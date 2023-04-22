Белгородский губернатор опубликовал кадры уничтожения обнаруженной сегодня авиабомбы

Обнаруженная в Белгороде авиационная бомба была вывезена на полигон военнослужащими-саперами и подорвана. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры подрыва авиабомбы.
Опасную находку обнаружили в районе жилых домов по улице Шаландина. После этого было принято решение извлечь бомбу и отвезти ее на полигон, где и подорвать. Но для этого пришлось эвакуировать около трех тысяч человек из 17 многоквартирных жилых домов в данном районе.
На опубликованных губернатором кадрах можно увидеть, как на полигоне на значительном отдалении от оператора происходит мощный взрыв авиационного боеприпаса.
Уничтожение взрывоопасного предмета произведено
- подписал губернатор видео в своем Telegram-канале.
Как рассказали в местном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, когда авиабомбу извлекли из земли, на месте ее падения осталась яма глубиной 5 метров и диаметром около 2-3 метров.
Отметим, что вечером 20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате которого появилась огромная воронка. Из-за взрыва были повреждены окна в многоквартирном доме и припаркованные в данном районе автомобили. К счастью, обошлось без погибших, но три человека пострадали, один из них от госпитализации в медицинское учреждение отказался.