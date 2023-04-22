Германия объявила о массовой высылке российских дипломатов

Власти Германии приняли решение выслать из страны сразу большое количество российских дипломатов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.Как утверждают в российском дипломатическом ведомстве, действия Берлина заслуживают всяческого осуждения. Сейчас Германия пытается разрушать российско-германские отношения, складывавшиеся десятилетиями и основанные, в том числе, и на развитых экономических связях.В ответ на высылку большого количества российских дипломатов Москва пообещала принять ответные меры зеркального характера. То есть, в ближайшее время из России будет выслано аналогичное количество сотрудников немецкой дипломатической миссии.Между тем, из-за высылки дипломатов из ФРГ даже было сделано исключение для российского самолета, которому позволили влететь в воздушное пространство Евросоюза. Это следует из данных сервиса Flightradar24.Самолет летного отряда «Россия», занимающегося перевозкой высших должностных лиц страны, вылетел в Берлин, получив специальное разрешение от МИД Германии. Через несколько часов российский самолет вылетел обратно, вероятно, с высланными дипломатами и членами их семей.Вчера министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил с заявлением о том, что он не видит ничего неприемлемого в ударах ВСУ по целям на российской территории, если украинские формирования не будут специально наносить удары по гражданским объектам и мирному населению. В ответ заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал тем немцам, кто мечтает об агрессии против России, провести военный парад ВС РФ в Берлине.