Пригожин рассказал подробности о службе сына пресс-секретаря Кремля Пескова в ЧВК «Вагнер»

Я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество. Знал об этом только я и руководитель кадровой службы... его поставили членом расчета на «Урагане»

Сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, Николай Песков действительно проходил службу в рядах ЧВК «Вагнер». Он служил в должности заряжающего реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.По словам Пригожина, к нему обратился сам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сказал, что его сын собрался участвовать в спецоперации и отговаривать его бесполезно. Этот разговор имел место летом 2022 года, подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».Как отметил руководитель «оркестра», для устройства сына высокопоставленного чиновника в частную военную компанию, пришлось сделать определенные манипуляции.- рассказал Пригожин.По словам основателя ЧВК «Вагнер», Песков-младший служил на транспортно-заряжающей машине. Он отработал «от звонка до звонка», отметил Пригожин, подчеркнув «мужество и героизм» сына пресс-секретаря Кремля.Ранее Пригожин сообщил, что Песков-младший был артиллеристом в ЧВК «Вагнер». Но это заявление вызвало определенное недоверие в российском интернет-пространстве и основателю ЧВК пришлось раскрыть более подробную информацию. Известно, что Николай Песков в свое время прошел срочную службу в армии, в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Почему он решил участвовать в спецоперации именно в составе ЧВК, не сообщается.