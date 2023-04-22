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Минобороны Японии сообщило о полетах китайских бомбардировщиков Н-6 вблизи Окинавы

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Минобороны Японии сообщило о полетах китайских бомбардировщиков Н-6 вблизи Окинавы

На протяжении двух последних дней над районом японских островов Окинава и Мияко были замечены два китайских самолета-бомбардировщика Н-6. Об этом сообщили в министерстве обороны Японии.


Как утверждает японское военное ведомство, бомбардировщики ВВС Народно-освободительной армии Китая H-6 пролетели со стороны Восточно-Китайского моря в сторону Тихого океана между островами Окинава и Мияко. Затем они вернулись назад тем же путем. На следующий день было отмечено такое же появление китайских бомбардировщиков.

Несмотря на то, что китайские самолеты не нарушали границ воздушного пространства Японии, в военном ведомстве страны сообщили, что по тревоге были подняты истребители японских сил воздушной самообороны. В последнее время в Токио очень внимательно относятся к любым проявлениям нарастающей военной активности Китая в Тихоокеанском регионе.

Китай и Северная Корея традиционно рассматриваются Японией в качестве основных источников рисков. Безусловно, на позицию Токио влияет и политика Соединенных Штатов, которые пытаются сформировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе антикитайскую и антироссийскую коалицию, в которой Японии отводилась бы довольно значимая роль.

Отметим, что в последний год Китай наиболее активно проводит военные учения с привлечением различных видов вооруженных сил вблизи острова Тайвань. Интенсивность военных маневров возрастает пропорционально демонстративным недружественным действиям Тайваня и США. Например, когда на Тайвань приезжала тогдашний спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, это привело к резкой активизации НОАК в Тайваньском проливе.
Использованы фотографии:
Wikipedia / kevinmcgill from Den Bosch
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3 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:02
    0
    Минобороны Японии сообщило о полетах китайских бомбардировщиков Н-6 вблизи Окинавы
    belay Как говорят ваши друзья американцы: "Имеют право". А то что вам писать хочется, "наплевать и забыть" (Чапаев). request
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:02
    0
    Похоже Окинава оказалась не в том месте и не в то время.Ответил в американском стиле.
  3. HAM
    HAM Сегодня, 16:11
    +1
    Чтобы Япония стала дружественной страной--по ней нужен ядерный удар,спросите у американцев,они подтвердят....