Опубликованы первые кадры освобожденного ЧВК «Вагнер» вокзала в Артемовске

Силы ЧВК «Вагнер» заняли территорию железнодорожного вокзала «Бахмут-2» в Артемовске (Бахмуте) и смогли прорвать оборону украинских формирований в районе железной дороги. Первые кадры освобожденного ЧВК «Вагнер» района вокзала опубликовал военный корреспондент Александр Яремчук в своем Telegram-канале.На кадрах можно наблюдать здание железнодорожного вокзала. Станция очень сильно пострадала в результате боевых действий, но все же полностью не разрушена. Также опубликованы кадры местности возле железнодорожного полотна. Видно, что совсем недавно здесь шел бой, но теперь уже все спокойно, территория зачищена.Как сообщают военные корреспонденты, ЧВК «Вагнер» продвигается из центра Артемовска в его западные районы. Территория отеля «Транзит» уже зачищена. Украинские источники также признают, что «вагнеровцы» постепенно расширяют плацдарм в западном направлении.Сейчас штурмовые отряды «Вагнера» наступают в районе к востоку от улицы Пушкина. Вдоль улицы 2-я Лесная «вагнеровцы» продвигаются со стрелковыми боями.Кроме того, подразделения российских войск активно действуют и в окрестностях Артемовска, в первую очередь в Хромово (Артемовское), которое расположено у автомобильной дороги на Часов Яр, которую ВСУ называют «дорогой жизни», и в районе Ивановского, также имеющего стратегическое значение для снабжения украинской группировки, засевшей в городе.