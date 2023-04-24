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Из Харьковской области в США: как захваченный украинцами танк Т-90А около казино в Луизиане оказался

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Из Харьковской области в США: как захваченный украинцами танк Т-90А около казино в Луизиане оказался

Нет никакого секрета в том, что с началом специальной военной операции на Украине перед США открылись широкие возможности по исследованию нашей техники уже не в теоретическом, а, скажем так, практическом ключе. Всё-таки боевые действия довольно масштабные, поэтому без потерь в боевых машинах, в том числе доставшихся противнику в качестве трофеев, не обойтись.


Действительно, за период с февраля 2022 года украинской стороне удалось захватить некоторое количество образцов российского вооружения, часть из которых уже благополучно отправилась на Запад. При этом, учитывая важность таких трофеев, воображение рисует стереотипные картины о специально выделенных литерных поездах и грузовиках, которые под охраной и в условиях строжайшей секретности втихаря тащат русскую технику на полигон.

Однако реальность порой более прозаична, примером чего может служить танк Т-90А, трейлер с которым просто бросили на несколько дней около придорожной харчевни и казино.

Откуда этот Т-90А взялся?


То, что и мы, и США заинтересованы в трофейной технике, оспаривать в принципе бесполезно — иными методами полные данные о технологиях противника просто не добыть даже с помощью шпионажа. Поэтому у нас уже вполне официально говорят про достойное вознаграждение за «взятые в плен» образцы вооружения НАТО: о наградах за «Леопарды 2» и «Абрамсы» слышали, пожалуй, все. Хотя ими дело не ограничивается.

Что касается американской стороны, то требования отправлять захваченные российские боевые машины за океан или на базы НАТО в Западной Европе фактически являются одним из условий предоставления военной помощи Украине. И, разумеется, Киев эти требования выполняет сполна — интересующая западных спонсоров техника, оставшаяся в более-менее целом состоянии, быстро расходится по рукам.

Собственно говоря, герой этого материала как раз в нужную касту и попал, практически не имея тяжёлых повреждений. Однако, учитывая имеющиеся и не до конца проверенные данные, взяли его в качестве трофея, судя по временным меркам специальной военной операции, уже довольно давно.

Многие помнят, чем ознаменовалось начало осени 2022 года в рамках конфликта на Украине: да, тот самый отход из Харьковской области и последующая перегруппировка наших войск, оставивших ряд ранее занятых населённых пунктов. В частности, речь идёт о Купянском направлении, которое российские военные в составе сводных подразделений обороняли более недели. Именно там, в относительно небольшом селе Куриловка, что в 113 км к юго-востоку от Харькова, скорее всего, и был захвачен этот Т-90А.

Попавший в западню танк Т-90А в селе Куриловка Харьковской области
Попавший в западню танк Т-90А в селе Куриловка Харьковской области

К слову, о том, что танк из Куриловки является тем самым, оказавшимся в Соединённых Штатах, говорят как идентичные повреждения, в том числе инфракрасных прожекторов, так и нацарапанное «212» на ящике с модулятором системы оптико-электронного подавления «Штора» в левой части башни, установленном поверх блока динамической защиты.

Номер 212, нанесённый на ящике модулятора «Шторы» танка Т-90А из Куриловки
Номер 212, нанесённый на ящике модулятора «Шторы» танка Т-90А из Куриловки

Тот же номер с идентичным почерком и расположением цифр. Танк Т-90А около развлекательного центра в Луизиане
Тот же номер с идентичным почерком и расположением цифр. Танк Т-90А около развлекательного центра в Луизиане

Обстоятельства оставления этого танка экипажем нам полностью не известны, но, предупреждая шквал комментариев от адептов учения «танк должен гибнуть вместе с экипажем», нужно отметить: другого выхода в данном случае просто не было.

Боевая машина, двигаясь по дороге, свернула в сторону и угодила в яму, перевернувшись почти набок — мина под ней точно не рванула, поскольку никаких повреждений ходовой части не наблюдается. При этом, учитывая глубину этой рытвины и положение танка, самостоятельно выехать из такой западни он в любом случае не смог бы. Но ступать на тонкий лёд обсуждений, почему танк не уничтожили перед отходом, мы не будем — тема уже не этого материала, да и вопрос скорее риторический, поскольку деталей произошедшего мы не знаем.

Так или иначе, танк всё-таки попал в руки ВСУ — находка получилась столь ценной, что откапывать её пришлось вручную, о чём свидетельствует ряд фотографий с места происшествия. Однако использовать трофей в качестве боевой единицы всё-таки не решились и отправили его в тыл. А потом уже в Польшу, где, выйдя из морского порта Гдыня, что на севере страны, совершил вояж до США морским транспортом.


К слову, оказавшись впоследствии около местного казино в Роаноке штата Луизиана, Т-90А был уже порядком ощипан по внутреннему оборудованию: например, исчез тепловизионный прицел на французской матрице «Катрин» с сопутствующими системами в виде дисплея и панели управления. При этом есть вероятность того, что лишился танк этой составляющей ещё будучи на Украине — там электронику российской техники коллекционируют с большим усердием и даже организуют закрытые и открытые выставки по этому делу.

Впрочем, снять её могли и по договорённости с французами — всё-таки странно, что США могли посчитать «теплак» с известной технологией изготовления более ценным, чем российский прицел 1Г46, который в танке был оставлен.

Отсутствует тепловизионный прицел и сопутствующее оборудование
Отсутствует тепловизионный прицел и сопутствующее оборудование

Необычный груз на стоянке


Роанок — это довольно мелкий населённый пункт на юге США, который даже местного самоуправления не имеет. Всего около пятисот жителей, по данным 2020 года, зато есть собственный развлекательный центр с казино. А учитывая близость к крупной шоссейной магистрали, посетителей этого заведения бывает немало — в основном дальнобойщики. Так что фуры и трейлеры на расположенной рядом стоянке в принципе являются делом привычным.

Однако вечером 11 апреля туда заявился грузовик гражданской транспортной компании с весьма необычным грузом: на трейлере, который он притащил, красовался танк, явно «бывший в употреблении», да ещё и разукрашенный непонятными для местных жителей символами. Об этом, хоть и весьма лаконично, выразился работник развлекательного центра, заявивший, что работает уже семь лет и за всё время повидал многое, но такую штуку видит впервые.


Примечательно, что абсолютно никакой охраны с трейлером не было — ни военных, ни даже хотя бы одного захудалого полицейского экипажа. Сам Т-90А не был прикрыт даже простым брезентом, не говоря уж о деформирующих внешний вид закрытых каркасах, часто устанавливающихся на боевые машины при перевозке. В общем, ни о какой секретности, которую можно было бы себе вообразить, речь не шла.

Вишенкой на торте стало обращение водителей грузовика к местным работникам. Они сказали, что машина поломалась, поэтому им нужно съездить в Хьюстон (Техас) за новым тягачом. Поэтому, дескать, пусть танк у вас постоит некоторое время, за вашей стоянкой же дядька-охранник присматривает. И уехали.


Это, опять же, по теме отношения американских военных к трофейной российской технике: далеко не все экземпляры представляют настолько сильный интерес, чтобы заморачиваться насчёт их сохранности во время транспортировки. Однако здесь вполне можно возразить, что танк никто угнать всё равно не сможет, да и повредить его снаружи тоже не очень-то получится. Но есть одно «но»: у Т-90А даже не были закрыты люки — можно, как говорится, в них нужду справить, а можно и поснимать всю оставшуюся доступную «внутрянку», наружное оборудование или сломать то, что этой поломке поддаётся.

Открытый люк наводчика Т-90А, куда заглядывал местный житель
Открытый люк наводчика Т-90А, куда заглядывал местный житель

Эта история не получила бы никакой огласки, но среди местных жителей, часто бывающих рядом с развлекательным центром, оказался любитель и активный игрок одной российской многопользовательской игры про танки, самолёты и корабли. Увидев одного из «персонажей» игры в лице Т-90А, которого он ранее мог наблюдать только на мониторе или дисплее смартфона, парень сделал несколько фотографий и поделился ими на Reddit в соответствующей ветке обсуждений. Ну а дальше всё уже известно: танк в итоге через пару дней всё-таки увезли, но снимки облетели буквально весь мир и засветились во всех крупных средствах массовой информации.

Всю кутерьму сообщений западных СМИ о Т-90А можно разделить на две основные части.

В первую очередь, конечно же, пошла волна восторга и злорадства. Другого здесь ожидать и не приходилось: один из новейших российских танков уже находится в американской Луизиане, а это, мол, свидетельствует о скорой и безоговорочной победе Украины. Ну а США, соответственно, получат необходимые данные о русских боевых машинах и создадут оружие, способное эффективно бороться с ними. Короче говоря, старая песня о главном.

В противовес этому появились вполне имеющие основания вопросы, по какой причине танк, будучи средством повышенной опасности и составляющим какую-никакую, но секретность, бросили с открытыми люками без всякой охраны на обычной автостоянке, за которой, условно говоря, вахтёр присматривал.

Поднимались также вопросы о том, что в танке может находиться боекомплект в той или иной степени сохранности, да и динамическая защита «Контакт-5» могла оказаться снаряжённой штатными элементами, содержащими взрывчатое вещество. Но данная ситуация в принципе невозможна — никакой дурак в таком комплекте машину к транспортировке не допустил бы ещё на раннем этапе, когда она находилась в Польше.

Столь халатное поведение даже поначалу с военными связать никак не могли — не могут же они боевую машину, пусть и трофейную, оставить где-то без присмотра. Впрочем, сами служивые сумятицу тоже вносили: представители расположенной недалеко военной базы «Форт-Полк» на запрос журналистов твёрдо ответили, что ни о каком танке не слышали, поэтому, скорее всего, он может принадлежать частному лицу.

Тем не менее в скором времени ясность в сложившейся ситуации всё-таки была внесена: на стволе пушки Т-90А был наклеен отгрузочный лист, в котором указывалось как место отправки (польский город Гдыня), так и место назначения — Абердинский полигон. Тут все вопросы разом отпали: даже Пентагону пришлось выступить с заявлением, что машина направлялась именно туда, но никакой опасности для местного населения не представляла, поскольку ни боекомплекта, ни взрывчатки в динамической защите не было.

Отгрузочный лист на стволе пушки Т-90А
Отгрузочный лист на стволе пушки Т-90А

Туда российский танк повезли для всесторонних исследований, ознакомления с ним американских военных и, возможно, последующих испытаний, включая обстрел брони машины имеющимися на вооружении армии США снарядами.

Нужно отметить, прецедент вышел интересным.

С одной стороны, американские военные явно продемонстрировали своё отношение к захваченной на Украине технике. Так или иначе, танк перевозили без какого-либо сопровождения и не задумывались о том, что на пути с ним или тягачом может что-то произойти. Про русских диверсантов, которые могли напасть и уничтожить трофей, конечно, говорить не стоит — это уже из области фантастики. Но шанс угрохать груз по дороге, в том числе и за счёт местных умельцев, которые могли повыбивать оптику, вытащить что-то из внутреннего оборудования или банально спалить танк «русских оккупантов Украины», далеко не маленький.

Грузовик гражданской транспортной компании ААА, прибывший за трейлером с танком
Грузовик гражданской транспортной компании ААА, прибывший за трейлером с танком

С другой стороны, и сами военные порядочно обожглись, доверив доставку Т-90А гражданской транспортной компании. У этих ребят политика простая: груз, будь он габаритным или негабаритным, является просто грузом — лишь бы заплатили. А если что-то случится — страховка же есть. Так что в остальном хоть трава ни расти: можно и оставить на несколько дней.

Источники информации:
thedrive.com
warspotting.net
Автор:
Использованы фотографии:
thedrive.com / reddit.com (пользователь Mutantlight) / warspotting.net
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6 комментариев
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  1. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 09:38
    0
    С одной стороны, американские военные явно продемонстрировали своё отношение к захваченной на Украине технике.

    Аутсорс в действии!
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:52
    +1
    Ну вообще, конечно много видел бардака, сам не ангел, но по-моему, США целиком захватили мозговые полипы)
  3. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 11:04
    +1
    Примечательно, что абсолютно никакой охраны с трейлером не было — ни военных, ни даже хотя бы одного захудалого полицейского экипажа. Сам Т-90А не был прикрыт даже простым брезентом, не говоря уж о деформирующих внешний вид закрытых каркасах, часто устанавливающихся на боевые машины при перевозке. В общем, ни о какой секретности, которую можно было бы себе вообразить, речь не шла.

    Аутсорс, однако. Какой тариф оплатили - такую доставку и получили. smile

    Впрочем, армейцы в США сами тоже чудят нипадеццки. Достаточно вспомнить, как в 2007 году под "полставторой", прибывший на базу Майнот для перевозки КРВБ на базу Барксдейл для утилизации, по ошибке подвесили 6 КРВБ, не прошедших процедуру замены СБЧ на учебные. После чего самолёт оставили на ночь без дополнительной охраны, а затем отправили обратно - из Северной Дакоты в Луизиану - где он в ожидании разгрузки точно так же простоял ещё десять часов. И только после прибытия команды оружейников Барксдейла внезапно выяснилось, что на половине прибывших ракет стоят СБЧ.
    От выдачи якобы охолощённых КРВБ под погрузку до рапорта об обнаружении на них СБЧ прошло 36 часов. Всё это время СБЧ числились в Майноте, а по факту стояли на обычных стоянках авиабаз и летали над страной. smile
  4. russ71
    russ71 Сегодня, 11:08
    0
    Странно, что уничтожение танка - это фантастика!!! Помнится во время ВОВ чтобы уничтожить "Катюшу" отправляли спец группы в тыл к противнику!
    А тут... стоянкаююю с охранником...
    Что нет у нас больше Петровых и Башировых???
    Ну или хотя бы Чапман....
  5. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 11:25
    0
    Цитата: Bingo
    Ну вообще, конечно много видел бардака, сам не ангел, но по-моему, США целиком захватили мозговые полипы)

    Да, мозговые полипы там развелись, но еще злее там военные бюджетные попилы wink
  6. Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр Сегодня, 11:25
    0
    В харьковской области отличились придворные дивизии - таманская, кантемировская - бросали технику (оставлен был исправный Т-90 "Прорыв", причём с защитной "накидкой"), боеприпасы...Это те, кто в 1993 году расстреливал Верховный совет. Да - тогда эти придворные помогли алкашу с подельниками удержать власть, но почему сейчас, после позорного бегства, эти дивизии не расформированы?