Появились подробности вечерних ударов ВС РФ по объектам в Харькове

Вечером 22 апреля по городу Харькову и Харьковской области была нанесена серия ударов Вооруженными силами Российской Федерации. Об их последствиях сообщают украинские средства массовой информации, ссылаясь на представителей подконтрольных киевскому режиму региональных властей.Как утверждает глава «областной военной администрации» Харьковской области Олег Синегубов, вчера было зафиксировано не менее пяти прилетов ракет по областному центру и региону. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Затем она также распространилась на Днепропетровскую область.В Харькове был поражен некий объект инфраструктуры, после чего вспыхнул масштабный пожар. Еще одна ракета, по словам Синегубова, попала в объект в селе Котляры.По сообщению харьковского мэра Игоря Терехова, в городе прилеты были зафиксированы в Новобаварском, Основянском и Слободском районах Харькова. Во всех случаях удары наносились по объектам инфраструктуры. Хотя власти города называют объекты гражданскими, понятно, что в условиях боевых действий энергетическая инфраструктура используется для военных нужд и представляет стратегическое значение.Сейчас украинские власти стали реже сообщать подробности подобных прилетов. В Киеве считают, что слишком детальная информация о том, что и где было поражено, играет на руку российским вооруженным силам и деморализует украинское население.Интересно, что и в этот раз представители киевского режима стали утверждать, что удары по харьковским объектам наносились ракетами ЗРК С-300. Именно такие ЗРК составляют основу ПВО ВСУ, и не исключено, что подобные заявления делаются, чтобы затем оправдать украинскую сторону, если военнослужащие украинской ПВО опять попадут в жилые дома, как они часто это делают.