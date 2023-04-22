Представитель Запорожской области рассказал о концентрации техники ВСУ в промзонах подконтрольной Киеву части региона

Боевики ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Это если говорить о населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения

Сейчас на контролируемой киевским режимом части российской Запорожской области наблюдается ускоренная концентрация военной техники ВСУ на предприятиях и объектах хозяйственного назначения. Об этом заявил руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.Как отметил политик, украинские войска размещают военную технику, в первую очередь, на металлургических предприятиях подконтрольной части Запорожской области. Например, в самом городе Запорожье для этой цели используются цеха завода «Запорожсталь».Сам металлургический завод «Запорожсталь» Рогов охарактеризовал как очень большое предприятие, которое обладает закрытыми помещениями, где можно размещать технику и вооружения.- рассказал Рогов РИА Новости Данная информация может рассматриваться и как очередное подтверждение наличия у командования ВСУ планов по вероятному контрнаступлению на Запорожском направлении. Ранее многие западные аналитики также прогнозировали, что украинские формирования попытаются напасть на российскую Запорожскую область, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым, который проходит как раз через ее территорию.Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявлял о готовности размещенных в регионе соединений Вооруженных сил Российской Федерации отразить возможное нападение украинских формирований.