Военное обозрение
Войти Регистрация

В Гетеборге прошла акция протеста против вступления Швеции в НАТО

5
В Гетеборге прошла акция протеста против вступления Швеции в НАТО

В шведском городе Гетеборг более двух тысяч граждан страны приняли участие в акции протеста против вступления страны в военный блок НАТО.


Как сообщает издание Göteborgs-Posten, по оценкам местной полиции, в массовой акции протеста одновременно принимали участие от двухсот до трехсот человек. Протестующие обращаются к правительству страны с призывом придерживаться традиционной для Швеции линии во внешней политике, согласно которой предполагается сохранение нейтрального и внеблокового статуса.

В организации демонстрации, повлиявшей на функционирование двух линий городского общественного транспорта, принимали участие представители Гетерборгского комитета мира и активисты различных движений.

В конце прошлого года заявки шведских и финских властей на вступление в Североатлантический альянс были ратифицированы правительствами 28 из 30 стран-членов НАТО. Отказавшие кандидатам в ратификации парламенты Венгрии и Турции изъявили желание провести рассмотрение шведской заявки на вступление отдельно от финской.

В итоге в ночь на 31 марта заявка Финляндии была ратифицирована всеми странами, входящими в военный альянс, после чего страна стала еще одним членом альянса. Заявка, поданная властями Швеции, все еще не одобрена парламентами Венгрии и Турции.

Власти Турции пока не ратифицируют заявку Швеции из-за нежелания Стокгольма выдать турецким спецслужбам представителей Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.
Использованы фотографии:
Pixabay
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 20:33
    +1
    Почему их не разгоняет Шведгвардия? Почему на мерзавцев не заводят дела за дискредитацию Королевских вооруженных сил? Почему Полиция Государственной Защиты не выявляет иноагентов?
    1. cmax
      cmax Сегодня, 20:41
      +5
      Цитата: Ярослав Тэккель
      Почему их не разгоняет Шведгвардия? Почему на мерзавцев не заводят дела за дискредитацию Королевских вооруженных сил? Почему Полиция Государственной Защиты не выявляет иноагентов?

      Да не убивайтесь вы так, как только действие покажется опасным для правящей элиты, все будет как вы написали. Так везде поступают!
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:38
    +1
    Кто в курсе, а сколько (в штуках) шведы должны выдать этих активистов туркам?
  3. Комментарий был удален.
  4. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 20:40
    +2
    Шелесту листьев никогда не остановить ураган ..
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:56
    +4
    В Гетеборге прошла акция протеста против вступления Швеции в НАТО
    . Поздно. Стадо уже выбрало козлорогого, который поведёт их... вполне может быть и на убой. Несколько отбившихся овечек ничего и никак не изменят.