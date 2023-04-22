МЧС: обнаруженный в Белгороде боеприпас оказался неопасным

Обнаруженный в Белгороде боеприпас оказался неопасным. Взрывотехники извлекли его из-под земли и внимательно осмотрели. На месте происшествия действует режим чрезвычайной ситуации.
Об этом представителям СМИ сообщил начальник Управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов.
Бомба находилась на глубине семи метров.
Сейчас специалисты взрывотехники оценили обстановку и, по их мнению, по экспертным оценкам, боеприпас не взрывоопасен
- заявил он.
Позже в СМИ появилась информация, что на бомбе отсутствовал взрыватель.
Жителей окрестных домов, расположенных вблизи 15-го дома по улице Шаландина, в количестве примерно трех тысяч человек, эвакуировали в безопасное место. После этого при помощи автокрана боеприпас извлекли и вывезли на Яковлевский полигон ГО, чтобы там его уничтожить. Бомбу перевозили на автомобиле КамАЗ оранжевого цвета в сопровождении представителей специальных служб и военных.
Факт того, что боеприпас был вывезен, подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Теперь, когда опасность миновала, жителей постепенно возвращают в их квартиры.
Согласно предварительным данным, «виновницей» происшествия была авиационная бомба ФАБ-500. Упав с большой высоты, она ушла под землю на пять метров. Когда ее пытались достать, она провалилась еще на два. Предполагается, что ее ненамеренно сбросил пролетавший над городом бомбардировщик ВКС РФ.
Перед тем, как был найден неразорвавшийся боеприпас, 20 апреля на улице Ватутина в Белгороде разорвалась другая аналогичная фугасная бомба, упав с высоты. В результате близлежащие дома были повреждены, а один из припаркованных автомобилей забросило на крышу магазина.