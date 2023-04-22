Украине нужно в 10 раз больше. Поэтому мы призываем наших партнеров пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на военные поставки

Сейчас Украине необходимо намного больше вооружений, военной техники и боеприпасов, чем она получает. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел киевского режима Андрей Мельник, известный своими скандальными высказываниями.Как отметил Мельник, Киев благодарен Западу за оказываемую военную помощь. Но их, по его словам, недостаточно.- заявил Мельник.Ранее Мельник неоднократно выступал с требованиями предоставить Украине дальнобойные ракеты, боевую авиацию и даже военные корабли с подводными лодками. Правда, он не раскрывал, кто будет эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать западную технику. Ведь на Украине своих специалистов, в совершенстве знакомых даже с танками американского или европейского производства, не говоря уже о самолетах и, тем более, подводных лодках, практически нет. Из-за этого европейские оппозиционные политики стали заявлять, что следующим требованием Мельника будет уже предоставление Украине немецких или французских солдат и офицеров.Мельник обычно не скупится даже на оскорбления западных политиков в том случае, если они, по его мнению, недостаточно активно помогают Украине. Например, еще в бытность послом в Германии, Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Удивительно, но за это его не только не выгнали с дипломатической службы, но и повысили, сделав заместителем руководителя украинского внешнеполитического ведомства.