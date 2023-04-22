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Западная пресса: Евросоюз готовит запрет транзита ряда товаров через Россию

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Западная пресса: Евросоюз готовит запрет транзита ряда товаров через Россию

Евросоюз продолжает вводить против Российской Федерации новые санкционные ограничения, хотя формировать новые пакеты санкций получается все сложнее. Ведь почти все возможные ограничения и так введены, остается лишь их дополнять.


Сейчас Евросоюз готовит запрет на транзит ряда товаров через территорию России. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в европейских дипломатических кругах.

Как утверждает западная пресса, запрет на транзит товаров в первую очередь будет распространяться на многочисленные технологии, а также на ряд типов транспортных средств. Но, как сообщают источники агентства, запретят транзит далеко не всех товаров. Например, продукцию «Росатома» запрет затрагивать не будет, так как в Евросоюзе не смогли достичь консенсуса по данному вопросу.

Напомним, что с февраля 2022 года, после начала специальной военной операции ВС РФ в Донбассе, власти Евросоюза ввели 10 различных пакетов санкций против России.

Однако антироссийская санкционная политика сыграла против самой Европы. Именно в странах Евросоюза началась масштабная инфляция цен на продовольствие, электричество и топливо, что привело к общему снижению уровня жизни европейского населения и росту недовольства политикой действующих правительств.

Что касается запрета транзита через российскую территорию определенных товаров, то здесь стоит понимать, что Россия, в силу ее географического положения в Евразии, играет ключевую роль в евразийской торговле, особенно между Европой и Восточной Азией. Хотя, может быть, транзит через нестабильный Ближний и Средний Восток, будет для европейских компаний более выгоден и безопасен, кто знает.
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31 комментарий
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  1. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 20:49
    +1
    Евросоюз готовит запрет на транзит ряда товаров через территорию России.

    Это прежде всего удар по Китаю, а не по России, по китайскому "один пояс - один путь".
    И удар по китайским, индийским и прочим азиатским авиалиниям, чтобы запретить им полёты над Россией, которые не могут совершать американские и европейские авиакомпании.
    Мировая торговля рассыпается в прах - дальше только мировая война.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 21:11
      +3
      Транскаспийский международный транспортный маршрут в обход России как раз таки является частью китайского "один пояс - один путь" (как ни странно звучит, но данный проект предусматривает далеко не одну транспортную артерию).
      1. frruc
        frruc Сегодня, 21:14
        0
        Евросоюз.....формировать новые пакеты санкций получается все сложнее.

        Похоже, они готовы из пальца высасывать эти санкции. Пусть сначала поковыряют этим пальцем в известном месте.
        1. Serg Koma
          Serg Koma Сегодня, 21:46
          +3
          А какие санкции будет вводить Россия? Что перестанем поставлять "партнёрам"?
          Государственная таможенная служба Украины - объем внешней торговли за 11 месяцев 2022 г. сумма ввезенных на территорию Украины товаров из РФ составила $1,57 млрд.
      2. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 21:27
        -2
        Паромами много не перевезешь через Каспий, да и постоянные войны между Арменией и Азербайджаном, нестабильность в Грузии - не лучший путь.
        1. fif21
          fif21 Сегодня, 22:05
          +1
          Цитата: AlexKruglov1976
          Паромами много не перевезешь через Каспий, да и постоянные войны между Арменией и Азербайджаном, нестабильность в Грузии - не лучший путь.

          Вот по этому пути и пусть везут к себе на запад никель , и прочие присадки для изготовления высококачественной стали .Может что то и доедет wassat
      3. Mitos
        Mitos Сегодня, 21:57
        0
        Скорее ктото регил совсем закопать экономику европы. Ну и кто пострадает от таких запретов. Была система работала развивалась, шло сближение. Но комуто это все было очень не выгодно.
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 21:18
      +4
      ЕС не может запретить Китаю транзит через Россию.
      Это они НА САМИХ СЕБЯ накладывают запрет (маразм крепчает)
      На транзит из ЕС через Россию в третьи страны.
      Один из каналов торговли с Россией в обход санкций - послать через Россию товар в третью страну, Россия товар у этой третьей страны выкупает, и даже через границу везти не приходится.
      Предприниматели из Финляндии и Эстонии особенно этим каналом пользуются, ввозя так контрабанду в Россию.
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 21:58
        0
        ЕС просто не будет впускать товары, в таможенных документах которых значится РФ и давать разрешение на приземление самолётам, использующим воздушное пространство РФ.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:49
    -1
    И кому будет хуже? И второе: они, что через Афганистан собрались транзит гнать?
    1. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 20:53
      -1
      Евросоюзу от этого уж точно ни холодно - ни жарко...
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 22:14
        0
        Цитата: Грэг Миллер
        Евросоюзу от этого уж точно ни холодно - ни жарко...

        России вообще фиолетово . Китайские товары на запад идут и хорошо , а европейские не идут - тоже хорошо .Россия проводит программу импорто замещения , что тоже для России хорошо . В России западные товары становятся не нужны , тоже хорошо . А как живет экономика запада , мне вот два раза фиолетово . hi
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 20:55
      +1
      Нет. Речь идет о Транскаспийском транспортном маршруте. Китай-Казахстан-Азербайджан-Турция-ЕС

      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 20:57
        -3
        Учитывая крайнюю нестабильность Кавказа и близость Ирана - крайне рискованный маршрут.
      2. Седое Лихо
        Седое Лихо Сегодня, 21:05
        +5
        На этом маршруте 2 моря: каспийское и черное. А это в порту загрузка на паром, разгрузка с парома в другом порту. и так 2 раза. Ну а если на море шторм - сиди и жди. Что не сказывается положительно не на стоимости (т.к. каждая лишняя операция стоит денег) ни на сроках доставки. В целом, пробовли уже этот маршрут и отказались. Но если выбора сами себе не оставляют, то пусть копошатья
      3. Johnson Smithson
        Johnson Smithson Сегодня, 22:16
        0
        Грузию еще забыли.
        В итоге там транзит через 4 страны и 2 моря, вместо быстрой доставки по Казахстану-России и без морей.
        Это плохо скажется на стоимости китайских товаров в ЕС. Очередной выстрел в ногу.

        Плюс это самые сейсмоопасные районы, значит регулярно маршрут будет накрываться.
      4. fif21
        fif21 Сегодня, 22:19
        0
        Цитата: blackGRAIL
        Речь идет о Транскаспийском транспортном маршруте. Китай-Казахстан-Азербайджан-Турция-ЕС

        На все воля божия и аллаха ! Если не будут РФ отстегивать , что нам нужно , то и этот коридор для запада закроется . hi
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:53
    +1
    "Евросоюз продолжает вводить против Российской Федерации новые санкционные ограничения, хотя формировать новые пакеты санкций получается все сложнее."
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:55
    0
    Чёт я не выезжаю.ЕС запрещает транзит своих товаров через Россию ,а Росатом каким боком нарисовался.Он что ЕЭСовский.Прикольно - КНР и страны Средней Азии ,через нас в Европу полные контейнера ,а обратно значит пустые.Что то я в этом мазохизме не разберусь.
    1. Седое Лихо
      Седое Лихо Сегодня, 21:14
      +2
      У Росатома есть атомные блоки в странах ЕС и им ТВЭЛы ввозить а отработанное вывозить нужно. Если запретят это делать, то соответтвующие блоки останавливать придется. Так что с Росатомом как раз всё логично.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 21:23
        +1
        Так у нас и так Росатом туда сюда шастает по европам ,Орбан оборону держит .Просто этот вопрос и не рассматривался.
    2. fif21
      fif21 Сегодня, 22:25
      0
      Цитата: tralflot1832
      Чёт я не выезжаю.ЕС запрещает транзит своих товаров через Россию ,а Росатом каким боком нарисовался.Он что ЕЭСовский.

      Они не имеют технологий переработки отходов АЭС , а мы имеем . Им могильники ядерных отходов на своей территории не нужны , а для нас это сырье . Можно приколоться и отказаться их принимать , но они найдут куда их сваливать . hi
  5. Седое Лихо
    Седое Лихо Сегодня, 20:55
    +1
    РФ скорее всего ответит тем, что введёт анологичный запрет на транзит некоторых европейских товаров, которые конкурируют на азиатском рынке с аналогичными товарами произведёнными в РФ. Логично же? Высекут сами себя дважды.
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 22:26
      0
      Цитата: Седое Лихо
      Логично же?

      Мудро . hi
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:59
    -5
    Западная пресса: Евросоюз готовит запрет транзита ряда товаров через Россию
    . Рубят сук на котором и сами сидят... "мудрый" поступок, однако.
  7. Tusv
    Tusv Сегодня, 21:02
    -1
    Пока мест буржуйские компании прекрасно обходят санкции своих правительств. Самое смешное, что после объявления санкций, следуют инструкции, как их обходить. Смею заверить, что контрабанда не платит ни копейки своему правительству. А. Нам и так все из Азии преться. Не разу не видел кроссовок Мерелл и ботинок Катерпиллер мейд ин USA. А покупаю именно эти марки в течении 15 лет. Все мейд им Вьетнам
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 22:31
      0
      Цитата: Tusv
      не видел кроссовок Мерелл и ботинок Катерпиллер мейд ин USA. А покупаю именно эти марки в течении 15 лет. Все мейд им Вьетнам

      Я кросы беру Малазийские . Уже и поменять охота , а прикопаться не к чему request
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:04
    +1
    Цитата: AlexKruglov1976
    Учитывая крайнюю нестабильность Кавказа и близость Ирана - крайне рискованный маршрут.

    Через Афганистан попробуйте, там риску меньше.
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 22:33
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Через Афганистан попробуйте, там риску меньше.

      Можно через Северный полюс ! Там низкие температуры , и можно на санях лет 5 везти ! Товарный вид и вкусовые качества сохранятся ! laughing
  9. Комментарий был удален.
  10. Alien From
    Alien From Сегодня, 21:31
    0
    Пусть себе воздух запретят! Фраза Лаврова! fool
  11. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 22:46
    0
    Сейчас Евросоюз готовит запрет на транзит ряда товаров через территорию России.

    Что вызовет их подорожание. Очередное - назло маме отморожу уши. Верной дорогой идете, товарищи.