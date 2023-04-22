Белград решил закупить на Западе российские вертолёты Ми-35

Сербия планирует приобретение серии вертолетов западного производства. Также Белград решил закупить на Западе российские вертолеты Ми-35.
Об этом заявил глава государства Александр Вучич во время масштабного смотра вооружений «Гранит 2023» на военном аэродроме в Батайнице, расположенном недалеко от сербской столицы.
Уверен, что от западных стран сможем получить и вертолеты восточного производства – Ми-35
- сказал президент Сербии отметив, что планируется закупка и вертолетов западного производства..
Смотр вооружений, приуроченный к празднованию Дня армии Сербии, является крупнейшим –за последние несколько лет. На мероприятие были приглашены почетные гости – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Милорад Додик, глава Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, а также члены правительства.
Оборонную мощь Сербии на смотре демонстрировали около пяти тысяч военнослужащих. В мероприятии было задействовано 60 военных самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более двух тысяч видов вооружения и оборудования военного назначения. Было продемонстрировано несколько десятков танков и другой бронетехники, созданной ОПК Сербии или произведенной за рубежом.
Незадолго до мероприятия президент Сербии заявлял о намерении закупить в Объединенных Арабских Эмиратах партию дронов-камикадзе, а затем наладить их производство в своей стране.
Ранее Александр Вучич с тревогой отмечал рост военных расходов во всем мире. По его мнению, это свидетельствует о начале глобальной гонки вооружений.