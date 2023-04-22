Таврическое командование ВСУ заявило об «очень тяжелой» ситуации на Авдеевском и Марьинском направлениях

В настоящее время российские вооруженные силы наиболее активно действуют на Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Это вынужденно признает даже украинская сторона. В частности, официальный представитель Таврического командования ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил об «очень тяжелой» ситуации под Авдеевкой и в Марьинке.Как отметил представитель ВСУ, российские войска уменьшили активность в районе Угледара, однако на Авдеевском и Марьинском направлениях все «очень тяжело». Это означает, что ситуация здесь складывается не лучшим образом для украинских формирований.Украинское командование подчеркивает, что ВС РФ ведут круглосуточные артиллерийские обстрелы позиций ВСУ в Марьинке и Авдеевке. Только за минувшие сутки было не менее 24 атак, отметил представитель ВСУ. В официальной вечерней сводке украинского генерального штаба утверждается о 40 атаках ВС РФ на различных направлениях.В украинской сводке перечисляются ключевые направления действий ВС РФ 22 апреля. На Артемовском направлении российские вооруженные силы штурмовали сам город Артемовск (Бахмут), а также предпринимали штурмы Григоровки, Ивановского и Хромово. На Авдеевском направлении ВС РФ оперировали под Новокалиновым, на Марьинском – в самой Марьинке, большая часть которой уже и так контролируется российскими войсками.Представители Минобороны РФ также к вечеру 22 апреля сообщили об уничтожении склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянки. Также под Константиновкой в Донецкой Народной Республике, на ее оккупированной ВСУ части, был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских формирований. Кроме того, в районе Старицы Харьковской области ВС РФ уничтожили склад боеприпасов, использовавшийся 67-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.