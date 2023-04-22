Военное обозрение
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В Южно-Китайском море обнаружили потопленное в 1942 году японское судно, перевозившее австралийских военнопленных

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В Южно-Китайском море обнаружили потопленное в 1942 году японское судно, перевозившее австралийских военнопленных

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что исследователи обнаружили на дне Южно-Китайского моря обломки японского судна Montevideo Maru, затопленного подводной лодкой ВМС США во время Второй мировой войны в июле 1942 года.


На корабле тогда находилось 1 060 военнопленных и гражданских заключенных из разных стран, среди которых 850 были австралийскими военнослужащими. Считается, что команда американской подводной лодки не знала, что японское судно перевозит военнопленных и заключенных.

Среди погибших было 35 моряков с норвежского торгового судна MV Herstein, из общего состава экипажа корабля выжило примерно двадцать японцев из 88 охранников и членов команды.

Наконец-то место упокоения потерянных душ (и судна) Montevideo Maru было найдено. Среди 1 060 заключенных, находившихся на борту, 850 были австралийскими военнослужащими, жизни которых оборвались. Мы надеемся, что эти известия принесут утешение их близким

— написал австралийский премьер в своем аккаунте в соцсети.

Поисками затонувшего японского корабля занималась команда исследователей некоммерческого фонда Silentworld Foundation, собранная по инициативе и при финансовой поддержке Министерства обороны Австралии. Им понадобилось 12 дней изучения дна в месте предполагаемого затопления судна, в результате чего обломки корабля были обнаружены на глубине более четырех тысяч метров вблизи побережья Филиппин. В оборонном ведомстве Австралии сообщили, что работы по подъему остатков Montevideo Maru проводиться не будут.

Известно, что в момент затопления корабля на его борту всего находилось 1 060 военнопленных, из которых 850 были военнослужащими Австралии и еще 129 гражданских из этой страны. Японское вспомогательное судно следовало из Рабаула (Папуа-Новая Гвинея) на один из островов китайской провинции Хайнань.

Эта трагедия считается крупнейшей морской катастрофой Австралии. В память о ее жертвах в стране установлены два воинских мемориала в городах Мельбурн и Балларат, штат Виктория.
Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/wiki/SS_Montevideo_Maru
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6 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:06
    +9
    Это вам не сказки петь про "убийцу гражданских Маринеску". Одно время из каждого утюга врали, что он не плавказарму утопил с цветом Кригсмаин, а чуть не с наганом гонялся по волнам за ранеными и военнопленными, и все они были гражданскими...
    А вот наглосюксы любили военнопленных топить - тот же Кап Аркона... В воде расстреливали, кто сразу не утоп...
    1. Альф
      Альф Сегодня, 18:24
      +6
      Цитата: Bingo
      А вот наглосюксы любили военнопленных топить - тот же Кап Аркона... В воде расстреливали, кто сразу не утоп...

      Не только пленных. Достаточно вспомнить бой в море Бисмарка в 42-м, когда американцы и австралийцы уничтожили почти весь японский конвой, а спасавшихся вплавь и на шлюпках расстреливали с самолетов...
      Судьба примерно 1000 моряков и солдат, оставшихся в море, оказалась печальной. Уже во время второй атаки 3 марта началось то, что дало повод обвинить американцев и австралийцев в военном преступлении. Союзные самолёты начали систематически уничтожать шлюпки и спасательные плоты, пытавшиеся прорваться из Лаэ катера и баржи, расстреливать беспомощных людей. Эта «операция» (в которой участвовали и американские торпедные катера) продолжалась несколько дней – до тех пор, пока в воде не осталось никого. Официальная история Королевских Австралийских ВВС описывает происходившее следующими словами:

      «Это был ужасный, но необходимый финал: «бофайтеры», «бостоны» и «митчеллы» рыскали над водами залива Хуон, разыскивая и уничтожая баржи и плоты, набитые выжившими с погибших вражеских кораблей. Это была мрачная и кровавая работа, для которой экипажи имели мало сил. Некоторые из пилотов «бофайтеров» признавались, что их просто тошнит. На что последовал резкий и правдивый ответ одного из командиров, что любой из этих людей был врагом, который стремился уничтожать своих противников. Поэтому каждый япошка, которого пушки «бофайтеров» не пустят на берег – это япошка, которого не придется убивать нашей армии»
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:06
    +1
    Явно пленные были задраены в трюмах ,страшная смерть от своих же.США соболезнования принесли или всё на японцев свалили.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:14
    +3
    Союзники США должны вечно помнить, что сотрудничество с этой страной обязательно кончится вот такой гибелью их граждан от американских рук.
  4. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 18:38
    +1
    Для англосаксов это обычное дело. В истории известно как английская авиация 3 мая 1945 года в Любекской бухте Балтийского моря расстреляла и потопила транспорты с содержащимися на них военнопленными. За это преступление ни кто не ответил.
  5. ВохаАхов
    ВохаАхов Сегодня, 18:47
    +1
    Надо добавить, что потопила судно американская ПЛ "Стёржен".