 307 тысяч человек. Больше всего получателей российских пенсий в Германии — 101,4 тысячи человек""""""" Удивительная щедрость выплачивать деньги нашим врагам.Радуюсь за наше правительство.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:43
      0
      Пенсии заработали наши граждане в России ,а потом эмигрировали.Вот насчёт местной обслуги посольств не знаю.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:59
    0
    Германия объявила о массовой высылке российских дипломатов
    . К власти пролезли полные дурики... не о чем с ними говорить. Выслать ихних, можно и всех...
    Там ВРАГ, говорить не о чем и не с кем.