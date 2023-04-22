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МЧС: обнаруженный в Белгороде боеприпас оказался неопасным

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МЧС: обнаруженный в Белгороде боеприпас оказался неопасным

Обнаруженный в Белгороде боеприпас оказался неопасным. Взрывотехники извлекли его из-под земли и внимательно осмотрели. На месте происшествия действует режим чрезвычайной ситуации.

Об этом представителям СМИ сообщил начальник Управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов.

Бомба находилась на глубине семи метров.

Сейчас специалисты взрывотехники оценили обстановку и, по их мнению, по экспертным оценкам, боеприпас не взрывоопасен

- заявил он.

Позже в СМИ появилась информация, что на бомбе отсутствовал взрыватель.

Жителей окрестных домов, расположенных вблизи 15-го дома по улице Шаландина, в количестве примерно трех тысяч человек, эвакуировали в безопасное место. После этого при помощи автокрана боеприпас извлекли и вывезли на Яковлевский полигон ГО, чтобы там его уничтожить. Бомбу перевозили на автомобиле КамАЗ оранжевого цвета в сопровождении представителей специальных служб и военных.

Факт того, что боеприпас был вывезен, подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Теперь, когда опасность миновала, жителей постепенно возвращают в их квартиры.

Согласно предварительным данным, «виновницей» происшествия была авиационная бомба ФАБ-500. Упав с большой высоты, она ушла под землю на пять метров. Когда ее пытались достать, она провалилась еще на два. Предполагается, что ее ненамеренно сбросил пролетавший над городом бомбардировщик ВКС РФ.

Перед тем, как был найден неразорвавшийся боеприпас, 20 апреля на улице Ватутина в Белгороде разорвалась другая аналогичная фугасная бомба, упав с высоты. В результате близлежащие дома были повреждены, а один из припаркованных автомобилей забросило на крышу магазина.
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25 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:12
    +13
    Какая то фигня..Уронили с самолета два боеприпаса.Один вообще без взрывателя?Что происходило перед вылетом этого Су?
    1. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 18:18
      +5
      Что то странное. Если это бомбы РФ, то здесь должна разбираться ФСБ.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 18:22
        +2
        Без взрывателя это вообще странно. А писали что случайно сброшенная бомба 100% не взорвется?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:37
          +3
          Мне одному кажется,что как только начали применять серьезно авиацию,то в авиачастях начали творится странные вещи..С падением самолета в Ейске,в Белгороде вот это...
      2. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 18:52
        0
        Цитата: Алексей Лантух
        Что то странное. Если это бомбы РФ, то здесь должна разбираться ФСБ.

        А може туточки козни инопланетян ! what

    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 18:38
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Что происходило перед вылетом этого Су?

      Случившееся в Белгороде иначе чем русским чудом и Божьим промыслом не назовёшь. 2 ФАБа с УМПК от перепутавших Харьков с Белгородом лётчиков Су-34 и при этом нет погибших, а разрушения минимальны.


      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:48
        +4
        Господь наверное уберег.Однако отсутствие взрывателя ....Что за божественный чудак на аэродроме?Снимал бы уже оба....Чтоб ни вашим,ни нашим.. Вопросы,вопросы
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 19:08
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Что происходило перед вылетом этого Су?

      Да очень похоже на САБОТАЖ. У контрразведки должны возникнуть вопросы...
  2. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 18:12
    +1
    ужасно! куда она могла ещё на два метра провалиться? в катакомбы?
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 18:19
      -1
      Перед тем, как был найден неразорвавшийся боеприпас, 20 апреля на улице Ватутина в Белгороде разорвалась другая аналогичная фугасная бомба, упав с высоты. В результате близлежащие дома были повреждены, а один из припаркованных автомобилей забросило на крышу магазина.
      вроде понятно..но ,ничего не ясно.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:42
      0
      Цитата: seregatara1969
      куда она могла ещё на два метра провалиться?

      В коллектор, в теплотрассу, да чего тут только нет в городах! Речку в трубу загнали например! Или в подземный переход...
  3. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 18:17
    0
    Это который бахнул из под земли огнём, дымом, землетрясением и оставил воронку 20 метров не опасный, или ещё есть?
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 18:27
      +1
      Нет , взорвался тот который не должен был взорваться. А нашли второй ,к счастью без взрывателя. Хотя почему без него!?
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 18:28
        +1
        Хороший вопрос)
        Извините, что коротко
  4. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 18:28
    +7
    Вообще дичь какая то.
    Сначала несанкционированный сход авиабомбы с нашей СУшки. Уже дичайшее происшествие. Это чудо что никто не пострадал.
    Потом внезапно выясняется что их две упало. Но о второй никому не сказали. Хотя точно знали о ней. И тихонько искали её, а вот как нашли, начали три тыщи человек эвакуировать. Видимо, чтоб никто не догадался. А если бы она ночью жахнула в спальном районе?
    Если летели бомбить, то почему одна бомба без взрывателя?
    Всё больше непоняток в этой истории.

    Или более реальный вариант - всё же хохлолитак это был. И он относительно успешно отбомбился (благо без жертв) и улетел. И если это так, то это жесткий **** нашей ПВО. О котором стесняются рассказать обывателям.
  5. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 18:31
    -3
    Что то не похоже, что эта бомба не разорвалась. Судя по фото то тут воронка приличная
    [center][thumb]https://topwar
  6. фа2998
    фа2998 Сегодня, 18:33
    +2
    Если самолет на боевом вылете-ПОЧЕМУ на нем подвешен боеприпас без взрывателя? Да и бомбы теряют на пути к цели.Бардак творится в этой авиационной части. hi
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:40
    -1
    Да, что называется повезло. В Москве, к примеру, грунт везде - гуано, еще и дома впритык стоят. Тут где бы ФАБ-500 не грюкнулась, наоборот только хуже бы от взрыва на глубине было.
    Так что уж повезло, так повезло.
  8. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 18:43
    +2
    Странно как то. Или что то недоговаривают.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:59
      +1
      Странная Военная Операция....Вроде и не на войне,а на наши города падает всякая ...Ладно бы от всук,они-враги и это логично..Но от своих...
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:58
    +1
    Пилота и технарей под микроскоп. И местного контрика за одно.
    1. Пижон
      Пижон Сегодня, 19:33
      -1
      И местного контрика за одно.
      Зачем, за одно? Можно и за обаlol
  10. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:01
    +2
    После этой статьи вопросов стало ещё больше... Одна упала и взорвалась, вторая (хотя говорили что была всего дна) оказалась совсем без взрывателя и причем её не раскидало от взрыва первой... Что то не клеится всё в кучу. Я то думал что сегодняшняя с прошлой войны осталась...
  11. Грац
    Грац Сегодня, 19:12
    +1
    большие вопросы к вооруженцам, и к пилоту также думаю возникнут
  12. RRiv
    RRiv Сегодня, 19:54
    0
    на бомбе отсутствовал взрыватель

    Может быть ОБС? Кто то кого то не понял?