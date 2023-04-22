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Таврическое командование ВСУ заявило об «очень тяжелой» ситуации на Авдеевском и Марьинском направлениях

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Таврическое командование ВСУ заявило об «очень тяжелой» ситуации на Авдеевском и Марьинском направлениях

В настоящее время российские вооруженные силы наиболее активно действуют на Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Это вынужденно признает даже украинская сторона. В частности, официальный представитель Таврического командования ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил об «очень тяжелой» ситуации под Авдеевкой и в Марьинке.


Как отметил представитель ВСУ, российские войска уменьшили активность в районе Угледара, однако на Авдеевском и Марьинском направлениях все «очень тяжело». Это означает, что ситуация здесь складывается не лучшим образом для украинских формирований.

Украинское командование подчеркивает, что ВС РФ ведут круглосуточные артиллерийские обстрелы позиций ВСУ в Марьинке и Авдеевке. Только за минувшие сутки было не менее 24 атак, отметил представитель ВСУ. В официальной вечерней сводке украинского генерального штаба утверждается о 40 атаках ВС РФ на различных направлениях.


В украинской сводке перечисляются ключевые направления действий ВС РФ 22 апреля. На Артемовском направлении российские вооруженные силы штурмовали сам город Артемовск (Бахмут), а также предпринимали штурмы Григоровки, Ивановского и Хромово. На Авдеевском направлении ВС РФ оперировали под Новокалиновым, на Марьинском – в самой Марьинке, большая часть которой уже и так контролируется российскими войсками.

Представители Минобороны РФ также к вечеру 22 апреля сообщили об уничтожении склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянки. Также под Константиновкой в Донецкой Народной Республике, на ее оккупированной ВСУ части, был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских формирований. Кроме того, в районе Старицы Харьковской области ВС РФ уничтожили склад боеприпасов, использовавшийся 67-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:33
    +1
    "Таврическое командованип?"..Одно название чего стоит.Наверное там им всем тавро поставили.В лоб.Про чем тут Авдеевка и Таврида?
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 19:42
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      "Таврическое командованип?".

      - Папандопуло! Как следует докладывать?
      - Сей момент Гриша. Пан атаман грициан дрический.
      Даже у адъютанта возникли сомнения на сейсчет
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 19:53
      0
      В украинской сводке перечисляются ключевые направления

      ... а что ты хочешь от них?
  2. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 19:34
    -1
    Я бы предпочел новость о взятии Авдеевки и Марьинки под полный контроль.
  3. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 19:35
    +5
    Работайте пацаны, работайте и храни вас Бог, русские Воины.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:03
    0
    В настоящее время российские вооруженные силы наиболее активно действуют на Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Это вынужденно признает даже украинская сторона.
    belay А нам их признание так важно? recourse