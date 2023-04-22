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Пригожин рассказал подробности о службе сына пресс-секретаря Кремля Пескова в ЧВК «Вагнер»

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Пригожин рассказал подробности о службе сына пресс-секретаря Кремля Пескова в ЧВК «Вагнер»

Сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, Николай Песков действительно проходил службу в рядах ЧВК «Вагнер». Он служил в должности заряжающего реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.


По словам Пригожина, к нему обратился сам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сказал, что его сын собрался участвовать в спецоперации и отговаривать его бесполезно. Этот разговор имел место летом 2022 года, подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».

Как отметил руководитель «оркестра», для устройства сына высокопоставленного чиновника в частную военную компанию, пришлось сделать определенные манипуляции.

Я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество. Знал об этом только я и руководитель кадровой службы... его поставили членом расчета на «Урагане»

- рассказал Пригожин.

По словам основателя ЧВК «Вагнер», Песков-младший служил на транспортно-заряжающей машине. Он отработал «от звонка до звонка», отметил Пригожин, подчеркнув «мужество и героизм» сына пресс-секретаря Кремля.

Ранее Пригожин сообщил, что Песков-младший был артиллеристом в ЧВК «Вагнер». Но это заявление вызвало определенное недоверие в российском интернет-пространстве и основателю ЧВК пришлось раскрыть более подробную информацию. Известно, что Николай Песков в свое время прошел срочную службу в армии, в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Почему он решил участвовать в спецоперации именно в составе ЧВК, не сообщается.
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83 комментария
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  1. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:10
    +1
    Что то лукавством попахивает в воздухе
    1. seti
      seti Сегодня, 17:20
      +10
      Цитата: ximkim
      Что то лукавством попахивает в воздухе

      Цитата: частное лицо
      Ну теперь карьера Пескова младшего попрёт в гору. Хотя как говорил Станиславский : Не верю. Пригожина скорее попросили сказать это ,ну может в край числился он в тылу пару дней заряжающим.

      С дивана то вам виднее. Вроде Пригожин не пойман на лжи. Есть чем его слова опровергнуть ?
      1. Влад2012
        Влад2012 Сегодня, 17:31
        -14
        2+2=4 вне зависимости от того, откуда это прозвучало. Транспортно заряжающая машина Урагана это достаточно далеко от переднего края.
      2. Ivan F
        Ivan F Сегодня, 18:07
        -7
        "Вроде Пригожин не пойман на лжи." - ну каждый под понятием ложь, свое подразумевает. Эпизод с кувалдой вам напомнить? Сначала было заявление - " собаке, собачья смерть",а потом выяснилось что была "шутка". К тому же, вы наверняка понимаете разницу между де-юре и де-факто. Ну и снаряды нужны и как-то приходится их "добывать". Так что слепо верить сейчас всем "заявлениям", ну такое себе. Слишком много всего скрыто "под водой". А так-то вон и британский наследник, тоже "воевал".
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 19:03
          +2
          Цитата: Ivan F
          "Вроде Пригожин не пойман на лжи." - ну каждый под понятием ложь, свое подразумевает.


          А смысл ему врать ? Он не в ладах, с руководством МО, чиновниками разных мастей (от губернаторов до чинов поменьше), часто критикует бездействие власти и особенно критикует пролиберальные круги, куда кстати относят Пескова.... а тут раз и картина мира сломалась :)

          На мой взгляд, Пригожину нет смысла выгораживать Пескова (если только сверху указ не поступил) но участие сына г-н Пескова не тот уровень.... + Пригожин при всех своих деньгах и влияние, с уважением относится к бойцам и на такую тему обманывать бы не стал) слишком мелко и не в его стиле....

          А участие Николая Пескова я вполне допускаю, почему бы и нет ? То что он служил срочную службу в РВСН а не откосил, уже плюс... хотя возможности явно были) так что история может быть вполне реальная, имхо.
          1. Ivan F
            Ivan F Сегодня, 20:12
            0
            "Он не в ладах, с руководством МО" - именно, поэтому свои люди в Кремле нужны как воздух и терять тех немногих кто есть, совсем нельзя. Иначе МО его вообще безо всего оставит, помним историю со снарядами. Так что интерес в хороших "отношениях" с определёнными людьми - есть, тут уж никуда не деться.
            "а тут раз и картина мира сломалась :)" - а это как раз и говорит о том, что слова это одно, ,а реальные дела другое.
            "слишком мелко " - вот совсем не мелко. Доступ к таким людям как Песков ( при всей его достаточно забавной деятельности), вот это совсем не мелочь. Это люди из ближайшего окружения ВВП, и доступ туда очень дорогого стоит.
            "так что история может быть вполне реальная" - да вполне может быть. А может и не все так однозначно.
      3. tsvetahaki
        tsvetahaki Сегодня, 18:46
        -5
        С дивана то вам виднее. Вроде Пригожин не пойман на лжи. Есть чем его слова опровергнуть ?

        А что, есть чем его СЛОВА подтвердить?
        За что кукушка хвалит петуха...
        1. koramax81
          koramax81 Сегодня, 19:54
          0
          Самый надежный способ подтвердить слова - самому поехать и послужить, хотя-бы и на ТЗМ для "Урагана". Или кишка тонка?
      4. azkolt
        azkolt Сегодня, 19:34
        +2
        Если раньше не пойман, то это не означает, что он вообще не лжет. Я вообще не понимаю, что с ним носятся? Его явно делают симулякром для следующих выборов , как раз для таких как вы "не пойман на лжи", которые побегут голосовать сердцем!))) Давайте разберем ситуацию. Кто такой Пригожин? Он что в окопах сидит и из боев не вылезает? Да, он там близко к передовой. но САМ ОН НИКОГДА НЕ ВОЕВАЛ и под пулями не сидел! А совсем недавно еще с его помощью унизили и постаралась уничтожить заслуженного бойца Игоря Ивановича Стрелкова, прошедшего добровольцев 3!!! войны и четвертую уже в штате ,не добровольцем, в Чечне. Казалось бы, если Пригожин такой патриот, он с самого начала должен был его привлечь как специалиста,а вместо этого была разыграна комедия якобы с приглашением и следом матерным оскорблением сразу обнулившим приглашение. Только для таких как вы пустили якобы зассавшего Стрелкова и только в телеге появилась обращение Пригожина к Стрелкову с матом и оскорблениями. Повторю оно было направлено сразу за приглашением, на следующий день!
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:21
      +5
      Цитата: ximkim
      Что то лукавством попахивает в воздухе

      Ну, так опровергните авторитетно, а то тоже как Песков старший - пургу несёте.
      1. Hagen
        Hagen Сегодня, 17:34
        -1
        Цитата: Теренин
        а то тоже как Песков старший - пургу несёте.

        Хотел бы заметить, "пургу" Песков несет с ведома своего шефа. А шеф иногда про "пургу" вспоминает, чтобы не все что от Кремля исходит напрямую связывали с ним. То бишь, "пурга" - это элементарные политические словесные "кружева" Кремля. Здесь же, все сомнения по сыну Пескова, просто необоснованные домыслы.
    3. Замира
      Замира Сегодня, 18:05
      -4
      Я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество. Знал об этом только я и руководитель кадровой службы...

      Да кто бы в этом сомневался... И как же это всё предсказуемо...

      Кто нибудь видел Пескова на войне? Нет, не видел. А он был, просто в шапке-невидимке.

      И за каких же идиотов нас надо держать, чтобы надеяться на то, что мы поверим в эту абсолютно откровенную и беспардонную шнягу.

      Фу... Мерзко это всё. Просто мерзко!
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 18:09
        +2
        То есть можно ткнуть пальцем в любую фамилия из списка бойцов, и заявить, что это был, к примеру, Илья Дмитриевич Медведев? Интересное кино.
        1. ЛМН
          ЛМН Сегодня, 18:40
          +1
          Цитата: УАЗ 452
          То есть можно ткнуть пальцем в любую фамилия из списка бойцов, и заявить, что это был, к примеру, Илья Дмитриевич Медведев? Интересное кино.

          Он что,должен был идти с персональным флагом?"Я сын Пескова!" Или нужно было на него маячёк навестить,ну что бы точно так попали.
          Вот была бы тема для обсуждения. Хотя уверен и этого вам было бы мало.
          1. tsvetahaki
            tsvetahaki Сегодня, 18:49
            -3
            Он что,должен был идти с персональным флагом?"Я сын Пескова!"

            А вы думаете упустили бы шанс пропиарить героические подвиги детей чиновников и олигархов?
            В космос тут актрис посылают...
            1. ЛМН
              ЛМН Сегодня, 19:11
              +2
              Цитата: tsvetahaki
              Он что,должен был идти с персональным флагом?"Я сын Пескова!"

              А вы думаете упустили бы шанс пропиарить героические подвиги детей чиновников и олигархов?
              В космос тут актрис посылают...

              Вы пишите откровенно глупость.
              Кто же едит пиариться ,заряжающим на Торнадо?!Это первоочередная цель,т.ж. как САУ..Мы сами за Хаймерсами охотимся...
              Фига се пиар
              1. Egeny
                Egeny Сегодня, 20:06
                0
                Кто же едит пиариться

                трудно сказать, кто "едит"..)
      2. Ясная
        Ясная Сегодня, 18:13
        +1
        Цитата: Замира
        И за каких же идиотов нас надо держать, чтобы надеяться на то, что мы поверим

        Вы, похоже Николай второй.
        Да, winked раньше на ВО банили, когда кто-то отвечал не за себя, а за других.
        1. Замира
          Замира Сегодня, 18:34
          -1
          Цитата: Ясная
          Вы, похоже Николай второй.
          Да, раньше на ВО банили, когда кто-то отвечал не за себя, а за других.

          Видите ли, когда я говорю - "мы", я подразумеваю тех, кто так же, как я, не верит в "шняги".
          А те, кто вЕрит в эти самые "шняги", в моём "мы" - не числятся...

          Так что если Вы так не хотите быть с нами в одной команде, то не переживайте:
          ВЫ - по умолчанию в другОй!
          И - ни лично за Вас, ни за Ваших единомышленников - я не отвечаю, да и не хочу отвечать. wink
          1. Сергей Аверченков
            Сергей Аверченков Сегодня, 18:54
            -1
            Видите-ли в чем дело... абсолютно не важно верите вы или нет. Важно только одно - за кого вы?
          2. koramax81
            koramax81 Сегодня, 19:58
            0
            Вы, батенька, за себя отвечайте. Не надо другими прикрываться. А лучше съездите и покажите пример как воевать нужно.
            А то капитанские звезды вам на диване плечи уже давят
          3. Egeny
            Egeny Сегодня, 20:12
            0
            Замира, не переживайте так за... как бы сказать помягче... за "непонятливых"... тут на ВО таких много.)
      3. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 18:24
        +7
        Цитата: Замира
        Я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество. Знал об этом только я и руководитель кадровой службы...



        Кто нибудь видел Пескова на войне? Нет, не видел. А он был, просто в шапке-невидимке.

        И за каких же идиотов нас надо держать, чтобы надеяться на то, что мы поверим в эту абсолютно откровенную и беспардонную шнягу.

        Фу... Мерзко это всё. Просто мерзко!


        Их сотни тысяч,кого вы не видели на войне.
    4. Vasia
      Vasia Сегодня, 18:43
      +2
      Цитата: ximkim
      Что то лукавством попахивает в воздухе

      Штанишки проверьте, вероятнее всего оттуда.
  2. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 17:10
    -5
    Ну теперь карьера Пескова младшего попрёт в гору. Хотя как говорил Станиславский : Не верю. Пригожина скорее попросили сказать это ,ну может в край числился он в тылу пару дней заряжающим.
  3. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 17:12
    +8
    Ранее Пригожин сообщил, что Песков-младший был артиллеристом в ЧВК «Вагнер». Но это заявление вызвало определенное недоверие в российском интернет-пространстве
    У некоторых комментаторов был разрыв желчного пузыря.
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 18:29
      +2
      Цитата: Dart2027
      Ранее Пригожин сообщил, что Песков-младший был артиллеристом в ЧВК «Вагнер». Но это заявление вызвало определенное недоверие в российском интернет-пространстве
      У некоторых комментаторов был разрыв желчного пузыря.

      По поводу пузыря согласен,хотя мог бы быть и мозг,которого у них нет))
  4. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 17:16
    +9
    Если честно, какая-то шляпа. Изменил имя фамилию, никто не знал, кроме меня. Просто верьте на слово. Если такие секреты, зачем тогда вообще сообщать, пока СВО не закончено.
    1. mann
      mann Сегодня, 17:35
      +7
      Если такие секреты, зачем тогда вообще сообщать, пока СВО не закончено.
      Информация была засекречена на время службы.Логично.
      1. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 17:42
        +4
        Цитата: mann
        Информация была засекречена на время службы.Логично.

        А что такого секретного?! Британцы, своего принца с помпой, в Афган отправляли. И потом сейчас что, служба закончилась? Ничего, что СВО еще идет, контрнаступление ВСУ ждут. Или как ниже очень точно написали, надо к выборам готовиться, будущий депутат-фронтовик, все дела!
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 17:52
          +5
          А зачем тогда прынц Гарри служил под именем Гарри Уэльс? wassat
        2. Bingo
          Bingo Сегодня, 17:55
          +2
          Цитата: tralflot1832
          А зачем тогда прынц Гарри служил под именем Гарри Уэльс?

          ...и кстати вот он-то точно - с батальоном охраны, чего не отнять. С полетами над аэродромом. Но ципсо этого не вспомнит
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 19:58
            -1
            В мемуарах он вроде о 28 убитых афганцах говорит.Из за этого ,наш бывший " кровавый художник " издал его мемуары в своём авторском исполнении.И продаёт книги по астрономическим суммам.Попробую найти обложку .
        3. Hagen
          Hagen Сегодня, 19:50
          -1
          Цитата: Стирбьорн
          А что такого секретного?!

          Если бы сын Пескова прошел бы на службу под своей фамилией, то Ми6 кишки бы СБУ вывернули наизнанку, но провели бы операцию по краже его из любой части СВО. Для них(англичан) политические понты дороже дивизии украинцев. И это надо учитывать. А бьющимся в истериках сомнений "патриотам" хотелось бы сказать, что нормальные люди руководствуются в таких случаях презумпцией невиновности. И если кто-то хочет озвучить в общественной дискуссии обвинения во лжи, то должен основываться на убедительных доказательствах. А персонажи типа Замиры, очевидно, считают себя более лучшими и ответственными, чем все окружающие. Скромнее надо быть, и объективнее....
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:18
    +11
    За Ураганом ВСУ тоже с удовольствием гоняется.А что сменили данные ,СБУ довольно успешно работает в соцсетях.Служил - значит молодец,а остальное вторично.А почему только у сына Пескова карьера в гору пойдёт ,а расчёта в котором он служил? bully
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:20
      +5
      а у расчёта таких пап особо усатых нет.
      зы Вангую: Пескову-младшему еще и медаль а то и орден привинтят. ага.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:26
        +3
        А причём тут их папы? Не всегда наши Ураганы как по нотам отстреливались и по ним наверно тоже стреляли.Вовремя поданная рука ,надолго запоминается.
        1. Sadam2
          Sadam2 Сегодня, 18:10
          0
          что Димон своего сынулю из Америки притащил и перековал в ярого едроса что Песков из своего добровольца создал... как то это все белыми нитками ...залепа
          больше верится звонку пранков ...Разговор с сыном Пескова произошел в прямом эфире ютьюб-канала «Популярная политика», который посвящен объявленной в России мобилизации....
          хотя не исключено какая то схема имела быть место ..но больше для имиджку
      2. Лешак
        Лешак Сегодня, 17:31
        +8
        Если бы нужны были медали, то Пескову- старшему проще было с МО обороны это повернуть и ЧВК не нужен. Отбыл по контракту 3 месяца в приграничье и вся проблема. В ЧВК такие "заочники" никчему.
    2. Саня терский
      Саня терский Сегодня, 17:30
      -7
      Песков младший был ЧЛЕНОМ расчета, а не номером расчета, как все остальные граждане. В боевом расписании обязанности ЧЛЕНА расчета не предусмотрены.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:42
        +3
        Цитата: Саня терский
        а не номером расчета

        Военнослужащий? Участвовал в БД? Как минимум "участника" заслужил.
        А то вы договоритесь так, что санитарам тоже дуля положена - че они, оборзели, крысы тыловые?!
        Небось не в Арбатский ВО попер. Однако прет "доброжелателей", на нестыковках никого не поймавших...
        ПиСи: тут еще что смешно - вся ципсота помалкивает, что не мог он служить на Ураганах... Мажор же, не служил!

        Стоит отметить, что с 2010 по 2012 год Николай Песков служил в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) и участвовал в Параде Победы в Москве в 2012 году.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:05
          +2
          Если он действительно участвовал в бевых действиях,то честь ему и хвала.Может пример другим покажет.
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 19:01
            +1
            Цитата: dmi.pris1
            Если

            Цитата: dmi.pris1
            Может

            И Вас ципсошники заставили засомневаться winked
            Даже по их вою можно было понять, что парень и в ВС служил и в СВО участвовал.
  6. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 17:21
    -4
    Хоть бы предоставили какие-нибудь видеоматериалы, а то больше на пиар похоже.
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 18:03
      +1
      Какие видеоматериалы? Он что кинозвезда, чтобы его специально снимать?
      Вот это бы точно пиаром бы попахивало.
      И как выше отметил seti-Матвей, Пригожин во вранье замечен не был.
      1. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 20:03
        +1
        А кому в наше время можно верить на слово? Хотя и видеоматериалы тоже можно состряпать.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:22
    +1
    Почему он решил участвовать в спецоперации именно в составе ЧВК, не сообщается.

    Тут то как раз всё понятно - у музыкантов гораздо больше порядка, отношение к бойцам человеческое.
    1. Ivan F
      Ivan F Сегодня, 18:17
      -1
      Нормально вы сейчас так Российскую Армию обделали. Да уж, какую только глупость не ляпнешь, дабы хоть как-то подтвердить свои "фантазии".
      "отношение к бойцам человеческое" - да, круто вы таким образом, огромное количество отцов - командиров Российской Армии грязью измазали. Вообще-то стыдно должно быть. crying
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 19:11
        0
        Мой сын участник СВО (с начала и по сей день), награждён медалью "За воинскую доблесть" и мне не стыдно!
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:22
    +12
    Очень не хотелось бы быть пророком, но эта статья может начать целую эру в жизни некоторых деятелей
    "Я прошел всю СВО, изменив фамилию, имя и отчество. Знал об этом только я и руководитель кадровой службы" (с)
    Прекрасные строки для биографии очередного депутата-кандидата!
    И пойди-докажи чего-нибудь... ведь знают об этом " только я и руководитель кадровой службы"
    1. mann
      mann Сегодня, 17:42
      0
      Очень не хотелось бы быть пророком, но эта статья может начать целую эру в жизни некоторых деятелей
      "Я прошел всю СВО, изменив фамилию, имя и отчество. Знал об этом только я и руководитель кадровой службы" (с)
      Прекрасные строки для биографии очередного депутата-кандидата!
      И пойди-докажи чего-нибудь... ведь знают об этом " только я и руководитель кадровой службы"
      "Их знали только в лицо"! laughing
  9. михаил3
    михаил3 Сегодня, 17:23
    +15
    Если парень честно отслужил - честь ему и хвала! Не самое легкое дело - ждать, прилетит или нет. Потому что прилететь контрбатарейный ответ может в любой момент, и никаких способов отбиться у тебя нет. Величины несопоставимые - ты и ракета или тяжелый снаряд. Можно только пахать и бегать изо всех сил, стараясь сократить время боевой работы. И все равно может прилететь.
    Слава русскому воину и защитнику!
    1. mann
      mann Сегодня, 17:50
      +3
      Не самое легкое дело - ждать, прилетит или нет. Потому что прилететь контрбатарейный ответ может в любой момент, и никаких способов отбиться у тебя нет. Величины несопоставимые - ты и ракета или тяжелый снаряд. Можно только пахать и бегать изо всех сил, стараясь сократить время боевой работы. И все равно может прилететь.
      Сейчас вам напишут,что пока остальные бегали,Песков в персональный бронированный бункер на лифте спускался
      1. михаил3
        михаил3 Сегодня, 19:27
        0
        Цитата: mann
        Сейчас вам напишут,что пока остальные бегали,Песков в персональный бронированный бункер на лифте спускался

        Я знаю) Но я разговариваю с теми, кто понимает, а не с теми, кто брешет. Даже когда я им отвечаю, то отвечаю для тех, в ком мысль работает. Писатели разного дерьма, это как грязь на улице. Ну да, грязно. Что ж теперь, по улице не ходить?)
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:25
    +4
    Тут самое смешное, как прет лохлов от такого))) Тут-то все просто - ни Пескову-старшего от этого профита никакого, ни младшему... Вспоминайте, как в такой же ситуации по указанию кураторов небратья вместе со всем министерством правды и Матрасовки и своим, и всей ципсотой облажалось с песчнями про младшего Выпрошенко. Была же отличная идея, но - "заставь дурака богу молиться". Надо было обязательно наврать про то, что экономист, который миномет с рогаткой путает, а карты в глаза только игральные видел - на полном серьезе может командовать минометной батареей - фигли там сложного))) Топопривязку любой экономист учится на первом курсе делать... Да и с боевыми подвигами не зазвучало - против шахтеров-то с учителями... Вот и вышло, что вместо плюсов - ржут по сей день от явного вранья.
  11. Bogalex
    Bogalex Сегодня, 17:25
    +2
    Но это заявление вызвало определенное недоверие в российском интернет-пространстве

    и продолжает вызывать.
    Более чем уверен, что если бы это было правдой, кадры с гражданином (вроде как не только России, кстати) Песковым-младшим (и, вроде как, уже давно не Песковым, если верить "Википедии") облетели бы всю страну.
    Впрочем, "чудны твои дела..."
  12. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:30
    -7
    Цитата: seti
    Цитата: ximkim
    Что то лукавством попахивает в воздухе

    Цитата: частное лицо
    Ну теперь карьера Пескова младшего попрёт в гору. Хотя как говорил Станиславский : Не верю. Пригожина скорее попросили сказать это ,ну может в край числился он в тылу пару дней заряжающим.

    С дивана то вам виднее. Вроде Пригожин не пойман на лжи. Есть чем его слова опровергнуть ?

    Я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество. Знал об этом только я и руководитель кадровой службы... его поставили членом расчета на «Урагане»

    Зачем и для чего скрывали про Пескова младшего ?
    1. mann
      mann Сегодня, 17:55
      +2
      Зачем и для чего скрывали про Пескова младшего ?
      Разведка противника могла вычислить и ликвидировать.Очевидно же.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 18:05
        +1
        Для салофагов цель, кстати, очень заманчивая.
  13. AlexFly
    AlexFly Сегодня, 17:31
    0
    Теперь получит все прелести участника СВО, плюс головокружительную карьеру ему обеспечат родительские хлопоты.... Так что не удивляйтесь, если ему доверят производство ракет к Торнадо(особенно распределение прибыли)
    1. marswell
      marswell Сегодня, 19:14
      -1
      Так нечего завистливо гундеть с дивана идите и тоже получите...все прелести участника СВО...
  14. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:32
    -5
    Цитата: Теренин
    Цитата: ximkim
    Что то лукавством попахивает в воздухе

    Ну, так опровергните авторитетно, а то тоже как Песков старший - пургу несёте.

    Выше прочитайте.
    И вам этот вопрос адресован.
  15. двп
    двп Сегодня, 17:32
    -1
    У Шпака -магнитофон,у посла -медальон. У Пескова- сын,у Шойгу -зять. Опять же ,,лидер,, чуть ли не в боевых порядках доклады енералов принимает. Про пионеров из ,,страны калош,,вспомнил. А все выборы,хвастать особо нечем. Танки,РСЗО,ЗСУ,БТРы,БМП бывшие лучшие ,, партнёры,, эшелонами гонят супостату.И импорт нам хотят полностью зарубить. Того и гляди Володин и Матвиенко с своим сыном в атаке под ,,Авдеевкой,, засветятся, надо же как то рейтинг поднимать.Хинштейн уже объявлен лидерами мигрантов злодеем. Видать мы на пороге большого шухера.
  16. Alien From
    Alien From Сегодня, 17:34
    -2
    Да так можно и ещё выше забраться......
  17. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 17:35
    +9
    Ну у кого то сыночки, а у Пескова сын. И это вполне достойный поступок как гражданина.
  18. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:42
    +5
    А ещё Лиза Пескова раненым в госпитале делала перевязки. Хотя нет, я перепутал, это дочери Николая 2-го за ранеными ухаживали. А Лиза тусуется в Париже.
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 17:49
      -3
      Цитата: 16112014nk
      А ещё Лиза Пескова раненым в госпитале делала перевязки. Хотя нет, я перепутал, это дочери Николая 2-го за ранеными ухаживали. А Лиза тусуется в Париже.
      А почему нет, может и делала перевязки, вы что - руководитель кадровой службы?! lol
  19. antikilller55
    antikilller55 Сегодня, 17:43
    +6
    Служил и служил и что теперь, сколько таких парней служило и служит в группе Вагнера не сосчитать.
  20. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 17:43
    0
    Дело прошлое, значит и видео можно посмотреть!
  21. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:46
    +1
    Цитата: ximkim
    Что то лукавством попахивает в воздухе

    Зря Вы так: мне доводилось общаться с Пригожиным: за свои слова он отвечает.
  22. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:53
    0
    И правдой может оказаться. Хотя я не верю, что младший Песков был в Вагнере. И не потому, что современная молодёжь уже не такая, как в СССР, а потому, что если и был, то на публику о таком сообщать нельзя.
    Нет у нас пока законодательства, которое участие в ЧВК гарантированно не отнесет к препятствию для госслужбы.
    Почему младший Песков просто не пошёл в военкомат и не подписал контракт? А представьте себя на месте военкома... Ладно, другой военком... Но потом же какое то подразделение будет. Рядовым и сержантам очень захочется всё, что они про власть думают, высказать тому, кто оказался сыном пресс-секретаря Президента и находится рядом. И выскажут. Не потому, что именно сын пресс-секретаря виноват в чем то, а потому, что не поверят в искреннее желание быть таким же, как и они.
    В СССР, в 82-88 годах были те, кто считал срочную службу. И были те, кто искренне хотел "оказать помощь" и отправить "для прохождения" южнее Кушки. Тогда, кстати, интернета, такого, как сейчас, не было. Что внук Устинова (я даже не знаю, был ли внук у Дмитрий Фёдоровича) служил при штабе или в Забайкалье, если и узнали бы то или из газет или из сплетен. Не только прекрасная и приятная часть человечества сплетни разносит.
    Что то в сторону от новости ушел...
    Верю, что младший Песков служил срочную службу, если не жил за рубежом, не носил иную фамилию, не привлекался и т.д. и т.п. Вот это как раз МО может очень просто подтвердить/опровергнуть. Подтвердят - значит служил. Опубликуют данные о в/ч, времени, ВУС, 4 крайних цифры закреплённого стрелкового - будет подзатыльник всем, кто сомневается.
    Жду подзатыльник...
    1. Bogalex
      Bogalex Сегодня, 19:07
      +2
      В одной воинской части со мной проходил срочную службу фигурист Евгений Плющенко. Видели его там ровно два раза - первый раз на присяге, а второй, когда он после демобилизации приехал и забрал свое солдатское денежное довольствие за два года.
      Служил ли Плющенко в ракетных войсках и артиллерии? Да, по всем документам - служил. И в военном билете у него, не сомневаюсь, всё в порядке. Демобилизовывался он, кстати, ефрейтором.
      Ни на что не намекаю, так, к слову...
  23. avdkrd
    avdkrd Сегодня, 18:03
    0
    В принципе, вызывает уважение. Даже если не на передке, не штурмовиком, но не на Мальдивах и не в офисе на гламурной должности. Не стоит обесценивать такие новости. Пригожину верю на 100%, значит парень стоящий, не отсиживался и не ура-патриот.
  24. Sumotori_380
    Sumotori_380 Сегодня, 18:05
    -1
    На имя человек рефлекторно откликается. Как и на фамилию. Сослуживцы как минимум должны были заподозрить что-то...
    1. михаил3
      михаил3 Сегодня, 19:36
      0
      Цитата: Sumotori_380
      На имя человек рефлекторно откликается. Как и на фамилию. Сослуживцы как минимум должны были заподозрить что-то...

      На то, чтобы не "заподозрили" чего не надо, молчи-молчи в части имеется) Может кто и подозревал, но ума хватило помалкивать. При царе служить было честью, и лицо прятать никому в голову не пришло бы. Но уже сыны Сталина имели немалые проблемы из-за фамилии. С тех пор лучше не стало, даже совсем.
  25. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:09
    +2
    Предположим что человек проходил службу в зоне конфликта и фио было изменено для безопасности. Вопрос в другом. Зачем эту информацию обнародовали? Ладно там ближний родственник политического лица. Но он же еще бывший сотрудник частной компании, а не регулярной армии. what Моя логика сломалась.
    1. Скорин
      Скорин Сегодня, 18:37
      0
      Сменил ФИО...а может и внешность? Главное, чтобы пол не поменял в целях конспирации.
  26. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:20
    -2
    Цитата: mann
    Зачем и для чего скрывали про Пескова младшего ?
    Разведка противника могла вычислить и ликвидировать.Очевидно же.

    Не очевидно.
    Разведка существует для сбора сведений о противнике.
    А " рядовой Песков" не является все ВС РФ.
  27. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 18:30
    +2


    Вот скажите от такой мажорной жизни, зачем лезть по колено в грязь? Говорят Коля очень агрессивный после того, как отсидел в Британии. Приехав в Россию. Вполне возможно, что опять распускал руки и тогда артиллерия в СВО, оказалась хорошим ходом. И не передний край и льготы заслужены. Во всяком случае, то что некто сначала жил заграницей, потом под крылышком влиятельного ппы и вдруг проснулся патриотизм.
  28. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 18:32
    +1
    А Роман Абрамович наверное был снайпером под чужой фамилией и вымышленной легендой. Там же воевала и отдельная штурмовая рота российско-израильских олигархов. В целях конспирации их имена были изменены. Рота показала чудеса изворотливости, военной хитрости, нанесла максимальный урон противнику.
  29. KrolikZanuda
    KrolikZanuda Сегодня, 18:42
    -3
    Ну молодец, чо. Чем он отличается от остальных бойцов?
  30. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 18:45
    +2
    Ну ну...прям сын мажорчик изъявил желание послужить Родине....да да.....в этот бред поверит наивный идиот. Все просто объясняется. Песков вовремя просек ситуацию и вовремя подстелил СЕЬБЕ СОЛОМКУ. Так что это не личное желание и жажда сына отдать долг Родине..а политические интересы самого Пескова как высшего гос чиновника с ...которых будут спрашивать по полной после окончания СВО весь народ России и задавать самый первый вопрос каждому высшему гос чиновнику старны .. - Ты лично отправмил своего сына солдатом на СВО? Ну вот Песков для себя лично и отправил своего отпрыска и его мнение ему пофиг. Приказали и все....и еще не известно сколько он там якобы служил..по факту может неделю. Факт прибытия есть ..ЕСТЬ. Факт работы в составе расчета есть...есть. Все.Сыночек за эту неделю сделал для отчета тысячу фото и все пучком.
    1. Скорин
      Скорин Сегодня, 18:58
      0
      А ведь это может стать просто спасительным лайфхаком для российских чиновников всех уровней. Договаривается он с Пригожиным, сынуля там недельку- две типа под чужой фамилией в паре км от передовой в ратнике, селфи поделает как Рогозин, пару раз шмальнет в сторону противника и все...потом Пригожин по требованию "случайно признается", что мол некто воевал в его ЧВК "по колено в грязи". Все, профит! Чиновник отчитался за сына, Пригожин не в накладе, ура-патриоты бросают в воздух чепчики.