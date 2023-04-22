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Президент Украины ввел санкции против российских политических партий и ряда компаний

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Президент Украины ввел санкции против российских политических партий и ряда компаний

Власти Украины вводят очередные санкции против российских юридических и физических лиц. Соответствующий указ сегодня опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.


Как подчеркивается на сайте Офиса президента Украины, Зеленский ввел в действие принятое ранее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. К указу главы киевского режима прилагаются списки физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции.

В список юридических лиц вошли 60 российских организаций, в том числе Центральная избирательная комиссия Российской Федерации и представленные в Государственной думе РФ политические партии: Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия Российской Федерации, партии «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».

Санкции в отношении партий вводятся сроком на 10 лет. Попавшим под санкции организациям запретят операции с ценными бумагами в украинской юрисдикции и заблокируют активы.

Помимо политических партий и ЦИК, в санкционный список вошли дочерние подразделения российских банков ВТБ и «Росбанк», а также Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей», Институт океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук и ряд других научно-исследовательских и производственных объединений, связанных с военной промышленностью или другими стратегически важными для нашей страны отраслями экономики.

В списке из 40 физических лиц, попавших под санкции – государственные служащие и топ-менеджеры. Также в списке присутствует и один человек, ранее имевший гражданство Украины – это некто Владимир Бобрышев, который во время нахождения российских войск в Херсоне занимал должность начальника управления кадров Главного управления МВД РФ по Херсонской области.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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7 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:33
      0
      Санкции в отношении партий вводятся сроком на 10 лет. Попавшим под санкции организациям запретят операции с ценными бумагами в украинской юрисдикции и заблокируют активы.

      Видать столько лет Зеленский отвёл Украине до её конца.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:32
    -1
    К чему это сотрясание воздуха?У кого были активы на Украине до них уже не докапаешься, вроде акционер а вроде и нет.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:32
    +2
    А почему "Единую Россию" не включили? Подозрительно...
  4. frruc
    frruc Сегодня, 16:32
    0
    Санкции в отношении партий вводятся сроком на 10 лет.

    В Кыиве хорошо подумали прежде чем ввести санкции сроком на 10 лет ?
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:35
    +1
    Оптимистично вводить санкции против России на 10 лет. Украина, с этим руководством, собирается так долго существовать? Это врядли - укрорейх закончится намного раньше.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:39
    0
    Интересно ,а если зе отборными русскими словами послать в его личке ,можно получить от у него санкции лично.А то скучно,последний раз тёща против меня санкции вводила ,было весело.
  7. bob03
    bob03 Сегодня, 16:40
    +2
    Все санкции Украины - какая то смесь истерики и дешёвого пиара для внутреннего потребителя. В Спортлото осталось письмо написать.