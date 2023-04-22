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Врио губернатора Запорожской области сообщил о диверсии против депо в Мелитополе

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Врио губернатора Запорожской области сообщил о диверсии против депо в Мелитополе

На территории Мелитопольского локомотивного депо произошел взрыв. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.


Балицкий отметил, что диверсия на территории объекта гражданской инфраструктуры произошла в 7:45 утра. По его словам, это является очередным преступлением украинских боевиков в отношении мирного населения региона.

Врио губернатора также напомнил, что в Запорожской области в текущем месяце произошла целая серия атак боевиков киевского режима, включающая в себя артиллерийские обстрелы населенных пунктов Токмак, Васильевка, Пологи, Каменка-Днепровская, Мелитополь и других. Прицельно наносились удары по объектам гражданской инфраструктуры, в результате которых получили ранения и погибли мирные граждане.

Артиллерийские удары, нанесенные боевиками 7 апреля, пришлись по зданию спортивной школы, Дому малютки, Дому культуры и поликлинике, 9 апреля были обстреляны жилые дома, в результате чего получили ранения мирные граждане. Кроме того, были обстреляны из артиллерийских орудий молочные цеха скотоводческого предприятия.

Балицкий обратился к Главному следственному управлению СК РФ с просьбой приобщить эту информацию к материалам уголовного дела по фактам совершения киевским режимом многочисленных преступлений, предусмотренных ст. 356 "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и ст. 357 "Геноцид" УК РФ.
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4 комментария
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  1. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 17:59
    +2
    ДиверсиЯ понятие растяжимое. А конкретно?
  2. divan
    divan Сегодня, 17:59
    +4
    ну, сколько можно комментировать? пора уже и "ответки" горячие посылать с любовью!
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:11
    +1
    По сути - вся новость в одном предложении. Остальное - вода для массы.
  4. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 18:46
    +1
    Такие диверсии и обстрелы каждый день проводят укронацисты. Пока эту мразь не выгонят с бывшей Украины ,это будет каждый день повторятся.