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Белград решил закупить на Западе российские вертолёты Ми-35

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Белград решил закупить на Западе российские вертолёты Ми-35

Сербия планирует приобретение серии вертолетов западного производства. Также Белград решил закупить на Западе российские вертолеты Ми-35.

Об этом заявил глава государства Александр Вучич во время масштабного смотра вооружений «Гранит 2023» на военном аэродроме в Батайнице, расположенном недалеко от сербской столицы.

Уверен, что от западных стран сможем получить и вертолеты восточного производства – Ми-35

- сказал президент Сербии отметив, что планируется закупка и вертолетов западного производства..


Смотр вооружений, приуроченный к празднованию Дня армии Сербии, является крупнейшим –за последние несколько лет. На мероприятие были приглашены почетные гости – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Милорад Додик, глава Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, а также члены правительства.

Оборонную мощь Сербии на смотре демонстрировали около пяти тысяч военнослужащих. В мероприятии было задействовано 60 военных самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более двух тысяч видов вооружения и оборудования военного назначения. Было продемонстрировано несколько десятков танков и другой бронетехники, созданной ОПК Сербии или произведенной за рубежом.

Незадолго до мероприятия президент Сербии заявлял о намерении закупить в Объединенных Арабских Эмиратах партию дронов-камикадзе, а затем наладить их производство в своей стране.

Ранее Александр Вучич с тревогой отмечал рост военных расходов во всем мире. По его мнению, это свидетельствует о начале глобальной гонки вооружений.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ, Армия США
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2 комментария
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 17:01
    +2
    Они мне напоминают армян. Армяне тоже вместо того чтобы Российское оружие покупать в России по льготнам ценам, но решили в позу встать и купить Зенитку Осу у Иордании. Итог и должен был быть таким. Такая же картина будет и с ними
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 17:04
      0
      Если он купит вооружение у РОЭ, оно в Сербию попадет только после изобретения телепорта. Ибо окружающие не дадут коридор. Откройте карту.