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Замглавы МИД Украины потребовал от Запада «в 10 раз больше помощи»

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Замглавы МИД Украины потребовал от Запада «в 10 раз больше помощи»

Сейчас Украине необходимо намного больше вооружений, военной техники и боеприпасов, чем она получает. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел киевского режима Андрей Мельник, известный своими скандальными высказываниями.


Как отметил Мельник, Киев благодарен Западу за оказываемую военную помощь. Но их, по его словам, недостаточно.

Украине нужно в 10 раз больше. Поэтому мы призываем наших партнеров пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на военные поставки

- заявил Мельник.

Ранее Мельник неоднократно выступал с требованиями предоставить Украине дальнобойные ракеты, боевую авиацию и даже военные корабли с подводными лодками. Правда, он не раскрывал, кто будет эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать западную технику. Ведь на Украине своих специалистов, в совершенстве знакомых даже с танками американского или европейского производства, не говоря уже о самолетах и, тем более, подводных лодках, практически нет. Из-за этого европейские оппозиционные политики стали заявлять, что следующим требованием Мельника будет уже предоставление Украине немецких или французских солдат и офицеров.

Мельник обычно не скупится даже на оскорбления западных политиков в том случае, если они, по его мнению, недостаточно активно помогают Украине. Например, еще в бытность послом в Германии, Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Удивительно, но за это его не только не выгнали с дипломатической службы, но и повысили, сделав заместителем руководителя украинского внешнеполитического ведомства.
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13 комментариев
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 19:07
    +3
    1% ВВП от каждой страны? Дайте мне. Я эту Украину тупа куплю
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 19:14
      0
      Хотеть не вредно, вредно не хотеть(с)
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 19:19
      +4
      Цитата: Tusv
      1% ВВП от каждой страны? Дайте мне. Я эту Украину тупа куплю

      Поздно, Владимир, засобирались Украину покупать. Она давно продана. Да и дорого это - 1% ВВП. Американцам она обошлась гораздо дешевле.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 19:28
        0
        Цитата: Zoldat_A
        Поздно, Владимир, засобирались Украину покупать. Она давно продана. Да и дорого это - 1% ВВП.

        Так я то предлагаю купить Украину за мой счет, но на их деньги. Какая разница, за что купили янки? Не имеет значения laughing
    3. fif21
      fif21 Сегодня, 20:05
      +1
      Цитата: Tusv
      1% ВВП от каждой страны? Дайте мне. Я эту Украину тупа куплю

      Дорого обходится западу "украинская невеста" . Ну раз хотели , пусть платят ! wassat
  2. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 19:23
    +3
    Ну, на Украине экранизируют сказку о старике и золотой рыбке, похоже.
  3. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 19:28
    +1
    Цитата из известного фильма : " С.и в одну руку , мечтай в другую и смотри какая быстрее наполниться"
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 19:29
    +1
    Где-то я уже это видел... what Де жавю однако.. what

    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 19:40
      +1
      Цитата: paul3390
      Где-то я уже это видел.

      Альпийское нищенство... wink
  5. Наган
    Наган Сегодня, 19:36
    +1
    Я, как гражданин США, считаю необходимым оказать ему лично помощь в виде веревки, каковую буду рад выслать ему по первому же запросу. Так и быть, добавлю еще шмат мыла. А вот дерево выслать не получится, пусть ищет на месте.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 19:38
    +2
    Как Это напоминает незабвенное---"...маловато будет!!"
    https://youtu.be/-SkKrbcVk34
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:42
    +1
    Замглавы МИД Украины потребовал от Запада «в 10 раз больше помощи»
    . Наглые, без меры...
    Впрочем, что растили, то и получили. Не впервой так получается, не впервой.
  8. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 20:00
    0
    "L'Ukraine a besoin de 10 fois plus...."
    Donc si "l'aide" déjà donnée s'élève à environ 158 milliards de Dollars il ne demande "que" 1580 milliards de dollar ...
    Je ne sais comment s'écrit en Ukrainien "un trou noir" mais cela devrait devenir le nom officiel de cette ex Ukraine !

    "Украине нужно в 10 раз больше..."
    Таким образом, если уже предоставленная "помощь" составляет около 158 миллиардов долларов, она запрашивает "только" 1580 миллиардов долларов ...
    Я не знаю, как по-украински пишется "черная дыра", но это должно стать официальным названием этой бывшей Украины !