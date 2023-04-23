МИД РФ в качестве ответной меры высылает около трети немецких дипломатов из России

Российское министерство иностранных дел не оставило без ответа очередной демарш немецких властей, связанный с массовой высылкой дипломатов. Официальный Берлин объявил персонами нон грата более 30 сотрудников посольства и консульств РФ в Германии.По оценке российского МИД, этот немецкий демарш – продолжение демонстративного разрушения всех тех отношений между двумя странами, которые формировались и выстраивались в течение десятилетий - в том числе демонтаж дипломатических отношений.Кроме того, как отмечает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, германская стороны вновь использовала подконтрольную прессу для публикации материалов о своей затее, хотя, как утверждается, ранее уверяла, что афишировать такого рода деятельность (по высылке дипломатов) не намерена.Ответом со стороны властей РФ является высылка 34 немецких дипломатов. Это около трети от всех немецкого дипкорпуса в РФ.МИД России информирует о том, что организовано существенное ограничение числа сотрудников дипмиссий ФРГ в России. Информацию о «зеркальной» мере со стороны России подтверждают и в посольстве Германии, причём цинично добавляя, что они «сожалеют» о таком решении официальной Москвы.Напомним, что в начале апреля посол Германии в нашей стране Геза Андреас фон Гайр был уведомлён о готовности РФ дать ответ на действия немецких властей в отношении российских дипломатических сотрудников.