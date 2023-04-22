Военное обозрение
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Украинские военные едва не стали жертвами собственной самодельной РСЗО

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Украинские военные едва не стали жертвами собственной самодельной РСЗО

Военнослужащие ВСУ чуть было не погибли в результате эксплуатации собственной самодельной реактивной системы залпового огня, которую военкоры называют «шахид-РСЗО». Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».


На опубликованных в интернете самими украинскими военными кадрах можно увидеть самодельную пусковую установку, которая стреляет неуправляемыми авиационными ракетами. Ранее мы неоднократно писали о том, что такие самодельные реактивные установки очень распространены в украинских формированиях, испытывающих большой дефицит нормального вооружения.

Когда украинские солдаты попытались вести обстрел из этой «шахид-РСЗО», они сами были в шаге от гибели. Одна из ракет ушла в землю примерно в двадцати метрах от орудийного расчета ВСУ, а вторая ракета улетела в небо. Такие самодельные установки запросто могут взорваться, погубив свой же расчет.




Даже украинские военные эксперты, комментируя опубликованные в интернете кадры, назвали такую самодельную установку «небезопасной». Однако большого выбора у многих украинских формирований нет.

В ВСУ часто используют и самодельные установки, и современные «тачанки» - пикапы с установленными на них пулеметами и даже пусковыми установками, предназначенными для стрельбы 80-мм авиационными неуправляемыми ракетами С-8. О рисках, связанных с эксплуатацией такого самодельного вооружения, в украинских формированиях предпочитают не думать.
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12 комментариев
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  1. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 18:45
    0
    Ничего удивительного
    Карма, не уйдёшь от судьбы
    Все по классике, не рой другому яму)
  2. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 18:51
    0
    Шайтан-труба 999 дамага штраф на точность -80%
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:52
    +1
    Украинские военные едва не стали жертвами
    Они "жертвы", эт точно... а вот чего??? На выбор - не качественных изделий N2, пьяной окушерки и.... далее по списку!
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 18:55
      0
      Цитата: rocket757
      Украинские военные едва не стали жертвами
      Они "жертвы", эт точно... а вот чего??? На выбор - не качественных изделий N2, пьяной окушерки и.... далее по списку!

      Вы то хоть не опускайтесь до этой блевотины! Прям тошнит от местных героев диванных! Они хоть и враги, но они ТАМ, вы герой, но ЗДЕСЬ, в смысле на диване!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:53
        0
        Когда человек САМ становится нелюдь, то... никто их не заставлял становится такими и нет оправданья бесчеловечным поступкам!
        Я много раз писал, что в горячке боя может произойти всякое, но то В ГОРЯЧКЕ БОЯ!!! Но человеком можно/надо оставаться всегда....
        А то, что некоторым не стоило появляться на божий свет вообще... мир от того светлее, чище стал бы, это факт!
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 19:59
        0
        ЗДЕСЬ, в смысле на диване!

        Этт точно, придурков много.)
  4. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 18:57
    -1
    Похоже что с вооружением у ВСУ уже проблемы, ну еще остались в исторических музеях пушки с ядрами.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:58
    +1
    Боги же, спустившиеся с небес... Вот когда Абрам на педальной тяге в атаку поскачет...
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:03
    0
    Ну и черт с ними! Сдохнут не жалко. У нас мирные чуть не стали жертвами несамодельной авиабомбы. Вот о чем должна голова болеть.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:06
    -1
    Украинские военные едва не стали жертвами собственной самодельной РСЗО

    А жаль что не стали. Вспомнился рассказ Попандопуло (к/ф Свадьба в Малиновке) о пулеметах.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:37
    0
    Посмеяться конечно можно...
    Но это ещё одно подтверждение, что по обе стороны конфликта примерно одинаковые люди.
    Если у них не хватает чего то - кумекают, кулибинствуют, пробуют. И продолжают воевать против нас.
    Если у нас у солдат на передовой чего то не хватает, то так же будем строить катапульту и бить по противнику.
    Когда ж уже власти то наиграются в солдатики?
    В США резервации останутся, а те, кто вне зависимости от цвета кожи, но не на биржах акциями играют, а в армию служить пошли - их всё меньше.
    В Германии пункты популяризации службы в Бундесвере скоро с домами терпимости начнут объединять. Оттянулся, чек подписал. А оказалось, что это было согласие на другое...
    На Украине мужики притворяются кокетками, что бы в Европу сдернуть. У нас отличная программа частичной мобилизации породила анекдот по какой то Ларс. И учить не стали, некогда, надо заполнить ведомость о том, кого и куда копать отправили, а за отсутствие амуниции только что обязательный кредит не оформили. Солдат прибыл без автомата? Ещё и кредит на приобретение автомата и патронов оформил не в том банке?
    Где же патриотизм?
    Сарказм это. Но "упаковка" обычных граждан, которых государство призвало на службу в ВС РФ, спецами, которыми командовал чрезмерно упитанный - это клоунада. Или провокация против государственного строя Российской Федерации.
  9. mark1969
    mark1969 Сегодня, 20:02
    0
    ПротивоВСУшные 120мм миномет "Молот", РСЗО Шахид- труба"! Что дальше?