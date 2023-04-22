Новостной портал: Президент Бразилии не поедет в Россию и на Украину до окончания конфликта

Нам нужно создать группу стран, которые сядут за стол переговоров и с Украиной, и с Россией, чтобы найти мир

Бразилия отказалась продавать ракеты (Украине). Ведь если бы мы это сделали, и от наших ракет погибли бы русские солдаты, то это означало бы, что Бразилия виновна в их гибели. Мы не хотим участвовать в войне, мы хотим мира