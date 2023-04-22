В Гетеборге прошла акция протеста против вступления Швеции в НАТО

В шведском городе Гетеборг более двух тысяч граждан страны приняли участие в акции протеста против вступления страны в военный блок НАТО.Как сообщает издание Göteborgs-Posten, по оценкам местной полиции, в массовой акции протеста одновременно принимали участие от двухсот до трехсот человек. Протестующие обращаются к правительству страны с призывом придерживаться традиционной для Швеции линии во внешней политике, согласно которой предполагается сохранение нейтрального и внеблокового статуса.В организации демонстрации, повлиявшей на функционирование двух линий городского общественного транспорта, принимали участие представители Гетерборгского комитета мира и активисты различных движений.В конце прошлого года заявки шведских и финских властей на вступление в Североатлантический альянс были ратифицированы правительствами 28 из 30 стран-членов НАТО. Отказавшие кандидатам в ратификации парламенты Венгрии и Турции изъявили желание провести рассмотрение шведской заявки на вступление отдельно от финской.В итоге в ночь на 31 марта заявка Финляндии была ратифицирована всеми странами, входящими в военный альянс, после чего страна стала еще одним членом альянса. Заявка, поданная властями Швеции, все еще не одобрена парламентами Венгрии и Турции.Власти Турции пока не ратифицируют заявку Швеции из-за нежелания Стокгольма выдать турецким спецслужбам представителей Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.