Глава МВД Турции обвинил США в попытке создать у границ страны враждебное и опасное государство

Более 40 лет Турция ведет борьбу. В горах на севере Ирака осталось 86 террористов. Неужели они думают, что Турция не сможет бороться с этим

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что США пытаются создать у турецких границ государство во главе с радикальными группировками, угрожающее безопасности страны.В ходе интервью CNN Türk Сойлу напомнил, что после серии массовых протестов в 2013 году в Стамбуле Турция столкнулась с сокращением объемов инвестиций в страну. Ситуацию впоследствии усугубила пандемия коронавируса и масштабная миграционная волна. В настоящее время США, по словам главы турецкого МВД, намерены создать возле Турции террористическое государство, для противодействия чему проводятся крупные операции, однако террористическая опасность сохранится, пока ее не устранят сами Соединенные Штаты.- заявил Сойлу.Глава турецкого МВД также добавил, что в результате деятельности США на территориях Афганистана, Ирака и Сирии террористическая активность в близлежащих регионах заметно увеличилась. Турецким силовикам постоянно приходится вести борьбу с терроризмом, проводя соответствующие операции, направленные на переброску экстремистами материально-технических и человеческих ресурсов.После произошедшего в прошлом году теракта в Стамбуле Сойлу заявлял, что Турция отказывается принимать от США соболезнования по этому поводу, а также призвал американского посла "убрать от его страны свои грязные руки". Кроме того, в ходе одного из публичных мероприятий в Стамбуле глава турецкого МВД подчеркнул, что "весь мир ненавидит США", "США продолжают терять свою репутацию" а также назвал Европу "пешкой Америки".