Новостной портал: Президент Бразилии не поедет в Россию и на Украину до окончания конфликта

Бразильский новостной портал G1 сообщает, что президент страны Луис Инасиу Лула да Силва не планирует посещать Россию или Украину до окончания военного конфликта между двумя государствами. Соответствующее заявление лидер крупнейшей латиноамериканской страны сделал, общаясь с журналистами во время официального визита в Португалию.
Президент Бразилии высказался за необходимость скорейшего поиска возможностей прекращения военного противостояния на Украине путем мирных переговоров. Для этого необходимо объединение усилий международного сообщества, подчеркнул Лула да Силва.
Нам нужно создать группу стран, которые сядут за стол переговоров и с Украиной, и с Россией, чтобы найти мир
— заявил бразильский лидер.
Президент рассказал журналистам, что во время визита в Бразилию канцлера Германии Олаф Шольц пытался уговорить его на поставку вооружений Киеву. Однако, считает Лула да Силва, это означало бы прямое вовлечение его страны в военное противостояние в Европе на стороне Украины против России, чего ни он сам, ни бразильский народ не желают.
Бразилия отказалась продавать ракеты (Украине). Ведь если бы мы это сделали, и от наших ракет погибли бы русские солдаты, то это означало бы, что Бразилия виновна в их гибели. Мы не хотим участвовать в войне, мы хотим мира
— объяснил свою позицию бразильский лидер.
После недавней поездки в Китай президент Бразилии высказался, что Соединенные Штаты и Европа стимулируют продолжение военных действий, поставляя оружие Киеву. Эти заявления лидера крупнейшей из стран Латинской Америки с большим неодобрением восприняли в Вашингтоне и Брюсселе.
Во время своего европейского турне Лула да Силва вынужден был слегка смягчить риторику, перейдя от осуждения западной поддержки Украины к призывам скорейшего прекращения конфликта путем дипломатических соглашений.