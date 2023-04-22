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Западная пресса обвинила Россию в создании вместе с Китаем и КНДР угрожающего США «треугольника смерти» в Тихоокеанском регионе

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Западная пресса обвинила Россию в создании вместе с Китаем и КНДР угрожающего США «треугольника смерти» в Тихоокеанском регионе

В настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе фактически сформировался антиамериканский блок. Об этом пишет обозреватель издания InsideOver Федерико Джулиани, анализируя риски для США в Восточной Азии.


Автор InsideOver подчеркивает, что в Тихоокеанском регионе сформировался угрожающий США «треугольник смерти» из России, Китая и Северной Кореи. Все эти страны негативно настроены по отношению к Вашингтону. Как пишет Джулиани, и в КНДР, и в КНР, и в России рады усиливать давление на американскую администрацию.

Сейчас, отмечает обозреватель, Белый дом вынужден внимательно отслеживать как события на Украине, в которые оказались вовлечены США, пусть пока и лишь поставками финансовой и военной помощи, так и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Недавние военные учения Тихоокеанского флота ВМФ России Джулиани считает демонстрацией силы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не случайно флот был приведен в состояние полной боевой готовности вскоре после того, как США стали демонстрировать рост интереса к событиям вокруг Тайваня и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

Джулиани пишет, что сотрудничество России с Китаем и Северной Кореей заставляет власти США пересматривать свои оперативные планы, в том числе и по присутствию вооруженных сил в регионе Тихого океана.

Впрочем, США и не скрывают ни от кого своих усилий по сколачиванию антикитайской группировки стран в регионе, в которую они привлекли Великобританию, Австралию, Японию, Тайвань, Южную Корею и рассчитывают привлечь еще ряд государств Юго-Восточной Азии, имеющих территориальные споры с Китаем. Так почему в этом случае Россия, Китай и КНДР не могут блокироваться для защиты собственных интересов в регионе и обеспечения своей безопасности.
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5 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:45
    +1
    Западная пресса обвинила Россию в создании вместе с Китаем и КНДР угрожающего США «треугольника смерти» в Тихоокеанском регионе


    Караул.Демократия в опасности.Как теперь её экспортировать на авианосцах?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:45
    0
    А как вы хотели?Что бы все было по вашему,по амерскому?Англосакскому.Вот он,еще один "бермудский треугольник"
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:47
    0
    Наверно я в геометрии слабоват ,хотя в атестате 4.Как не чертил всё линия получается.Треугольник ,что страшнее типа Бермудского.Тогда пусть будет треугольник - сами придумали ,пусть сами и боятся.Кстати на днях веселушка была ,ЮК сторожевик стрелял на разгранечительной линии по сторожевику КНДР ,тот изменил курс .Тут откуда не возьмись из тумана вылетел траулер КНР и как даст в борт сторожевику ЮК,по касательной.Жертв нет ,все довольны ,все пошли своими курсами.Весело там у них.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:55
    0
    Западная пресса обвинила Россию в создании вместе с Китаем и КНДР угрожающего США «треугольника смерти» в Тихоокеанском регионе
    . А неча всякие "анаконды и дрокшопы" вокруг нас и на нас планировать/создавать... просто БУМЕРАГ и он обязательно возвращается!
  5. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 17:04
    0
    А сколькиугольник НАТО под боком у России создало, кто-нибудь считал?