Российская Федерация в ближайшее время может выслать более 30 сотрудников дипломатических представительств Германии. Об этом сообщает издание Bild.По утверждению издания, Москву покинет треть всех работающих в России немецких дипломатов. Их численность оценивается в 90 человек. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова анонсировала высылку из РФ более 20 немецких дипломатов. То есть, речь шла о зеркальном ответе на высылку из Германии более 20 сотрудников российской дипломатической миссии.В России действия Берлина оценили как однозначно недружественный шаг. В заявлении МИД РФ подчеркивается, что Германия делает все возможное для разрыва длительных российско-германских отношений.Напомним, что на протяжении последних трех десятилетий Россия активно развивала партнерские отношения с ФРГ, Берлин долгое время был одним из ключевых экономических партнеров нашей страны в Европе.Ситуация стала стремительно меняться после начала специальной военной операции ВС РФ в Донбассе. Германия так и не смогла следовать собственным суверенным курсом, полностью продемонстрировав политическую зависимость от Вашингтона.Напомним, что в 2023 году из Москвы высылали четырех австрийских дипломатов в качестве ответа на высылку сотрудников МИД России из Австрии. Также Россия высылала латвийских и эстонских дипломатов в ответ на недружественные действия со стороны прибалтийских республик.