Президент Украины ввел санкции против российских политических партий и ряда компаний

Власти Украины вводят очередные санкции против российских юридических и физических лиц. Соответствующий указ сегодня опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.Как подчеркивается на сайте Офиса президента Украины, Зеленский ввел в действие принятое ранее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. К указу главы киевского режима прилагаются списки физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции.В список юридических лиц вошли 60 российских организаций, в том числе Центральная избирательная комиссия Российской Федерации и представленные в Государственной думе РФ политические партии: Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия Российской Федерации, партии «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».Санкции в отношении партий вводятся сроком на 10 лет. Попавшим под санкции организациям запретят операции с ценными бумагами в украинской юрисдикции и заблокируют активы.Помимо политических партий и ЦИК, в санкционный список вошли дочерние подразделения российских банков ВТБ и «Росбанк», а также Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей», Институт океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук и ряд других научно-исследовательских и производственных объединений, связанных с военной промышленностью или другими стратегически важными для нашей страны отраслями экономики.В списке из 40 физических лиц, попавших под санкции – государственные служащие и топ-менеджеры. Также в списке присутствует и один человек, ранее имевший гражданство Украины – это некто Владимир Бобрышев, который во время нахождения российских войск в Херсоне занимал должность начальника управления кадров Главного управления МВД РФ по Херсонской области.