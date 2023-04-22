Украинские СМИ: В Харькове прогремели сильные взрывы, а позиции ВСУ в Угледаре бомбили ФАБ-500

В настоящее время в Харькове звучат взрывы. Об этом сообщает ряд украинских средств массовой информации со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
Как написал глава подконтрольной киевскому режиму харьковской администрации, город находится «под обстрелом». Хотя вероятно подразумевается нанесение ракетных или авиационных ударов по объектам на территории Харькова или его окрестностей. Позже местные паблики сообщили о столбах дыма в Новобаварском районе областного центра. Мэр города заявил, что загорелся один из объектов инфраструктуры. Видимо, туда был прилет ракеты.
В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Ставленник киевского режима в регионе Олег Синегубов сообщил, что российские вооруженные силы наносили удары по объектам и на территории Харьковского района. Интересно, что украинские власти опять пытаются приписать российской армии нанесение ударов ракетами ЗРК С-300. Вероятно, это делается с той целью, чтобы объяснить разрушения и жертвы от непрофессиональной работы украинских сил противовоздушной обороны «российскими ударами».
Кроме того, в Таврическом командовании ВСУ сообщили, что по позициям украинских формирований в Угледаре российские вооруженные силы сегодня сбросили не менее шести авиабомб ФАБ-500. Как заявил представитель Таврического командования ВСУ Алексей Дмитрашковский, российские войска наносят удары по многоэтажным домам Угледара.
Однако надо понимать, что угледарские многоэтажки давно превращены украинскими формированиями в укрепленные позиции, своеобразные «крепости». С них простреливается территория вокруг Угледара, что создает серьезные препятствия для дальнейшего штурма города российскими подразделениями. Поэтому перед ВС РФ стоит задача уничтожить огневые позиции украинских формирований в многоэтажных домах.