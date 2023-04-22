Американская пресса: В Белом доме опасаются дефолта в США на фоне отсутствия обсуждения повышения «потолка» госдолга

Некоторые высокопоставленные представители администрации американского президента Джо Байдена выражают опасения в связи с угрозой дефолта в США. Предполагается, что вероятность дефолта американской экономики обусловлена отсутствием переговоров между главой государства и спикером нижней палаты Конгресса США Кевином Маккарти касательно повышения установленного максимального уровня государственного долга.Как сообщает издание Politico, американские чиновники, чьи функции в администрации направлены на политическую повестку, в меньшей степени обеспокоены потенциальной угрозой.Однако, между администрацией главы государства и спикером отсутствует какая-либо коммуникация по повышению максимально установленного потолка госдолга. Вместо этого Байден и Маккарти проводят все обсуждения этой темы исключительно в публичном формате во время своих выступлений и заявлений в прессе.Маккарти представил законопроект, предусматривающий повышение потолка государственного долга США на 1,5 триллиона долларов. Помимо этого, законопроектом предлагается ввод ограничения продолжающегося темпа ежегодного повышения госрасходов не выше 1%. Предполагается, что в случае возникновения необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет согласовывать это с конгрессом.Маккарти намеревается в ближайшее время провести этот законопроект через Палату представителей Конгресса, после чего он будет направлен в Сенат, находящийся под контролем Демократической партии, где, по мнению аналитиков, шансы на успех минимальны.