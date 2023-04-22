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Белгородский губернатор опубликовал кадры уничтожения обнаруженной сегодня авиабомбы

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Белгородский губернатор опубликовал кадры уничтожения обнаруженной сегодня авиабомбы

Обнаруженная в Белгороде авиационная бомба была вывезена на полигон военнослужащими-саперами и подорвана. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры подрыва авиабомбы.


Опасную находку обнаружили в районе жилых домов по улице Шаландина. После этого было принято решение извлечь бомбу и отвезти ее на полигон, где и подорвать. Но для этого пришлось эвакуировать около трех тысяч человек из 17 многоквартирных жилых домов в данном районе.

На опубликованных губернатором кадрах можно увидеть, как на полигоне на значительном отдалении от оператора происходит мощный взрыв авиационного боеприпаса.

Уничтожение взрывоопасного предмета произведено

- подписал губернатор видео в своем Telegram-канале.

Как рассказали в местном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, когда авиабомбу извлекли из земли, на месте ее падения осталась яма глубиной 5 метров и диаметром около 2-3 метров.

Отметим, что вечером 20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате которого появилась огромная воронка. Из-за взрыва были повреждены окна в многоквартирном доме и припаркованные в данном районе автомобили. К счастью, обошлось без погибших, но три человека пострадали, один из них от госпитализации в медицинское учреждение отказался.

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4 комментария
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  1. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 19:56
    0
    Мистика какая-то. "Потеряно"две бомбы в центре города.Сошли нештатно, но одна бомба срабатывает вполне штатно с( взрыватель с замедлением) , вторая почему-то не срабатывает.А самое подозрительное, молниеносная реакция МО , взявшая ответственность на себя. Если ,СУшка вылетала с 2 бомбами , то это по эффективности , как на танке за водкой ездить. А если загружен двумя десятками бомб, то как оперативно узнали , что две потерялись.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:01
    0
    Боеприпасы, которые нужно обнаружить, отвезти на безопасное расстояние, ликвидировать...
    Атаки БПЛА. Обстрел со стороны Украины. Поиск и поимка диверсантов.
    Почему о таком Губернаторы в новостях сообщают?
    Губернаторы в МО РФ какую то супер должность занимают? Губернаторам про окончание отопительного сезона, про начало посевной, про очередной Ковидный Арктур, про помощь военкомам в призыве, про обустройство жильем и работой тех, кто с Украины приехал, про нехватку врачей и учителей в городах и райцентрах, про асфальт, сошедший с дорог вместе со снегом думать уже не надо? Это не Губернаторское дело, думать о жителях? Надо засветиться в борьбе с авиабомбами, а про остальное Президент авось и не узнает? Да и кто Президенту правду расскажет?
    1. Ярослав Тэккель
      Ярослав Тэккель Сегодня, 20:03
      0
      Сложно сказать, но у украинцев, кстати, та же фигня.
  3. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 20:05
    0
    Сказочное везение. Ведь обе бомбы могли попасть в жилые дома, а с их массой и скоростью даже без детонации было бы много жертв. Думаю, выводы в отношении виновных должны быть жесточайшие.