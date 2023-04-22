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Американская пресса: В Белом доме опасаются дефолта в США на фоне отсутствия обсуждения повышения «потолка» госдолга

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Американская пресса: В Белом доме опасаются дефолта в США на фоне отсутствия обсуждения повышения «потолка» госдолга

Некоторые высокопоставленные представители администрации американского президента Джо Байдена выражают опасения в связи с угрозой дефолта в США. Предполагается, что вероятность дефолта американской экономики обусловлена отсутствием переговоров между главой государства и спикером нижней палаты Конгресса США Кевином Маккарти касательно повышения установленного максимального уровня государственного долга.


Как сообщает издание Politico, американские чиновники, чьи функции в администрации направлены на политическую повестку, в меньшей степени обеспокоены потенциальной угрозой.

Однако, между администрацией главы государства и спикером отсутствует какая-либо коммуникация по повышению максимально установленного потолка госдолга. Вместо этого Байден и Маккарти проводят все обсуждения этой темы исключительно в публичном формате во время своих выступлений и заявлений в прессе.

Маккарти представил законопроект, предусматривающий повышение потолка государственного долга США на 1,5 триллиона долларов. Помимо этого, законопроектом предлагается ввод ограничения продолжающегося темпа ежегодного повышения госрасходов не выше 1%. Предполагается, что в случае возникновения необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет согласовывать это с конгрессом.

Маккарти намеревается в ближайшее время провести этот законопроект через Палату представителей Конгресса, после чего он будет направлен в Сенат, находящийся под контролем Демократической партии, где, по мнению аналитиков, шансы на успех минимальны.
Использованы фотографии:
Pixabay
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15 комментариев
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  1. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 19:13
    +2
    Да ничего они не опасаются ) в первый раз что ли?
    Как там в стишке то?…
    И напрасно ты боялась,
    Только юбочка помялась
    И животик потолстел.
    1. 27091965i
      27091965i Сегодня, 19:26
      0
      Цитата: Алексей Зоммер
      Да ничего они не опасаются ) в первый раз что ли?

      Вы к сожалению не много ошибаетесь, это всё гораздо серьёзней, чем Вы думаете..
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 19:55
        0
        Цитата: 27091965i
        это всё гораздо серьёзней, чем Вы думаете..

        Матрасники ! Вы хоть сдохните по человеческий ! Зачем тащить за собой полмира . Ищё не все избавились от ваших долгов . hi
  2. anjey
    anjey Сегодня, 19:18
    0
    Сразу вспомнилось легендарное-"Кирдык вашей Америке "laughing ...
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 19:23
    +4
    Все намного хуже. Экспорт инфляции гаснет. Халявные сверх доходы от энергоносителей возвращаются в США. То есть доллары возвращаются в огромных количествах. А их напечатано немеряно. А тут такие жирные поступления денежной массы. Внутренняя инфляция уже диктует свои правила, следовательно процентная ставка трежерис будет расти. Иначе ни как. Не ну янки что нибудь придумают. Надеюсь не ядерную войну
    1. 27091965i
      27091965i Сегодня, 19:33
      -1
      Цитата: Tusv
      Все намного хуже.

      Не скромный вопрос на каких данных Вы даёте такие выводы.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 19:55
        0
        Цитата: 27091965i
        Не скромный вопрос на каких данных Вы даёте такие выводы

        На простом увеличении платежной денежной массы в одной взятой стране, которая выше ВВП. И не выводы, а предположения. Я например не знаю сколько напечатано, Но доходы выше помощи Украине в разы и увеличении ВПП в части НАТО Приблатненных тигров с Польшей + Финляндия не покроют экспорта инфляции, следовательно внутренняя будет расти
        1. 27091965i
          27091965i Сегодня, 20:09
          0
          Цитата: Tusv

          На простом увеличении платежной денежной массы в одной взятой стране, которая выше ВВП. И не выводы, а предположения

          Вы на всякий случай посмотрите наши ОФЗ, мне приятно на них посмотреть , надеюсь в июне я увижу картину получше.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:46
      0
      Сейчас уже не до дефолта,раскопал ,в Судане застряли 19 000 американских граждан.Гардиан.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 19:58
        +1
        Цитата: tralflot1832
        в Судане застряли 19 000 американских граждан

        Это лишние. Ни одного Клинтона, Блинкина и Сороса. Так что и фиг бы с ними. В КОВИД гробили больше за сутки только в Нью-Йорке. Эдак прикажете за отравленных в штате Огайо переживать?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 20:05
          0
          Трамп такого не упустит ,если будет допущена бойня,а я то думаю зачем 17 самолётов США в Джибути прилетело.Опять зацеперы из местных будут?Если обеспечат посадку в аэропорту Хортума.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:43
    0
    Американская пресса: В Белом доме опасаются дефолта в США на фоне отсутствия обсуждения повышения «потолка» госдолга
    Да ладно, извернутся в очередной раз... не в первый и не в последний.
  5. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 19:52
    +2
    По хорошему если взять - страна, у которой доля госдолга к ВВП составляет 134% (на конец 2022 года) и продолжает расти - абсолютный банкрот, причём безнадёжный. И это ещё не учитывая такой нюанс, как (из вики):
    "К государственному долгу США не относятся долги отдельных штатов, корпораций или физических лиц, даже гарантированные государством, а также будущие обязательства перед получателями социальной помощи и здравоохранение".
    Но меня веселит амерское законодательство. Собираются буржуи, и просто постановляют: поднять допустимый уровень госдолга до следующей космической величины (31 триллион баксов). Хоба - и никакого банкротства ;) Лицемерные аферисты, ептыть )
  6. 27091965i
    27091965i Сегодня, 19:53
    +1
    Цитата: rocket757
    Да ладно, извернутся в очередной раз... не в первый и не в последний.

    Главное. чтобы у нас хватило стойкости.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:55
    0
    Когда хозяин становится похож на свою собаку, или назло мамке уши отморожу-2.
    Украина покусала)))
    Хотя они так долго шли к дефолту, что пора бы и прийти