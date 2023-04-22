Украинский политик Арестович: «Послевоенная реконструкция на Украине гораздо важнее, чем конфликт»

Неважно, как закончится война, а важно, что будут делать миллионы людей, прошедшие через изменения и готовые к изменениям после войны

Зависит, как они организуются. Мы возвращаемся к мысли, что послевоенная реконструкция гораздо важнее, чем война

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович продолжает активную деятельность в медийном пространстве. Следует отметить, что иногда его высказывания довольно резко контрастируют с общепринятыми пропагандистскими установками, продвигаемыми киевскими властями. Порою же Арествич просто пускается в околофилосфские рассуждения о текущей ситуации в стране и будущем как Украины, так и украинского народа.Вот и на этот раз в телеэфире Арестович решил затронуть тему, что будет с его страной и согражданами после окончания боевых действий. Он уверен, что вне зависимости, удастся ли достичь поставленных президентом Зеленским целей возврата к границам 1991 года, победа или поражение для послевоенной Украины не будут иметь такого значения, которое им придается сейчас.— рассуждает Арестович.По его мнению, за время конфликта в сознании людей многое поменяется и в мирное время будет более важно, как восстановить страну с тем населением, которое в ней осталось. Необходимо будет организовать миллионы людей на послевоенную реконструкцию, а вопрос территорий к тому времени уже будет не так важен, отмечает Арестович.Украинский народ, продолжает политик, прошедший через изменения и готовый к ним, будет совсем иначе понимать происходящее. И вот здесь задачей властей будет правильно организовать граждан.— заключает Арестович.Политологи уже обратили внимание на электоральную активность Арестовича, который в своих высказываниях позиционирует себя как представитель так называемой «мягкой оппозиции», явно рассчитывая на понимание и поддержку той части населения, которая не совсем довольна текущим положением дел в стране при нынешней власти.Не следует забывать, что через год на Украине должны состоятся президентские выборы, и вполне возможно, что Арестович уже готовится к ним, выступая в роли миротворца и показывая озабоченность «послевоенным» будущим страны. Примечательно и то, что все свои интервью, выступления и даже телеграм-канал политик ведет на русском языке.