Минобороны Японии сообщило о полетах китайских бомбардировщиков Н-6 вблизи Окинавы

На протяжении двух последних дней над районом японских островов Окинава и Мияко были замечены два китайских самолета-бомбардировщика Н-6. Об этом сообщили в министерстве обороны Японии.Как утверждает японское военное ведомство, бомбардировщики ВВС Народно-освободительной армии Китая H-6 пролетели со стороны Восточно-Китайского моря в сторону Тихого океана между островами Окинава и Мияко. Затем они вернулись назад тем же путем. На следующий день было отмечено такое же появление китайских бомбардировщиков.Несмотря на то, что китайские самолеты не нарушали границ воздушного пространства Японии, в военном ведомстве страны сообщили, что по тревоге были подняты истребители японских сил воздушной самообороны. В последнее время в Токио очень внимательно относятся к любым проявлениям нарастающей военной активности Китая в Тихоокеанском регионе.Китай и Северная Корея традиционно рассматриваются Японией в качестве основных источников рисков. Безусловно, на позицию Токио влияет и политика Соединенных Штатов, которые пытаются сформировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе антикитайскую и антироссийскую коалицию, в которой Японии отводилась бы довольно значимая роль.Отметим, что в последний год Китай наиболее активно проводит военные учения с привлечением различных видов вооруженных сил вблизи острова Тайвань. Интенсивность военных маневров возрастает пропорционально демонстративным недружественным действиям Тайваня и США. Например, когда на Тайвань приезжала тогдашний спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, это привело к резкой активизации НОАК в Тайваньском проливе.