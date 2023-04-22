Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкая пресса: Россия собралась выслать треть всех германских дипломатов

40
Немецкая пресса: Россия собралась выслать треть всех германских дипломатов

Российская Федерация в ближайшее время может выслать более 30 сотрудников дипломатических представительств Германии. Об этом сообщает издание Bild.


По утверждению издания, Москву покинет треть всех работающих в России немецких дипломатов. Их численность оценивается в 90 человек. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова анонсировала высылку из РФ более 20 немецких дипломатов. То есть, речь шла о зеркальном ответе на высылку из Германии более 20 сотрудников российской дипломатической миссии.

В России действия Берлина оценили как однозначно недружественный шаг. В заявлении МИД РФ подчеркивается, что Германия делает все возможное для разрыва длительных российско-германских отношений.

Напомним, что на протяжении последних трех десятилетий Россия активно развивала партнерские отношения с ФРГ, Берлин долгое время был одним из ключевых экономических партнеров нашей страны в Европе.

Ситуация стала стремительно меняться после начала специальной военной операции ВС РФ в Донбассе. Германия так и не смогла следовать собственным суверенным курсом, полностью продемонстрировав политическую зависимость от Вашингтона.

Напомним, что в 2023 году из Москвы высылали четырех австрийских дипломатов в качестве ответа на высылку сотрудников МИД России из Австрии. Также Россия высылала латвийских и эстонских дипломатов в ответ на недружественные действия со стороны прибалтийских республик.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
40 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 18:20
    0
    Это только начало.
    Пусть к нашему параду в Берлине готовятся.
    Трибуну строят, билеты продают.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:31
      +3
      А есди без этой галимой чуши,сказанного ДАМом?Страна,фактически находится в состоянии войны с нами,что делать им всем здесь,потомкам Шуленбурга?
      1. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 18:47
        +2
        Цитата: Алексей Зоммер
        Трибуну строят, билеты продают.

        Ага. За рубли. Касса в здании нашего посольства. good
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 19:00
          +1
          Посмотрим, точные у этого Bild сведения? wassat Ещё год назад можно было вообще всех забугорных выслать. am Если их страны сразу поставляли всё для укронацистов, $$$ отстёгивали, наёмников отправляли? Больше года прошло. Ничего в поведении забугорных не изменилось
      2. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 19:02
        +1
        А в чем чушь то?
        И зачем Вы злитесь?
        Злиться не надо.
        Вы почему решили, что можете решать, что чушь, а что нет?
        Потому что фанерный маршал чтоли.
        А?
        Солдат.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 19:40
          -1
          Младший сержант СА .Нисколько не злюсь.Просто зачем писать то,что сказано явно неумно?Что бы провести Парад Победы ,надо быть единым Советским Народом,с соответствующим общественным строем и политическим руководством.У нас нет ри тооо,ни другого.Зачем повторять за человеком,которому наплевать на тех,кто ниже его?
      3. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 19:09
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        А есди без этой галимой чуши,сказанного ДАМом?С

        Солдат у Вас что Медведев жену отбил, что Вы так волнуетесь из за каждой его фразы?
      4. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 19:21
        0
        Солдат, хорош позориться )
        Неудачник ?
    2. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 18:57
      +2
      Какой там может быть парад, если радиация будет зашкаливает в первую 1000 лет после войны?
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 19:10
        +2
        Ой, ну прям 1000 лет. Даже в Чернобыле и вокруг уже можно жить давным-давно. На ядерных полигонах тоже не локальный радиационный апокалипсис происходит.
      2. edatlt
        edatlt Сегодня, 19:11
        0
        Что за чушь, вы по изучайте хотя бы тему
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 19:28
      0
      Цитата: Алексей Зоммер
      Это только начало.
      Пусть к нашему параду в Берлине готовятся.
      Трибуну строят, билеты продают.

      Билеты как продадут пусть на карту скинут: 2108 4035 5283 0132. Жду...
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 18:21
    +9
    гнать всех пинками под зад,нечего стесняться,они,войну нам объявили.
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 18:58
      +2
      Цитата: Аэродромный
      гнать всех пинками под зад,нечего стесняться,они,войну нам объявили.

      Пусть валят nach Deutsche faterland. Или просто nach...
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:22
    -4
    Вообще , они (немцы и т.д.) все правильно делают для достижения своих целей.
    1. Falx
      Falx Сегодня, 18:24
      +6
      если их цель заключается в самоубийстве, то да. делают всё верно.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:35
      +3
      Скорее американских целей. Как на редкость исключительно точно подметил наш МИД, идет уничтожение всего массива российско-германских (европейских) отношений, включая экономическое и дипломатическое измерение. Это одна из ключевых целей США в украинском конфликте и они в ней полностью преуспевают. России остается лишь следовать в колее этих решений.

      Это как какое-то проклятие в веках. Союз России и Германии ведет к процветанию обоих государств, а их конфликт всегда был направлен против их национальных интересов. И к выгоде третьей стороны. При этом обе стороны это видят и понимают как в контексте свершившейся истории (задним умом все очень сильны), так и в контексте грядущего. Но свернуть с этих рельс не в силах.
    3. Mishka78
      Mishka78 Сегодня, 18:36
      +5
      Цитата: ximkim
      Вообще , они (немцы и т.д.) все правильно делают для достижения своих целей.

      А разверните вашу мысль пожалуйста. Я вот год уже не могу понять немцев. Причём, в который раз на те же грабли они наступают.
      Сотрудничество а то и союз России и Германии очевидно подминает под себя всю Европу точно, а скорее всего способен на куда большее.
      Но, стоит начаться налаживанию близких и тесных связей, как вмешивается третья сила и немцы как бараны идут на убой.
      Первая и вторая мировые войны, нынешняя ситуация - ярчайшие примеры.
      Ведь у немцев были выгоднейшие контракты. Дешёвые ресурсы. Их бизнес принимали тут с распростёртыми объятьями, заводы, фабрики, пароходы - строй не хочу. Ключевой торговый партнёр. Прекрасный рынок сбыта. Мы им в обратку дешёвое сырьё, нефть, газ и т.п.
      Чем их так держат англосаксы уже более 100 лет - для меня загадка...
      1. El Barto
        El Barto Сегодня, 19:38
        0
        По контрактам, даже самым выгодным нужно платить. Если нагнуть Россию, поставить своих марионеток у власти, то можно будет ее фактически бесплатно грабить.
        Как говорится - краденая лошадь дешевле купленной.
        Вот и весь их интерес.
        Плюс они хотят в hohляндии захапать побольше земель для Байера и Басфа (перебив эту тему Дюпону и Каргиллу), и построить там АЭС взамен закрытых у себя.
        Так что по совокупности это именно имперские интересы ФРГ, конкурирующие с интересами англо-саксов.
        И немцы сейчас попу рвут пытаясь своих целей добиться. Если не выгорит, то Германии грозит полный Зильберфукс в экономике и социальном плане
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:23
    0
    Жду с нетерпением ответа от АнькиЛенки,подозреваю будет демогогия мы немцы имеем право наказывать ,а русские нет .Тогда в догонку можно ещё 20 выслать.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 18:34
      +2
      Жду с нетерпением ответа от АнькиЛенки....

      hi да ничего умного не скажет! Может, поистеричит crying поорёт am , как бывало, когда куда "по делам" ездила.....пора её саму послать и подальше!
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:53
        0
        Так пусть напрямую к Евгению Пригожину обратится с требованиями к ЧВК Вагнер?! hi Она много о себе узнает! laughingИли хотябы немецкая пресса.
  5. Fotoceva62
    Fotoceva62 Сегодня, 18:30
    +2
    Высылка немецких дипломатов является зеркальным ответом на действия немцев. Лицемеры, удивляются действиям России.
  6. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 18:31
    +2
    А может нашего посла из Берлина отозвать на время, в Москву для консультаций.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:36
      0
      Жаль за послом нельзя послать ТУ 160 ,не поймут.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 19:32
        0
        Цитата: tralflot1832
        Жаль за послом нельзя послать ТУ 160 ,не поймут.

        МиГ-31 можно, с "Кинжалами", и коридор сразу до Берлина запросить, на экскурсию, мол, летим...
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:33
    +1
    Немецкая пресса: Россия собралась выслать треть всех германских дипломатов
    . Нет предмета обсуждения... просто бумеранг к ним вернётся.
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 18:36
    0
    В заявлении МИД РФ подчеркивается, что Германия делает все возможное для разрыва длительных российско-германских отношений.

    Дело идёт к третьей мировой войне.
  9. Roust
    Roust Сегодня, 18:36
    0
    А почему только сейчас, и почему только немцев!?
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:37
    -2
    Можно вообще всех. По утверждению их непосредственной начальницы они вообще с Россией воюют. Можно подгонять автозак и говорить - шнель-шнель, граждане военнопленные и хендехохай энергичней
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:38
    0
    Да гоните же Вы их шею всех: все равно нормальных отношений нет: серый период.
  12. Светлан
    Светлан Сегодня, 18:38
    +1
    Ну.. пока это только вброс. Вброс через прессу. И пока ничего не понятно.
    Но то, на что я сегодня обратил внимание, так это передовица в Бильде : "Путинский план путча в Германии. Какую роль будут играть AfD и Sahra". Давно такого конкретного не видел. Это начало гонения на ведьм в самой Германии.
  13. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 18:42
    0
    В России действия Берлина оценили как однозначно недружественный шаг.

    «Однозначно недружественный»? А до этого дружбаны были? Серьёзно? Сколько волка не корми, а спиной не поворачивася... request
  14. Tusv
    Tusv Сегодня, 18:43
    0
    Господа гансы. Будьте так любезны, соблаговолите пожалуйста пойти по известному адресу. У Ленинграда есть замечательная 32я сцена по этому поводу - "Дорожная". Про очень грустное расставание
  15. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 18:44
    0
    ...высылку из РФ более 20 немецких дипломатов. ...В России действия Берлина оценили как однозначно недружественный шаг.

    Да, юмора МИД не понимает...
    Поставка Леопардов - не совсем недружественный шаг...
    1. Mishka78
      Mishka78 Сегодня, 18:49
      0
      Цитата: tsvetahaki
      Поставка Леопардов - не совсем недружественный шаг...

      Да мы это приветствуем! И никак мешать не хотим даже!
      /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения во вмешательстве России во внутренние дела Германии и попытках подорвать единство Запада в конфликте на Украине. Об этом Песков заявил в пятницу газете The Washington Post.
  16. ettore
    ettore Сегодня, 19:05
    0
    То есть, речь шла о зеркальном ответе на высылку из Германии более 20 сотрудников российской дипломатической миссии.

    В России действия Берлина оценили как однозначно недружественный шаг.

    Как интересно! А, действия Германии в отношении России, особенно в последнее время, это неоднозначно недружественные шаги были?
  17. Стёпа
    Стёпа Сегодня, 19:06
    0
    Немцы, они такие немцы, ххха! Уже пусть у них будет меньше дипломатов, леопардов и т.д.
  18. edatlt
    edatlt Сегодня, 19:13
    0
    Всё идет согласно неписанным законам войны
    Перед войной сначала бегут капиталы, что мы наблюдаем, далее дипломаты...
  19. ximkim
    ximkim Сегодня, 20:03
    0
    Цитата: Mishka78
    Цитата: ximkim
    Вообще , они (немцы и т.д.) все правильно делают для достижения своих целей.

    А разверните вашу мысль пожалуйста. Я вот год уже не могу понять немцев. Причём, в который раз на те же грабли они наступают.
    Сотрудничество а то и союз России и Германии очевидно подминает под себя всю Европу точно, а скорее всего способен на куда большее.
    Но, стоит начаться налаживанию близких и тесных связей, как вмешивается третья сила и немцы как бараны идут на убой.
    Первая и вторая мировые войны, нынешняя ситуация - ярчайшие примеры.
    Ведь у немцев были выгоднейшие контракты. Дешёвые ресурсы. Их бизнес принимали тут с распростёртыми объятьями, заводы, фабрики, пароходы - строй не хочу. Ключевой торговый партнёр. Прекрасный рынок сбыта. Мы им в обратку дешёвое сырьё, нефть, газ и т.п.
    Чем их так держат англосаксы уже более 100 лет - для меня загадка...

    Англосаксов откинем в сторону , так как в России все свои неудачи(уж так повелось) на них перекидывают.Как я вижу - все сотрудничество между Россией и Германей держалось на замке , который не давал расходиться трещине.
    Скорее всего , немцы всегда искали поддержку для достижения своих целей , данные события в мире тому пример.
    Вот смотрите , немци проявляют инициативу , русские только отвечают зеркально. Путин просто неможет просчитать дпльнейшие события и делать ход вперёд. Плюс , Украина на их стороне , а это значит , что все -
    - ребята , вы чужие.