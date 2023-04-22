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Армия Судана заявила, что «потушила мятеж» в стране, но не смогла назвать сроки прекращения боевых действий

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Армия Судана заявила, что «потушила мятеж» в стране, но не смогла назвать сроки прекращения боевых действий

На фоне продолжающегося в Судане противостояния правительственных войск и восставших Сил быстрого реагирования, командование суданской армии сделало интересное заявление. По утверждению суданских вооруженных сил, им якобы удалось «потушить мятеж» в стране.


В то же время, суданское военное командование не смогло назвать конкретные сроки прекращения боевых действий. В распространенном военным командованием заявлении утверждается, что Судан был избавлен от «крупнейшего оппортунистического проекта» в его истории. Но в следующем предложении сообщается, что мятежники пытаются «направить еще больше разгромленных сил» в столицу страны Хартум.

Таким образом, не представляется возможным установить, насколько заявление командования правительственных войск о победе над восставшими спецназовцами соответствует действительности. Известно, что Силы быстрого реагирования (СБР) продолжают обстреливать ряд важных объектов на территории суданской столицы и ряда других населенных пунктов.

Напомним, что с 15 апреля в Судане продолжаются вооруженные столкновения между правительственными войсками, которые верны президенту страны генералу Абдель Фаттаху аль-Бурхану и Силами быстрого реагирования (бывшие племенные ополчения «Джанджавид»), которые подчиняются генералу Мухаммеду Хамдану Дагло.

Отметим, что в свое время генерал Дагло оказывал помощь ливийским войскам Халифы Хафтара, также он находится под действием западных санкций из-за участия в боевых действиях в Дарфуре.
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:58
    -2
    На базе США в Джибути столпотворение самолётов ,только американских прибыло 17 для эвакуации.Весь запад и ЮК с Японией послали силы для эвакуации,только про наших молчок.Есть сайт Посольство США в Судане можно иногда просматривать.В Судане бардак полный.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:09
    0
    Ну и слава богу, что мятеж потушен! Теперь запануем на новой базе!
    1. Комментарий был удален.
    2. фа2998
      фа2998 Сегодня, 18:38
      -1
      В стране-гражданская война.Здесь представлено мнение только одной из сторон.Строить базу в этом бардаке-перевод народных денег. hi
    3. Комментарий был удален.