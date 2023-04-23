Бойцы ВС РФ захватили в плен боевиков украинской горно-штурмовой бригады «Эдельвейс»

Российскими вооруженными силами были захвачены в плен боевики, служившие в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс». Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», который выложил кадры с допроса пленных.Захват пленных произвел знаменитый батальон «Заря» Луганской Народной Республики, который после включения ЛНР в состав России входит во 2-й армейский корпус ВС РФ. Военнослужащие батальона устроили первичный допрос военнопленных, на котором и выяснилось, что они принадлежат к одной из рот бригады «Эдельвейс».После краткого допроса военнопленных передали соответствующим органам. Сейчас они содержатся в специальном месте, в батальоне «Заря» подчеркнули, что военнопленные обеспечены питанием, при необходимости им может быть оказана медицинская помощь.Напомним, что не так давно президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде название «Эдельвейс», которое заставило вспомнить о формировании с аналогичным названием в составе гитлеровской армии. Первоначально горно-штурмовые части формировались в Черновцах, затем местом постоянной дислокации бригады был определен город Коломыя Ивано-Франковской области.Несмотря на то, что бригада позиционируется как «элитная» и о ней хорошо отзывался глава киевского режима Владимир Зеленский, внешний вид военнопленных вряд ли может подтвердить это. На кадрах – обычные мобилизованные «селяне» среднего возраста, набранные в бригаду с самых разных областей Украины.