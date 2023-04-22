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Представитель Запорожской области рассказал о концентрации техники ВСУ в промзонах подконтрольной Киеву части региона

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Представитель Запорожской области рассказал о концентрации техники ВСУ в промзонах подконтрольной Киеву части региона

Сейчас на контролируемой киевским режимом части российской Запорожской области наблюдается ускоренная концентрация военной техники ВСУ на предприятиях и объектах хозяйственного назначения. Об этом заявил руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.


Как отметил политик, украинские войска размещают военную технику, в первую очередь, на металлургических предприятиях подконтрольной части Запорожской области. Например, в самом городе Запорожье для этой цели используются цеха завода «Запорожсталь».

Сам металлургический завод «Запорожсталь» Рогов охарактеризовал как очень большое предприятие, которое обладает закрытыми помещениями, где можно размещать технику и вооружения.

Боевики ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Это если говорить о населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения

- рассказал Рогов РИА Новости.

Данная информация может рассматриваться и как очередное подтверждение наличия у командования ВСУ планов по вероятному контрнаступлению на Запорожском направлении. Ранее многие западные аналитики также прогнозировали, что украинские формирования попытаются напасть на российскую Запорожскую область, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым, который проходит как раз через ее территорию.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявлял о готовности размещенных в регионе соединений Вооруженных сил Российской Федерации отразить возможное нападение украинских формирований.
Использованы фотографии:
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15 комментариев
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  1. Татьяна
    Татьяна Сегодня, 21:26
    +7
    украинские войска размещают военную технику, в первую очередь, на металлургических предприятиях подконтрольной части Запорожской области. Например, в самом городе Запорожье для этой цели используются цеха завода «Запорожсталь»

    Придётся нашим уничтожать"Запорожсталь" вместе с этой техникой!
    Нельзя нашим действовать с врагами так щадяще, как наши действовали в Мариупеле! Ставки для России уже не те, что были тогда.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 21:33
      +3
      зернохранилища и овощехранилища
      Всё продали а теперь техникой забивают. Придётся всё ровнять с землёй.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 22:56
        -1
        я надеюсь что сравняют а если нет то это не сво а ерунда полная ! врага нужно побеждать где тока это возможно !
    2. frruc
      frruc Сегодня, 21:41
      +3
      Концентрация большого количества бронетехники, арты и людского ресурса не должны остаться незамеченными. Хотя нельзя исключить, что укрорейх готовит еще "сюрприз" и в другом месте .
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 21:32
    +3
    Сейчас на контролируемой киевским режимом части российской Запорожской области наблюдается ускоренная концентрация военной техники ВСУ на предприятиях и объектах хозяйственного назначения.

    Что наша артиллерия и авиация по ним не работает?
    украинские войска размещают военную технику, в первую очередь, на металлургических предприятиях подконтрольной части Запорожской области. Например, в самом городе Запорожье для этой цели используются цеха завода «Запорожсталь».
    Сам металлургический завод «Запорожсталь» Рогов охарактеризовал как очень большое предприятие, которое обладает закрытыми помещениями, где можно размещать технику и вооружения.

    Почему наши управляемые ФАБы эти предприятия до сих не навестили?
    Дальность - самое то, 3, 5, 9 тонные ФАБы обрушат любые перекрытия.
    1. Sebostyuan
      Sebostyuan Сегодня, 21:41
      +3
      Помимо слов Рогова, нужны и другие факты- подтверждающие наличие всук на этих объектах.
      А может ГШ- знает конкретную дату - начала наступления паросят и ждет максимальной концентрации. И дабы не спугнуть не трогает их.
      А так да. Промышленные ангары с техникой- жирная цель для ВКС С ФАБами( УМПК). Надеюсь ВКС порадуют нас операцией в стиле израильских ВВС когда одновременно наноситься удар сотней самолётов.
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 21:56
        -2
        Если он публично говорит - значит знает?
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 22:08
          +2
          Цитата: AlexKruglov1976
          Если он публично говорит - значит знает?

          Ну, либо ему велели так сказать... разных возможностей - ну просто очень много, не ломайте голову wink
    2. Простой
      Простой Сегодня, 22:09
      +2
      Цитата: AlexKruglov1976
      Дальность - самое то, 3, 5, 9 тонные ФАБы

      Там нужен сначала бетонобой а следующая должна быть с термобаром или обемным взрывом.
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 21:47
    +3
    завод «Запорожсталь» всегда был Табу для воздействия - почему? я не знаю! попытайтесь догадаться САМИ! am
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 22:44
      -3
      если реально не трогают врагов тогда это не сво а ерунда какая то
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:52
    +1
    То, что озвучивается политиками, это не обязательно истина в последней инстанции. Военное руководство принимает решения(или должно принимать) исходя из анализа информации получаемой из различных источников. А, вот чтобы эти источники давали точную и своевременную информацию, надо было работать не один год. Сейчас момент истины. Тревожно.
  5. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 22:08
    +2
    Пока у всучек беспроигрышная позиция. Для планирующих бомб расстояние от фронта далеко. Ракетами, даже зная точные координаты, массово технику уничтожить не получится (даже ядрен-батоном) . А из Запорожья , одного ночного перехода, достаточно для появления на любом участке, хоть на севере, хоть на юге . Концентрация за Днепром говорит о решительности к наступлению .Сжимаем кулаки за наших бойцов . Успеха , удачи и стойкости.
  6. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 22:21
    +1
    Чо то я не догнал. Вроде чего то бомбим, про предстоящее наступление бандерлогов уже сняли и оперу и балет поставили, не говоря уж про сериалы. А вот эти самые бандерлоги совсем неподалеку разместили кучу техники, и чо? Их что, бомбить не надо почему то?
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 22:43
    -2
    туда бы запустить фабы 1500 5000 и вакумные бомбы !