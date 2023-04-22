Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал о бунтах среди военнослужащих ВСУ под Артемовском: «Они бросают оружие и уходят»

Они бросают оружие , встают и уходят. Дайте им возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками

В бригадах вооруженных сил Украины, находящихся в городах Часов Яр и Константиновка на Артемовском направлении, нарастает недовольство военнослужащих, они бунтуют. Об этом сообщил в Telegram-канале основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.По утверждению Пригожина, украинские военнослужащие не хотят погибать. Поэтому они прекращают участвовать в боевых действиях и уходят из расположения частей.- заявил Пригожин, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому и командующему Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковнику Александру Сырскому.Отметим, что Часов Яр и Константиновка, упомянутые Пригожиным, находятся в непосредственной близости от Артемовска, который уже несколько месяцев осаждают подразделения ЧВК «Вагнер». Именно в этих городах формируются силы для постоянного подкрепления воюющих в Артемовске частей ВСУ. Сюда отводятся войска из Артемовска на ротацию, отсюда в Артемовск возят боеприпасы, вооружение, продовольствие.В то же время, ранее Пригожин заявлял, что пока преждевременно говорить о формировании котла для украинских войск в Артемовске. Но он отметил, что украинские силы в городе находятся в оперативном окружении. Российские войска простреливают все дороги, ведущие в Артемовск, но пока еще не имеют над ними полного контроля.