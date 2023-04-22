Армия Судана заявила, что «потушила мятеж» в стране, но не смогла назвать сроки прекращения боевых действий

На фоне продолжающегося в Судане противостояния правительственных войск и восставших Сил быстрого реагирования, командование суданской армии сделало интересное заявление. По утверждению суданских вооруженных сил, им якобы удалось «потушить мятеж» в стране.
В то же время, суданское военное командование не смогло назвать конкретные сроки прекращения боевых действий. В распространенном военным командованием заявлении утверждается, что Судан был избавлен от «крупнейшего оппортунистического проекта» в его истории. Но в следующем предложении сообщается, что мятежники пытаются «направить еще больше разгромленных сил» в столицу страны Хартум.
Таким образом, не представляется возможным установить, насколько заявление командования правительственных войск о победе над восставшими спецназовцами соответствует действительности. Известно, что Силы быстрого реагирования (СБР) продолжают обстреливать ряд важных объектов на территории суданской столицы и ряда других населенных пунктов.
Напомним, что с 15 апреля в Судане продолжаются вооруженные столкновения между правительственными войсками, которые верны президенту страны генералу Абдель Фаттаху аль-Бурхану и Силами быстрого реагирования (бывшие племенные ополчения «Джанджавид»), которые подчиняются генералу Мухаммеду Хамдану Дагло.
Отметим, что в свое время генерал Дагло оказывал помощь ливийским войскам Халифы Хафтара, также он находится под действием западных санкций из-за участия в боевых действиях в Дарфуре.