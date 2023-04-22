Западная пресса обвинила Россию в создании вместе с Китаем и КНДР угрожающего США «треугольника смерти» в Тихоокеанском регионе

В настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе фактически сформировался антиамериканский блок. Об этом пишет обозреватель издания InsideOver Федерико Джулиани, анализируя риски для США в Восточной Азии.
Автор InsideOver подчеркивает, что в Тихоокеанском регионе сформировался угрожающий США «треугольник смерти» из России, Китая и Северной Кореи. Все эти страны негативно настроены по отношению к Вашингтону. Как пишет Джулиани, и в КНДР, и в КНР, и в России рады усиливать давление на американскую администрацию.
Сейчас, отмечает обозреватель, Белый дом вынужден внимательно отслеживать как события на Украине, в которые оказались вовлечены США, пусть пока и лишь поставками финансовой и военной помощи, так и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Недавние военные учения Тихоокеанского флота ВМФ России Джулиани считает демонстрацией силы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не случайно флот был приведен в состояние полной боевой готовности вскоре после того, как США стали демонстрировать рост интереса к событиям вокруг Тайваня и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.
Джулиани пишет, что сотрудничество России с Китаем и Северной Кореей заставляет власти США пересматривать свои оперативные планы, в том числе и по присутствию вооруженных сил в регионе Тихого океана.
Впрочем, США и не скрывают ни от кого своих усилий по сколачиванию антикитайской группировки стран в регионе, в которую они привлекли Великобританию, Австралию, Японию, Тайвань, Южную Корею и рассчитывают привлечь еще ряд государств Юго-Восточной Азии, имеющих территориальные споры с Китаем. Так почему в этом случае Россия, Китай и КНДР не могут блокироваться для защиты собственных интересов в регионе и обеспечения своей безопасности.