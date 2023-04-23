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Силы самообороны Японии готовятся перехватывать баллистические ракеты КНДР с помощью ЗРК Patriot

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Силы самообороны Японии готовятся перехватывать баллистические ракеты КНДР с помощью ЗРК Patriot

В Японии собираются перебросить зенитные ракетные комплексы Patriot на остров Окинава. Сейчас Силы самообороны Японии заняты подготовкой к данному мероприятию после соответствующего распоряжения министра обороны Ясукадзу Хамаду. Об этом сообщает японское издание Kyodo.


С помощью ЗРК Patriot японские военные собираются перехватывать баллистические ракеты, запускаемые Северной Кореей, в том случае, если они будут угрожать стране. Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о предстоящем запуске недавно созданного в стране разведывательного спутника. Эта новость встревожила японскую сторону, которая и решила предпринять экстренные меры.

Как сообщает издание Kyodo, группа военнослужащих Сил самообороны Японии выдвинулась на арендованном частном судне из порта Хаката префектуры Фукуока. На судно в течение 50 минут загрузили несколько транспортных средств. Кроме того, что транспортные средства имели большие размеры, иных подробностей японская пресса не приводит. Не исключено, что это и были зенитные ракетные комплексы, перебрасываемые на Окинаву.

Ранее в Силах самообороны Японии подчеркивали, что в южной префектуре Окинава будут развернуты зенитные ракетные комплексы Patriot и американские зенитные управляемые ракеты SM-3. С их помощью японские военные хотят предотвратить риски, связанные с возможным падением фрагментов северокорейской баллистической ракеты на японскую территорию.

Отдельная роль в противоракетной обороне Японии выделена Морским силам самообороны. Они получили приказ от главы военного ведомства вывести в море и развернуть эсминцы, вооруженные системой противоракетной обороны Aegis. Пока неизвестно, пойдет ли Токио на перехват ракеты или развертывание сил и средств противоракетной обороны в большей степени носит демонстрационный характер.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Z3144228
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8 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:19
    -1
    Теперь самураям некогда будет на Курилы глядет...молодец Ын... занял их хоть каким то полезным делом.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:22
      0
      Одно другому не мешает... слюни по Курилам- это песнь будет длится вечно... bully
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:21
    +1
    Что, японцы собрались защищать американские военные базы на Окинаве? Может быть им лучше подумать о защите собственных городов. Тов. Ким - он такой!
    Мужик сказал-мужик сделал

    Ну а взаимная корейско-японская "лубофф" превосходит арабо-израильскую.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:31
    0
    Силы самообороны Японии готовятся перехватывать баллистические ракеты КНДР с помощью ЗРК Patriot
    Саудиты с помощью ЗРК Patriot не смогли перехватить ракеты запущенные хуситами. Не показали себя эти ЗРК не только в СА, но и в Израиле в 1991 г (война Ирака) где перехвачено было только около 44% старых советских ракет. Посмотрим справится ли Япония с заявленными целями по перехвату северокорейских ракет или их обломков?
    1. Tucan
      Tucan Сегодня, 07:49
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Саудиты с помощью ЗРК Patriot не смогли перехватить ракеты запущенные хуситами. Не показали себя эти ЗРК не только в СА, но и в Израиле в 1991 г (война Ирака) где перехвачено было только около 44% старых советских ракет. Посмотрим справится ли Япония с заявленными целями по перехвату северокорейских ракет или их обломков?

      Ни одна, какой бы она не была совершенной система ПВО не обладает 100% эффективностью. Многое зависит от уровня боевой подготовки расчетов, систем выдачи целеуказания и боевого применения. Даже самое совершенное оружие в руках дикаря бесполезно.
      Что касается применения системы РАС-1 в 1991 году, то она отличается от современной РАС-3SEM так же как С-300ПС отличается от последних модификаций С-400. Хотя С-300ПТ/ПС в отличие от Patriot РАС-1 с баллистическими целями бороться вообще не могли.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:34
    +1
    Ранее в Силах самообороны Японии подчеркивали, что в южной префектуре Окинава будут развернуты зенитные ракетные комплексы Patriot и американские зенитные управляемые ракеты SM-3. С их помощью японские военные хотят предотвратить риски, связанные с возможным падением фрагментов северокорейской баллистической ракеты на японскую территорию.
    т. е. автор считает, цели заявленные и реальные сильно отличаются, т. е. совсем?
  5. Tucan
    Tucan Сегодня, 07:39
    0
    Силы самообороны Японии готовятся перехватывать баллистические ракеты КНДР с помощью ЗРК Patriot

    О чем "новость" вообще? Даже старая модификация PAC-2 закупленная силами самообороны 25 лет назад обладала противоракетными способностями.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:10
      0
      Отработанные ступени, эт совсем не ракета... свободно падающий объект. Хорошая подходящая мишень для тренировки расчётов.
      Вопрос целесообразности в попытках её сбить или разрушить... с какой стороны посмотреть, не все так очевидно. Хотя бак с остатками ракетного топлива/окислителя, бывает очень ядовит и нежелателен/опасен, если грохнутся в твой огород.