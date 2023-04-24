Из Харьковской области в США: как захваченный украинцами танк Т-90А около казино в Луизиане оказался

Нет никакого секрета в том, что с началом специальной военной операции на Украине перед США открылись широкие возможности по исследованию нашей техники уже не в теоретическом, а, скажем так, практическом ключе. Всё-таки боевые действия довольно масштабные, поэтому без потерь в боевых машинах, в том числе доставшихся противнику в качестве трофеев, не обойтись.
Действительно, за период с февраля 2022 года украинской стороне удалось захватить некоторое количество образцов российского вооружения, часть из которых уже благополучно отправилась на Запад. При этом, учитывая важность таких трофеев, воображение рисует стереотипные картины о специально выделенных литерных поездах и грузовиках, которые под охраной и в условиях строжайшей секретности втихаря тащат русскую технику на полигон.
Однако реальность порой более прозаична, примером чего может служить танк Т-90А, трейлер с которым просто бросили на несколько дней около придорожной харчевни и казино.
Откуда этот Т-90А взялся?
То, что и мы, и США заинтересованы в трофейной технике, оспаривать в принципе бесполезно — иными методами полные данные о технологиях противника просто не добыть даже с помощью шпионажа. Поэтому у нас уже вполне официально говорят про достойное вознаграждение за «взятые в плен» образцы вооружения НАТО: о наградах за «Леопарды 2» и «Абрамсы» слышали, пожалуй, все. Хотя ими дело не ограничивается.
Что касается американской стороны, то требования отправлять захваченные российские боевые машины за океан или на базы НАТО в Западной Европе фактически являются одним из условий предоставления военной помощи Украине. И, разумеется, Киев эти требования выполняет сполна — интересующая западных спонсоров техника, оставшаяся в более-менее целом состоянии, быстро расходится по рукам.
Собственно говоря, герой этого материала как раз в нужную касту и попал, практически не имея тяжёлых повреждений. Однако, учитывая имеющиеся и не до конца проверенные данные, взяли его в качестве трофея, судя по временным меркам специальной военной операции, уже довольно давно.
Многие помнят, чем ознаменовалось начало осени 2022 года в рамках конфликта на Украине: да, тот самый отход из Харьковской области и последующая перегруппировка наших войск, оставивших ряд ранее занятых населённых пунктов. В частности, речь идёт о Купянском направлении, которое российские военные в составе сводных подразделений обороняли более недели. Именно там, в относительно небольшом селе Куриловка, что в 113 км к юго-востоку от Харькова, скорее всего, и был захвачен этот Т-90А.
Попавший в западню танк Т-90А в селе Куриловка Харьковской области
К слову, о том, что танк из Куриловки является тем самым, оказавшимся в Соединённых Штатах, говорят как идентичные повреждения, в том числе инфракрасных прожекторов, так и нацарапанное «212» на ящике с модулятором системы оптико-электронного подавления «Штора» в левой части башни, установленном поверх блока динамической защиты.
Номер 212, нанесённый на ящике модулятора «Шторы» танка Т-90А из Куриловки
Тот же номер с идентичным почерком и расположением цифр. Танк Т-90А около развлекательного центра в Луизиане
Обстоятельства оставления этого танка экипажем нам полностью не известны, но, предупреждая шквал комментариев от адептов учения «танк должен гибнуть вместе с экипажем», нужно отметить: другого выхода в данном случае просто не было.
Боевая машина, двигаясь по дороге, свернула в сторону и угодила в яму, перевернувшись почти набок — мина под ней точно не рванула, поскольку никаких повреждений ходовой части не наблюдается. При этом, учитывая глубину этой рытвины и положение танка, самостоятельно выехать из такой западни он в любом случае не смог бы. Но ступать на тонкий лёд обсуждений, почему танк не уничтожили перед отходом, мы не будем — тема уже не этого материала, да и вопрос скорее риторический, поскольку деталей произошедшего мы не знаем.
Так или иначе, танк всё-таки попал в руки ВСУ — находка получилась столь ценной, что откапывать её пришлось вручную, о чём свидетельствует ряд фотографий с места происшествия. Однако использовать трофей в качестве боевой единицы всё-таки не решились и отправили его в тыл. А потом уже в Польшу, где, выйдя из морского порта Гдыня, что на севере страны, совершил вояж до США морским транспортом.
К слову, оказавшись впоследствии около местного казино в Роаноке штата Луизиана, Т-90А был уже порядком ощипан по внутреннему оборудованию: например, исчез тепловизионный прицел на французской матрице «Катрин» с сопутствующими системами в виде дисплея и панели управления. При этом есть вероятность того, что лишился танк этой составляющей ещё будучи на Украине — там электронику российской техники коллекционируют с большим усердием и даже организуют закрытые и открытые выставки по этому делу.
Впрочем, снять её могли и по договорённости с французами — всё-таки странно, что США могли посчитать «теплак» с известной технологией изготовления более ценным, чем российский прицел 1Г46, который в танке был оставлен.
Отсутствует тепловизионный прицел и сопутствующее оборудование
Необычный груз на стоянке
Роанок — это довольно мелкий населённый пункт на юге США, который даже местного самоуправления не имеет. Всего около пятисот жителей, по данным 2020 года, зато есть собственный развлекательный центр с казино. А учитывая близость к крупной шоссейной магистрали, посетителей этого заведения бывает немало — в основном дальнобойщики. Так что фуры и трейлеры на расположенной рядом стоянке в принципе являются делом привычным.
Однако вечером 11 апреля туда заявился грузовик гражданской транспортной компании с весьма необычным грузом: на трейлере, который он притащил, красовался танк, явно «бывший в употреблении», да ещё и разукрашенный непонятными для местных жителей символами. Об этом, хоть и весьма лаконично, выразился работник развлекательного центра, заявивший, что работает уже семь лет и за всё время повидал многое, но такую штуку видит впервые.
Примечательно, что абсолютно никакой охраны с трейлером не было — ни военных, ни даже хотя бы одного захудалого полицейского экипажа. Сам Т-90А не был прикрыт даже простым брезентом, не говоря уж о деформирующих внешний вид закрытых каркасах, часто устанавливающихся на боевые машины при перевозке. В общем, ни о какой секретности, которую можно было бы себе вообразить, речь не шла.
Вишенкой на торте стало обращение водителей грузовика к местным работникам. Они сказали, что машина поломалась, поэтому им нужно съездить в Хьюстон (Техас) за новым тягачом. Поэтому, дескать, пусть танк у вас постоит некоторое время, за вашей стоянкой же дядька-охранник присматривает. И уехали.
Это, опять же, по теме отношения американских военных к трофейной российской технике: далеко не все экземпляры представляют настолько сильный интерес, чтобы заморачиваться насчёт их сохранности во время транспортировки. Однако здесь вполне можно возразить, что танк никто угнать всё равно не сможет, да и повредить его снаружи тоже не очень-то получится. Но есть одно «но»: у Т-90А даже не были закрыты люки — можно, как говорится, в них нужду справить, а можно и поснимать всю оставшуюся доступную «внутрянку», наружное оборудование или сломать то, что этой поломке поддаётся.
Открытый люк наводчика Т-90А, куда заглядывал местный житель
Эта история не получила бы никакой огласки, но среди местных жителей, часто бывающих рядом с развлекательным центром, оказался любитель и активный игрок одной российской многопользовательской игры про танки, самолёты и корабли. Увидев одного из «персонажей» игры в лице Т-90А, которого он ранее мог наблюдать только на мониторе или дисплее смартфона, парень сделал несколько фотографий и поделился ими на Reddit в соответствующей ветке обсуждений. Ну а дальше всё уже известно: танк в итоге через пару дней всё-таки увезли, но снимки облетели буквально весь мир и засветились во всех крупных средствах массовой информации.
Всю кутерьму сообщений западных СМИ о Т-90А можно разделить на две основные части.
В первую очередь, конечно же, пошла волна восторга и злорадства. Другого здесь ожидать и не приходилось: один из новейших российских танков уже находится в американской Луизиане, а это, мол, свидетельствует о скорой и безоговорочной победе Украины. Ну а США, соответственно, получат необходимые данные о русских боевых машинах и создадут оружие, способное эффективно бороться с ними. Короче говоря, старая песня о главном.
В противовес этому появились вполне имеющие основания вопросы, по какой причине танк, будучи средством повышенной опасности и составляющим какую-никакую, но секретность, бросили с открытыми люками без всякой охраны на обычной автостоянке, за которой, условно говоря, вахтёр присматривал.
Поднимались также вопросы о том, что в танке может находиться боекомплект в той или иной степени сохранности, да и динамическая защита «Контакт-5» могла оказаться снаряжённой штатными элементами, содержащими взрывчатое вещество. Но данная ситуация в принципе невозможна — никакой дурак в таком комплекте машину к транспортировке не допустил бы ещё на раннем этапе, когда она находилась в Польше.
Столь халатное поведение даже поначалу с военными связать никак не могли — не могут же они боевую машину, пусть и трофейную, оставить где-то без присмотра. Впрочем, сами служивые сумятицу тоже вносили: представители расположенной недалеко военной базы «Форт-Полк» на запрос журналистов твёрдо ответили, что ни о каком танке не слышали, поэтому, скорее всего, он может принадлежать частному лицу.
Тем не менее в скором времени ясность в сложившейся ситуации всё-таки была внесена: на стволе пушки Т-90А был наклеен отгрузочный лист, в котором указывалось как место отправки (польский город Гдыня), так и место назначения — Абердинский полигон. Тут все вопросы разом отпали: даже Пентагону пришлось выступить с заявлением, что машина направлялась именно туда, но никакой опасности для местного населения не представляла, поскольку ни боекомплекта, ни взрывчатки в динамической защите не было.
Отгрузочный лист на стволе пушки Т-90А
Туда российский танк повезли для всесторонних исследований, ознакомления с ним американских военных и, возможно, последующих испытаний, включая обстрел брони машины имеющимися на вооружении армии США снарядами.
Нужно отметить, прецедент вышел интересным.
С одной стороны, американские военные явно продемонстрировали своё отношение к захваченной на Украине технике. Так или иначе, танк перевозили без какого-либо сопровождения и не задумывались о том, что на пути с ним или тягачом может что-то произойти. Про русских диверсантов, которые могли напасть и уничтожить трофей, конечно, говорить не стоит — это уже из области фантастики. Но шанс угрохать груз по дороге, в том числе и за счёт местных умельцев, которые могли повыбивать оптику, вытащить что-то из внутреннего оборудования или банально спалить танк «русских оккупантов Украины», далеко не маленький.
Грузовик гражданской транспортной компании ААА, прибывший за трейлером с танком
С другой стороны, и сами военные порядочно обожглись, доверив доставку Т-90А гражданской транспортной компании. У этих ребят политика простая: груз, будь он габаритным или негабаритным, является просто грузом — лишь бы заплатили. А если что-то случится — страховка же есть. Так что в остальном хоть трава ни расти: можно и оставить на несколько дней.
Источники информации:
thedrive.com
warspotting.net