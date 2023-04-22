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Украинский политик Арестович: «Послевоенная реконструкция на Украине гораздо важнее, чем конфликт»

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Украинский политик Арестович: «Послевоенная реконструкция на Украине гораздо важнее, чем конфликт»

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович продолжает активную деятельность в медийном пространстве. Следует отметить, что иногда его высказывания довольно резко контрастируют с общепринятыми пропагандистскими установками, продвигаемыми киевскими властями. Порою же Арествич просто пускается в околофилосфские рассуждения о текущей ситуации в стране и будущем как Украины, так и украинского народа.


Вот и на этот раз в телеэфире Арестович решил затронуть тему, что будет с его страной и согражданами после окончания боевых действий. Он уверен, что вне зависимости, удастся ли достичь поставленных президентом Зеленским целей возврата к границам 1991 года, победа или поражение для послевоенной Украины не будут иметь такого значения, которое им придается сейчас.

Неважно, как закончится война, а важно, что будут делать миллионы людей, прошедшие через изменения и готовые к изменениям после войны

— рассуждает Арестович.

По его мнению, за время конфликта в сознании людей многое поменяется и в мирное время будет более важно, как восстановить страну с тем населением, которое в ней осталось. Необходимо будет организовать миллионы людей на послевоенную реконструкцию, а вопрос территорий к тому времени уже будет не так важен, отмечает Арестович.

Украинский народ, продолжает политик, прошедший через изменения и готовый к ним, будет совсем иначе понимать происходящее. И вот здесь задачей властей будет правильно организовать граждан.

Зависит, как они организуются. Мы возвращаемся к мысли, что послевоенная реконструкция гораздо важнее, чем война

— заключает Арестович.

Политологи уже обратили внимание на электоральную активность Арестовича, который в своих высказываниях позиционирует себя как представитель так называемой «мягкой оппозиции», явно рассчитывая на понимание и поддержку той части населения, которая не совсем довольна текущим положением дел в стране при нынешней власти.

Не следует забывать, что через год на Украине должны состоятся президентские выборы, и вполне возможно, что Арестович уже готовится к ним, выступая в роли миротворца и показывая озабоченность «послевоенным» будущим страны. Примечательно и то, что все свои интервью, выступления и даже телеграм-канал политик ведет на русском языке.
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Использованы фотографии:
Телеграм-канал Арестовича
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:00
    0
    Арестович пытается должность у нас выторговать?Какие там у нас свободные вакансии на " зонах" есть?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:06
      0
      В самодеятельность?"Калину красную"?Играть женскую роль?Это можно и без самодеятельности.На зонах имеются широчайшие возможности
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:03
    -1
    Реконструкция?Конечно.С уничтожением украинства,как идеи
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:05
    0
    Хитёр Люся. Пытается подигрывать и нашим и вашим. Интересно почему он ещё не в СБУ? Или у него гарантии безопасности от пана зелебобы?