Евросоюз продолжает вводить против Российской Федерации новые санкционные ограничения, хотя формировать новые пакеты санкций получается все сложнее. Ведь почти все возможные ограничения и так введены, остается лишь их дополнять.Сейчас Евросоюз готовит запрет на транзит ряда товаров через территорию России. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в европейских дипломатических кругах.Как утверждает западная пресса, запрет на транзит товаров в первую очередь будет распространяться на многочисленные технологии, а также на ряд типов транспортных средств. Но, как сообщают источники агентства, запретят транзит далеко не всех товаров. Например, продукцию «Росатома» запрет затрагивать не будет, так как в Евросоюзе не смогли достичь консенсуса по данному вопросу.Напомним, что с февраля 2022 года, после начала специальной военной операции ВС РФ в Донбассе, власти Евросоюза ввели 10 различных пакетов санкций против России.Однако антироссийская санкционная политика сыграла против самой Европы. Именно в странах Евросоюза началась масштабная инфляция цен на продовольствие, электричество и топливо, что привело к общему снижению уровня жизни европейского населения и росту недовольства политикой действующих правительств.Что касается запрета транзита через российскую территорию определенных товаров, то здесь стоит понимать, что Россия, в силу ее географического положения в Евразии, играет ключевую роль в евразийской торговле, особенно между Европой и Восточной Азией. Хотя, может быть, транзит через нестабильный Ближний и Средний Восток, будет для европейских компаний более выгоден и безопасен, кто знает.