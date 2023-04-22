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Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал о бунтах среди военнослужащих ВСУ под Артемовском: «Они бросают оружие и уходят»

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Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал о бунтах среди военнослужащих ВСУ под Артемовском: «Они бросают оружие и уходят»

В бригадах вооруженных сил Украины, находящихся в городах Часов Яр и Константиновка на Артемовском направлении, нарастает недовольство военнослужащих, они бунтуют. Об этом сообщил в Telegram-канале основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.


По утверждению Пригожина, украинские военнослужащие не хотят погибать. Поэтому они прекращают участвовать в боевых действиях и уходят из расположения частей.

Они бросают оружие, встают и уходят. Дайте им возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками

- заявил Пригожин, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому и командующему Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковнику Александру Сырскому.

Отметим, что Часов Яр и Константиновка, упомянутые Пригожиным, находятся в непосредственной близости от Артемовска, который уже несколько месяцев осаждают подразделения ЧВК «Вагнер». Именно в этих городах формируются силы для постоянного подкрепления воюющих в Артемовске частей ВСУ. Сюда отводятся войска из Артемовска на ротацию, отсюда в Артемовск возят боеприпасы, вооружение, продовольствие.

В то же время, ранее Пригожин заявлял, что пока преждевременно говорить о формировании котла для украинских войск в Артемовске. Но он отметил, что украинские силы в городе находятся в оперативном окружении. Российские войска простреливают все дороги, ведущие в Артемовск, но пока еще не имеют над ними полного контроля.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
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15 комментариев
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  1. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 18:07
    0
    Если про Пескова правда, то и здесь нет оснований сомневаться.
    Но работы ещё много у наших мужиков, это по любому.
    п.с. Украинцев понять там под Бахмутом можно, «отверстие» то не из стали.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:09
      +1
      Заметьте,он обращается к Зелебубе..Есть тут определенный смысл.Это прежде всего пропаганда,а не ложь или правда.Для нас Пригожин говорит другое-сражаются отчаянно
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 18:15
        +3
        Да кто же сомневается, что отчаянно?
        Не было бы отчаянно не дрались бы там столько времени.
      2. Tusv
        Tusv Сегодня, 18:54
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        Заметьте,он обращается к Зелебубе..Есть тут определенный смысл.Это прежде всего пропаганда

        Кстати первое обращение к Зелебобе было такое: "Ни за что не покидайте Бахмут". За три месяца произошли существенные изменения. Это не пропаганда. Это реальный стёб или по буржуйски троллинг. Кому как нравиться
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 20:03
          0
          Кому как нравиться

          ....да, было такое.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 18:08
    +2
    Ну, Пригожин чаще говорит и о другой ситуации - когда оборона ВСУ не ломается, а держится очень стойко, фанатично.
    1. Igool
      Igool Сегодня, 20:03
      0
      Цитата: monetam
      когда оборона ВСУ не ломается, а держится очень стойко, фанатично.


      Так он и цейчас этому не противоречит. В данном случае он говорит о Часов Яр и Константиновке, где формируются подкрепления и ротация для ВСУ в Артемовске.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:09
    0
    Всё может быть ,находясь под огневым воздействием сутками и чувствуя беспомощность у всушников начало башню сносить.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:42
      0
      Вы же понимаете,что бывает с военнослужащими,во время войны отставляющие позиции..Это посыл к верхушке укрорейха.
      1. Igool
        Igool Сегодня, 20:08
        0
        Цитата: dmi.pris1
        отставляющие позиции..


        Не совсем так, в Артемовске все попрежнему, ни кто не бежит, давят их так же по прежнему, а в воинских частях, формирующих подкрепление и ротацию- в Часов Яр и Константиновке- вот там идет брожение. Ну так там и ранее не все в порядке было для ВСУ. Постоянно какие- то ЧП.
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:19
    +1
    Ещё бы хоть иногда кто называл честные цифры - количество этих бунтующих... А то может сложиться неверное представление, что их тысячи и тысячи...
  5. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 18:36
    -1
    Надо организовываться и оружие против преступников командиров использовать, или всем дружно сдаваться.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:36
    0
    Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал о бунтах среди военнослужащих ВСУ под Артемовском: «Они бросают оружие и уходят»
    . О чем это говорит??? Вроде как о многом, но по сути... ничего и никак.
    Хотя, бум посмотреть, как дальше дело пойдёт.
  7. Roust
    Roust Сегодня, 18:41
    -1
    Кто хотел жить, тот не пошёл убивать русских солдат.
  8. Alex_mech
    Alex_mech Сегодня, 18:54
    0
    Цитата: кот бегемот
    Надо организовываться и оружие против преступников командиров использовать, или всем дружно сдаваться.

    Какой то фантастический сценарий. С чего бы им сдаваться? Потому что Пригожин так сказал?