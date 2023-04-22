В Южно-Китайском море обнаружили потопленное в 1942 году японское судно, перевозившее австралийских военнопленных

Наконец-то место упокоения потерянных душ (и судна) Montevideo Maru было найдено. Среди 1 060 заключенных, находившихся на борту, 850 были австралийскими военнослужащими, жизни которых оборвались. Мы надеемся, что эти известия принесут утешение их близким

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что исследователи обнаружили на дне Южно-Китайского моря обломки японского судна Montevideo Maru, затопленного подводной лодкой ВМС США во время Второй мировой войны в июле 1942 года.На корабле тогда находилось 1 060 военнопленных и гражданских заключенных из разных стран, среди которых 850 были австралийскими военнослужащими. Считается, что команда американской подводной лодки не знала, что японское судно перевозит военнопленных и заключенных.Среди погибших было 35 моряков с норвежского торгового судна MV Herstein, из общего состава экипажа корабля выжило примерно двадцать японцев из 88 охранников и членов команды.— написал австралийский премьер в своем аккаунте в соцсети.Поисками затонувшего японского корабля занималась команда исследователей некоммерческого фонда Silentworld Foundation, собранная по инициативе и при финансовой поддержке Министерства обороны Австралии. Им понадобилось 12 дней изучения дна в месте предполагаемого затопления судна, в результате чего обломки корабля были обнаружены на глубине более четырех тысяч метров вблизи побережья Филиппин. В оборонном ведомстве Австралии сообщили, что работы по подъему остатков Montevideo Maru проводиться не будут.Известно, что в момент затопления корабля на его борту всего находилось 1 060 военнопленных, из которых 850 были военнослужащими Австралии и еще 129 гражданских из этой страны. Японское вспомогательное судно следовало из Рабаула (Папуа-Новая Гвинея) на один из островов китайской провинции Хайнань.Эта трагедия считается крупнейшей морской катастрофой Австралии. В память о ее жертвах в стране установлены два воинских мемориала в городах Мельбурн и Балларат, штат Виктория.