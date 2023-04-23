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МИД РФ в качестве ответной меры высылает около трети немецких дипломатов из России

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МИД РФ в качестве ответной меры высылает около трети немецких дипломатов из России

Российское министерство иностранных дел не оставило без ответа очередной демарш немецких властей, связанный с массовой высылкой дипломатов. Официальный Берлин объявил персонами нон грата более 30 сотрудников посольства и консульств РФ в Германии.


По оценке российского МИД, этот немецкий демарш – продолжение демонстративного разрушения всех тех отношений между двумя странами, которые формировались и выстраивались в течение десятилетий - в том числе демонтаж дипломатических отношений.

Кроме того, как отмечает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, германская стороны вновь использовала подконтрольную прессу для публикации материалов о своей затее, хотя, как утверждается, ранее уверяла, что афишировать такого рода деятельность (по высылке дипломатов) не намерена.

Ответом со стороны властей РФ является высылка 34 немецких дипломатов. Это около трети от всех немецкого дипкорпуса в РФ.

МИД России информирует о том, что организовано существенное ограничение числа сотрудников дипмиссий ФРГ в России. Информацию о «зеркальной» мере со стороны России подтверждают и в посольстве Германии, причём цинично добавляя, что они «сожалеют» о таком решении официальной Москвы.

Напомним, что в начале апреля посол Германии в нашей стране Геза Андреас фон Гайр был уведомлён о готовности РФ дать ответ на действия немецких властей в отношении российских дипломатических сотрудников.
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25 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:05
    +9
    А что бы их до реапорта по Москве колонночкой не прогнать? Чтобы сзади поливалки... laughing
    1. Черепавлик
      Черепавлик Сегодня, 07:19
      +6
      Цитата: Кот Александрович
      Чтобы сзади поливалки...

      И сразу, как закроют входные люки в самолете, демонстративно обработать трап антисептиком и вытереть насухо радужным флагом.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:35
      0
      Цитата: Кот Александрович
      А что бы их до реапорта по Москве колонночкой не прогнать? Чтобы сзади поливалки... laughing

      Надо было всех до одного выслать. Чего им тут делать?
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:08
    +4
    Жаль что не всех, дойче сделали свой выбор.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:09
    +3
    Я бы еще и обслуживающий персонал перестал бы пускать в посольство.Пусть потонут в дерьме,культурные европеоиды.ДАМа,можно поставить в будку у ворот,дабы неповадно было..
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:24
      0
      Цитата: dmi.pris1
      ДАМа,можно поставить в будку у ворот,дабы неповадно было..

      Дмитрий Анатольевич что то озверел в последнее время...бросается на англосаксов как кот Леопольд после таблетки озверина...опасно его одного в будке оставлять...как бы чего не вышло. what
      1. ААК
        ААК Сегодня, 07:45
        0
        Главное - оружие в руки ему не давать, а так - ну укусит он пару-тройку бундесов, пропишут курс уколов... 40 штук...
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:12
        +1
        Разочарую, ДАМ не вынуват. Бодяга с высылай началась в тихую месяц назад,пока немцев не понесло. hi Сейчас в тренде на западе Симоньян с обменом Асанджа. hi
    2. B-777
      B-777 Сегодня, 08:00
      +2
      Не надо так жестко. Надо обслугу перевести на «удалёнку». Эффект тот же, но и совесть чиста.
      1. aleks700
        aleks700 Сегодня, 09:26
        +1
        Совесть чиста, а сортир... ну так себе
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:15
    +7
    Утро началось с хороших новостей.
    Наконец то наш МИД ответил адекватно...но и этого недостаточно...надо бы тройку послов из США, Британии и Канады выпнуть из нашей страны с помпой.
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 07:26
      +5
      Цитата: Леха с Андроида.
      Утро началось с хороших новостей.
      Наконец то наш МИД ответил адекватно...но и этого недостаточно...надо бы тройку послов из США, Британии и Канады выпнуть из нашей страны с помпой.
      Австралопитеков тож не мешало бы выпнуть!
    2. fif21
      fif21 Сегодня, 07:39
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      Утро началось с хороших новостей.

      Матрасники через ООН , пытаются подключить банки РФ к СВИФТ laughing
      Предлог - прохождение платежей по зерновой сделке . По факту - получение информации об торговле РФ .
      Разве в ООН не знают , что у нас есть своя платежная система "МИР" ? hi
      1. Hagen
        Hagen Сегодня, 10:46
        0
        Цитата: fif21
        Разве в ООН не знают , что у нас есть своя платежная система "МИР" ?

        А вы разве не знаете, эти две системы - совершенно разные вещи wink Они все про деньги, но не взаимозаменяющие. А по сути статьи, ничего не поменяется до тех пор, пока Европа не приобретет хоть малейший суверенитет в практической политике. А это будет возможно только при радикальной смене элит в государствах-донорах ЕС. Но пока к этому нет никаких предпосылок. Итог: всё в отношениях с Европой будет чем дальше, тем хуже... request
    3. zloybond
      zloybond Сегодня, 09:14
      +1
      Не верный шаг нашего МИДа.
      Начинать надо было вчера еще с представительства Евросоюза. Выслать всех, закрыть представительство.
      С каждой страной необходимо вести отдельные дипломатические отношения. Тогда наглецы и зачинщики драки не смогут спрятаться за общую спину Евросоюза. Каждый вынужден будет думать о себе сам. А так всякая шваль типа как Польша, Трибалы, Чехи, "небратушки" - все стоят одним фронтом вместе с более серьезными странами и вякают. Каждый должен быть сам по себе перед лицом России.
      Россия нарушила главный закон - разделяй и властвуй. И по логике Россия должна отменить для себя понятие Единая Европа. Выслать всех чиновников Евросоюза, закрыть их представительство.
      Тогда каждая отдельная страна хорошо подумает - оно ей надо????
      Россия же наоборот обнуляя дипломатические миссии отдельных стран упорно не желает закрыть общую шаражку "Единой Европы". А это должно было быть сделано еще позавчера.
      Враг должен быть разделен между собой и нести персональную ответственность. Персонально договариваться о газе, о мире, о дипотношениях.
      Таки образом запустится процесс грызни и людоедства внутри Евросоюза. Страны заинтересованные в поставках наших товаров будут вынуждены договариватся между собой с пограничными. Пограничные страны либо задавят сами немцы и французы это запустится процесс развала союза.
      Сейчас они одним фронтом, заинтересованность задушить Россию никуда не денется, но уже по одиночке. Т.к. они сейчас толком не могут договоритс, а так добавится еще куча сложностей внутри Гейро-семейки.
  5. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 07:16
    +7
    Израильтян надо туда же отправить, а то на украине такие новости:
    В ВСУ впервые появился штатный раввин, который будет заниматься солдатами-евреями, которые служат в армии, как это принято во многих западных армиях мира. Сейчас в украинской армии насчитывается около 5000 евреев.

    Интересно, он и сало ест с прихожанами? laughing Ведь с фашистами, как выяснилось, работать вполне можно!
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 07:44
      +3
      Цитата: Сергей3
      Ведь с фашистами, как выяснилось, работать вполне можно!

      Эти нацисты убивают пока не их . И у них общий хозяин . Чему удивляться . what
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:18
    +4
    У немцев полностью сорвало крышу и они пустились во все тяжкие по отношению к России. Интересно это личная инициатива Бербок или все таки подсказали старшие "товарищи"? Ну, что же получили в ответ
    Ответом со стороны властей РФ является высылка 34 немецких дипломатов.
    Но очевидно, что ответа только по дипломатической линии маловато. Не стоит забывать, что Германия оказывает большую военную помощь Киеву, т.е. ведет войну против России пока руками украинцев.
  7. tTшка
    tTшка Сегодня, 07:22
    +3
    Вот и замечательно !!! Гнать их описинной тряпкой отсюда !!! good
  8. Керенский
    Керенский Сегодня, 07:40
    +2
    Это высылают с помпой, а обратно заезжают тихо. Посмотрите на состав дипкорпуса через пару месяцев.
  9. aprahka
    aprahka Сегодня, 09:19
    +1
    Хотелось бы смеяться.Но почему то страшно.И невероятно обидно.Получается наши деды воевали зря.Они не знали,что придёт Горбачев и выведет крупнейшую группировку наших войск из Германии.Просто так.Оставив ГДР и Хоннекера на произвол судьбы.Именно с этого начался дисбаланс.И поход НАТО к нашим границам..((
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:31
      +1

      aprahka (Валерий)
      Сегодня, 09:19
      НОВЫЙ
      +1
      Хотелось бы смеяться.Но почему то страшно.И невероятно обидно.Получается наши деды воевали зря.Они не знали,что придёт Горбачев
      зачем писАть иуду с заглавной буквы - это много чести для него. оно худого натворило на сотни лет вперед. его участь вертеться ужОм в аду.
      1. aprahka
        aprahka Сегодня, 09:51
        0
        Да в этом Вы полностью правы.Еще сотни лет наша страна будет расхлебывать деяния предателя.Половина Европы была нашей.Мы были сверхдержавой.Это были невероятно счастливые мирные годы.После войны.Мы даже допустить не могли такого исхода дел.Предатель сдал все,что можно сдать.Все завоевания нашей страны ещё с 1917 года.Пока мы публично не признаем его государственным преступником.Ничего не изменится.Должно произойти изменение в головах нашего поколения.И особенно детей.В школах должны полностью изучать историю рассвета и падения нашей великой державы.Как историю древнего Рима.Надо говорить молодому поколению только правду.И перестать прятать Мавзолей за фанерой во время парадов.Ведь именно к его подножью бросали нацисткие знамёна.Наши доблестные солдаты.Этого нельзя забывать.
  10. dandi
    dandi Сегодня, 09:52
    0
    И опять всего лишь ответные меры...Это нужно в корне менять.Когда уже будем действовать на опережение,работать первым номером,а не реагировать постфактум? Ну негоже это для свердержавы,коей мы себя считаем.
  11. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 10:44
    0
    Обеспечить германцам "выдворение с позором".
    Сообщить об их шпионаже и неподобающем, нецивилизованном поведении.
    Без фактов и подтверждений.
    Пусть оправдываются! Если захотят.