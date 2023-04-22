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Глава МВД Турции обвинил США в попытке создать у границ страны враждебное и опасное государство

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Глава МВД Турции обвинил США в попытке создать у границ страны враждебное и опасное государство

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что США пытаются создать у турецких границ государство во главе с радикальными группировками, угрожающее безопасности страны.


В ходе интервью CNN Türk Сойлу напомнил, что после серии массовых протестов в 2013 году в Стамбуле Турция столкнулась с сокращением объемов инвестиций в страну. Ситуацию впоследствии усугубила пандемия коронавируса и масштабная миграционная волна. В настоящее время США, по словам главы турецкого МВД, намерены создать возле Турции террористическое государство, для противодействия чему проводятся крупные операции, однако террористическая опасность сохранится, пока ее не устранят сами Соединенные Штаты.

Более 40 лет Турция ведет борьбу. В горах на севере Ирака осталось 86 террористов. Неужели они думают, что Турция не сможет бороться с этим

- заявил Сойлу.

Глава турецкого МВД также добавил, что в результате деятельности США на территориях Афганистана, Ирака и Сирии террористическая активность в близлежащих регионах заметно увеличилась. Турецким силовикам постоянно приходится вести борьбу с терроризмом, проводя соответствующие операции, направленные на переброску экстремистами материально-технических и человеческих ресурсов.

После произошедшего в прошлом году теракта в Стамбуле Сойлу заявлял, что Турция отказывается принимать от США соболезнования по этому поводу, а также призвал американского посла "убрать от его страны свои грязные руки". Кроме того, в ходе одного из публичных мероприятий в Стамбуле глава турецкого МВД подчеркнул, что "весь мир ненавидит США", "США продолжают терять свою репутацию" а также назвал Европу "пешкой Америки".
Использованы фотографии:
Wikipedia
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5 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:47
    0
    Глава МВД Турции обвинил США в попытке создать у границ страны враждебное и опасное государство


    Украинцев из Европ решили переселить в сопредельные с Турцией страны?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:52
    0
    Глава МВД Турции обвинил США в попытке создать у границ страны враждебное и опасное государство
    . Вот такой он "друг", Сэм Брук... кнутом и пряников, но своего хочет добиться и его не волнует, что другим это и наф не надо.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:54
    0
    Ну обвинил, а дальше то что? Эти слова как то обеспокоили матрасов? Как США поступали так и продолжат - слова на них не действуют.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:57
    0
    Глава МВД Турции начал предвыборную компанию в пользу Эрдогана,тому нельзя такое говорить.Ничего не напоминает у нас ,в России.
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:02
    0
    Это турецкий аналог ДАМа ???
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