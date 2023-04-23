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Появились подробности вечерних ударов ВС РФ по объектам в Харькове

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Появились подробности вечерних ударов ВС РФ по объектам в Харькове

Вечером 22 апреля по городу Харькову и Харьковской области была нанесена серия ударов Вооруженными силами Российской Федерации. Об их последствиях сообщают украинские средства массовой информации, ссылаясь на представителей подконтрольных киевскому режиму региональных властей.


Как утверждает глава «областной военной администрации» Харьковской области Олег Синегубов, вчера было зафиксировано не менее пяти прилетов ракет по областному центру и региону. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Затем она также распространилась на Днепропетровскую область.

В Харькове был поражен некий объект инфраструктуры, после чего вспыхнул масштабный пожар. Еще одна ракета, по словам Синегубова, попала в объект в селе Котляры.


По сообщению харьковского мэра Игоря Терехова, в городе прилеты были зафиксированы в Новобаварском, Основянском и Слободском районах Харькова. Во всех случаях удары наносились по объектам инфраструктуры. Хотя власти города называют объекты гражданскими, понятно, что в условиях боевых действий энергетическая инфраструктура используется для военных нужд и представляет стратегическое значение.

Сейчас украинские власти стали реже сообщать подробности подобных прилетов. В Киеве считают, что слишком детальная информация о том, что и где было поражено, играет на руку российским вооруженным силам и деморализует украинское население.

Интересно, что и в этот раз представители киевского режима стали утверждать, что удары по харьковским объектам наносились ракетами ЗРК С-300. Именно такие ЗРК составляют основу ПВО ВСУ, и не исключено, что подобные заявления делаются, чтобы затем оправдать украинскую сторону, если военнослужащие украинской ПВО опять попадут в жилые дома, как они часто это делают.
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5 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 07:57
    +4
    Что применялось?Наверно ФАБ-1500?
    Портал «Русская весна» сообщил паблики и соцсети в Харькове обнародовали кадры мощных прилетов и возгораний в городе.По данным журналистов, ВКС РФ нанесли по военным объектам ВСУ в Харькове серию ракетных и бомбовых ударов.
  2. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 07:59
    +7
    Ну и что здесь комментировать? Говорит украинское радио ... мы все приникли к динамикам, боясь пропустить хоть одно слово, тем более оно, возможно, на мове. Прилетело, ударило, загорелось. Познавательно.В целом для нас это , наверно, и не удивительно, потому как ждём это.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:07
      +9
      Цитата: AlexVas44
      Прилетело, ударило, загорелось. Познавательно.

      Фейерверк в честь дня рождения "дедушки Ленина", который присоединил Харьков к Украине, чтобы рабочий класс разбавил село. Не получилось. И, тем не менее, молодцы наши артиллеристы. Пусть "ждуны" трясутся, а русские ждут вас с нетерпением.
    2. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 08:16
      +2
      Цитата: AlexVas44
      Прилетело, ударило, загорелось. Познавательно.

      И позитивненько.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:20
    +5
    было зафиксировано не менее пяти прилетов ракет по областному центру и региону. Во всех случаях удары наносились по объектам инфраструктуры.
    А значит не исключено, что по местам хранения техники, т.к. у ВСУ вошло в привычку прятать б/т комплектуемых резервов на предприятиях и др. объектах городской инфраструктуры.