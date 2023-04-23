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Бойцы ВС РФ захватили в плен боевиков украинской горно-штурмовой бригады «Эдельвейс»

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Бойцы ВС РФ захватили в плен боевиков украинской горно-штурмовой бригады «Эдельвейс»

Российскими вооруженными силами были захвачены в плен боевики, служившие в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс». Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», который выложил кадры с допроса пленных.


Захват пленных произвел знаменитый батальон «Заря» Луганской Народной Республики, который после включения ЛНР в состав России входит во 2-й армейский корпус ВС РФ. Военнослужащие батальона устроили первичный допрос военнопленных, на котором и выяснилось, что они принадлежат к одной из рот бригады «Эдельвейс».

После краткого допроса военнопленных передали соответствующим органам. Сейчас они содержатся в специальном месте, в батальоне «Заря» подчеркнули, что военнопленные обеспечены питанием, при необходимости им может быть оказана медицинская помощь.


Напомним, что не так давно президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде название «Эдельвейс», которое заставило вспомнить о формировании с аналогичным названием в составе гитлеровской армии. Первоначально горно-штурмовые части формировались в Черновцах, затем местом постоянной дислокации бригады был определен город Коломыя Ивано-Франковской области.

Несмотря на то, что бригада позиционируется как «элитная» и о ней хорошо отзывался глава киевского режима Владимир Зеленский, внешний вид военнопленных вряд ли может подтвердить это. На кадрах – обычные мобилизованные «селяне» среднего возраста, набранные в бригаду с самых разных областей Украины.
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30 комментариев
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 07:40
    +9
    М-да, на вид совсем не арийцы, рожи туповатые, но особого испуга в глазах нет
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:54
      +1
      Цитата: ААК
      М-да, на вид совсем не арийцы, рожи туповатые, но особого испуга в глазах нет


      Наверно поэтому их и собрали в этот Эдельвейс чтобы они ушли на Эльбрус да там и остались от глаз прочь .
      1. frruc
        frruc Сегодня, 09:25
        +4
        «селяне» среднего возраста, набранные в бригаду с самых разных областей Украины.

        Они там все селяне. Такие вот "селяне" ранее (во время ВОВ и после) сжигали целые села и убивали жителей.
        ........ при необходимости им может быть оказана медицинская помощь.

        Да, помощь надо оказать обязательно. У которого справа, челюсть как-то перекошена, требуется на место вправить. angry
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:56
      +3
      Цитата: ААК
      М-да, на вид совсем не арийцы, рожи туповатые, но особого испуга в глазах нет

      С учетом того, где формировалась их бригада, не такие уж это "селяне". По горам - лучшие проводники для контрабандистов. Так что название выбрано не случайно. Но и конец будет таким же.
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 09:09
        0
        Вообще-то, в статье указано, что личный состав (скорее всего, рядовой...) сей "ГШБ" набирался из "самых разных областей" бывшей единой Украины. Так что, с "лучшими" проводниками по горам для "контрабандистов", там не все так однозначно...

        К тому же, таковых и на сопредельных территориях, что называется "с гаком". Да и само понятие "украинская таможня", всегда было достаточно условным. А в нынешней обстановке, тем более...
        Тем более, - со специальной горной подготовкой (экипировка, альпинизм, тактика ведения боя и выживания в горной местности, чего за "пару месяцев" нормально не освоить)...

        Так что, скорее всего, это банальное пушечное мясо киевских бандеро - нациков, не исключаю, впрочем, что и с "убеждениями". Бояться им уже нечего. Ибо если "луганцы" не утилизировали их сразу, "на боевом заводе", в момент захвата, то значит в живых оставят, и кормить будут и медпомощь окажут. Да ещё о, не исключаю, "звонок домой" по мобильнику даут возможность сделать...

        Так что, Черновцы, да территория, во многом "полузападЭнская", но это лишь место формирования. От реальной "ГШБ", там скорее всего, уже только офицерский и инструкторский состав остался...

        Но что, обращает на себя внимание, так это то, что киевские бандеро - нацики, решили использовать "элитную ГШБ" на местности, где "горами", что называется "и не пахнет". И это вряд ли от "хорошей жизни"...
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 09:15
          +1
          Если мне память не изменяет, то при обороне Берлина от наступающих советских войск, гитлеровцы тоже использовали "элитные" формирования. Укомплектованные не только тысячами "парашютистов", но и "подводниками". Коим на их "традиционном театре", никакой "боевой работы-службы", в пареле - мае 1945-го, уже не "светило"...
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:11
      +2
      М-да, на вид совсем не арийцы, рожи туповатые, но особого испуга в глазах нет

      Так они знают что их накормят, напоят, подлечат и отправят домой живых и здоровых. За время СВО сколько уже было взято в плен и отпущено, наверняка в курсе что плен лучше чем сырая могила.
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:21
      +7
      Ну и зачем нам в плену эти "элитные" селяне ? Махровые бандеровцы как только выйдут на свободу будут сеять туже русофобию, в восстановительных работах западенцы полное зеро, тупые и крайне жадные, торговались за каждую копейку при отвратительном качестве, все строилось на обмане, это я описал наши взаимоотношения до 2014 года когда брат взял их бригаду по случаю на строительные работы.
    5. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 08:22
      +1
      М-да, на вид совсем не арийцы, рожи туповатые, но особого испуга в глазах нет

      Видно по рожам, что очумели от многодневного сидения по привычным им схронам (подвалам). Соображают видимо плохо.
  2. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 07:41
    +7
    Ну и рожа! У меня мой дежурный вопрос: зачем вообще таких отморозков берут в плен?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:44
      +5
      Этих утырков обменяют через некоторое время имснова они начнут орать-"едем резать русню"...
      1. Сергей3
        Сергей3 Сегодня, 08:13
        0
        А менее отмороженных для обмена отловить никак нельзя?
  3. Reklastik
    Reklastik Сегодня, 07:43
    0
    Что-то как-то не по мове звучит название - "Эдельвейс" laughing Может, всё-таки "Бiлотка" какая-то больше подошло. Ну, пусть бригада рубает и штурмует горные породы в Хибинах. Или где-то вроде Жёлтых Вод, даже.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:55
      0
      Цитата: Reklastik
      Ну, пусть бригада рубает и штурмует горные породы в Хибинах. Или где-то вроде Жёлтых Вод, даже.

      Для начала надо Желтые Воды освободить от бандеро-нацистов.
    2. fif21
      fif21 Сегодня, 07:57
      +1
      Цитата: Reklastik
      Что-то как-то не по мове звучит название - "Эдельвейс"

      А где дивизия " Володимир Зеленский " ? или " Зеля югенд "? wink
      Вот не зря на переднем крае , украинцев называют - немцы . hi
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:05
        +1
        Есть у них какая то банда с наименованием "президентская"
    3. Комментарий был удален.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:49
    -1
    Бойцы ВС РФ захватили в плен боевиков украинской горно-штурмовой бригады «Эдельвейс»
    . Да ладно, стандартная ситуация. кукуевским, для отчёта перед хозяином, нужна яркая картинка, а то ж денюшки/помощи зажимать начнут....
    В неметчине полно тех, кому такие названия как бальзам на сердце, это очевидно... вот унтермЫши и стараются.
  5. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 07:58
    +4
    Первоначально горно-штурмовые части формировались в Черновцах, затем местом постоянной дислокации бригады был определен город Коломыя Ивано-Франковской области.

    Ничего удивительного. Большинство западенцев несмотря на свою ярую русофобию не горят желанием умирать за идею. В общем, как и их кумиры бандеровцы либо сдались, либо укатили за бугор в Канаду-США. Потом же, благодаря грандиозной ошибке Хрущева с амнистией, вернулись в прежние места обитания и просочились в руководство.

    В голове западенцев умирать должны неправильные украинцы 2-го и 3-го сорта с центра и юго-востока Украины.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:02
    +1
    "Э-дель-вейс или Э-дуль-вейс?" - Сказка о тройке, Стругацкие.
    Ну так по специальности - завалы разбирать, дома строить... Ими порушеные.
  7. Черепавлик
    Черепавлик Сегодня, 08:19
    +2
    'асст'елять неп'еменно 'асст'елять! Но сначала отп'авить в баню и 'аздать мыло и одно'азовые б'итвенные станки!
    1. bars042
      bars042 Сегодня, 10:39
      0
      'асст'елять, неп'еменно 'асст'елять!

      Это архиважно - помывка! Не чего загаживать Землю!
  8. monetam
    monetam Сегодня, 08:28
    +1
    Хм, а вот кроме дешевых издевок есть что сказать ?
    Издеваться над пленными в комментах - дело плохое.
    лучше бы рассказали, как пленные показали себя в бою, и при каких обстоятельствах произошло пленение.
  9. Cicerist98
    Cicerist98 Сегодня, 08:32
    +2
    "....the Zarya battalion stressed that the prisoners of war are provided with food, if necessary, they can be provided with medical assistance."

    Why keep announcing that you are such good and kind boys every time you capture these Ukronazi troops? What are you trying to prove, and to who? The whole world - and most importantly the opposing enemy side - sees weakness, stupidity and cowardice in these one-sided humanist gestures; and their contempt for Russians increases. Does the other side keep declaring that Russian soldiers will be "provided with food and medical assistance" when they capture them?

    This is really pathetic.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 09:45
      0
      Cicerist98 ....Why keep announcing that you are such good and kind boys every time you capture these Ukronazi troops?

      It is believed that enemy soldiers will surrender with great desire.
  10. Игорь Северов
    Игорь Северов Сегодня, 08:40
    +2
    Таких надо сразу вешать немедленно....
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:59
    +3
    Глядя на их фейсы понимаешь, что данной бригаде больше бы подошло наименование "Конопля".
  12. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:04
    +5
    Типичные йододефицитные рагули, свино- и козлопасы, спустившиеся с гор за солью и отловленные мордатыми военкоматовцами.
  13. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 09:37
    +1
    ЦИТАТА "внешний вид военнопленных вряд ли может подтвердить это..."
    Вроде бы теория Ломброзо давно отвергнута.
    (По мнению Ломброзо, преступная предрасположенность накладывает отпечаток на внешний вид преступника, на черты его лица).
  14. ВохаАхов
    ВохаАхов Сегодня, 10:08
    +1
    Цитата: ААК
    М-да, на вид совсем не арийцы, рожи туповатые, но особого испуга в глазах нет

    Ну да, признаков интеллекта на этих лицах не наблюдается.
  15. Zebralet
    Zebralet Сегодня, 10:16
    0
    При этом в РФ есть много мест, которые так называются и ничего, никаких аналогий с нацизмом. Даже отряды ФСИН так назвались раньше. Но конечно понимать надо, у нас это просто название, а там то нацисты на нацистах и название взяли из-за тайной любви к Гитлеру. *Сарказм