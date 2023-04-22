Украинские военные едва не стали жертвами собственной самодельной РСЗО

Военнослужащие ВСУ чуть было не погибли в результате эксплуатации собственной самодельной реактивной системы залпового огня, которую военкоры называют «шахид-РСЗО». Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На опубликованных в интернете самими украинскими военными кадрах можно увидеть самодельную пусковую установку, которая стреляет неуправляемыми авиационными ракетами. Ранее мы неоднократно писали о том, что такие самодельные реактивные установки очень распространены в украинских формированиях, испытывающих большой дефицит нормального вооружения.
Когда украинские солдаты попытались вести обстрел из этой «шахид-РСЗО», они сами были в шаге от гибели. Одна из ракет ушла в землю примерно в двадцати метрах от орудийного расчета ВСУ, а вторая ракета улетела в небо. Такие самодельные установки запросто могут взорваться, погубив свой же расчет.
Даже украинские военные эксперты, комментируя опубликованные в интернете кадры, назвали такую самодельную установку «небезопасной». Однако большого выбора у многих украинских формирований нет.
В ВСУ часто используют и самодельные установки, и современные «тачанки» - пикапы с установленными на них пулеметами и даже пусковыми установками, предназначенными для стрельбы 80-мм авиационными неуправляемыми ракетами С-8. О рисках, связанных с эксплуатацией такого самодельного вооружения, в украинских формированиях предпочитают не думать.